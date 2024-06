„Lehet-e a 21. századnak Steauája vagy Crvena zvezdája?” – erre is választ kaptunk az Eb előtti szurkolói konferencián

A „Test – lélek – szellem” című, labdarúgás témájának szentelt konferenciát Kovács Levente, a házigazda Óbudai Egyetem rektora nyitotta meg, hangsúlyozva a fiatal felsőoktatási intézmény sport iránti elkötelezettségét, amelynek része egyebek mellett a kötelező testnevelés az oktatásban és a Kandó Sport Club működtetése. „Fontos, hogy az Óbudai Egyetem a sportélet teljes spektrumát lefedje, biztosítson módot hallgatóinak és dolgozóinak az egyetemi versenysport mellett a szabadidős testmozgásra, és nyisson teret a sport kulturális, társadalmi témái felé is – mondta lapunknak a intézményvezető, aki kitért arra is, hogy miért választották a konferencia díszvendégének a Csehországból érkezett, higgadtan elvégzett tizenegyeséről is híres Antonín Panenkát. – A Cseh–Magyar Üzleti Klub segítségével és Bial Tibor, az egyetem nemzetközi főigazatója közbenjárásával sikerült megnyernünk a csehszlovák válogatott korábbi hírességét, akinek a személye az Európa-bajnokság közeledtével azért is tűnt szerencsés választásnak, mert párhuzamba állítható egyetemünk profiljával: ahogyan ő közép-kelet-európai újítónak számított, úgy mi is a régió innovációk iránt elkötelezett felsőoktatási intézményeként járjuk az utunkat. A műszaki profil az erősségünk, gyakorlatias képzést nyújtunk, büszkén mondhatjuk el, hogy Magyarországon minden harmadik végzett mérnök nálunk szerzett diplomát.” Az 1977-ben született, Temesváron nevelkedett rektor személyes kötődéséről szólva elárulta: fiatalkora meghatározó alakjaként emlékszik a Steaua Bucurestit 1986-ban BEK-győzelemhez segítő középpályás, Bölöni László szereplésére, érdeklődését pedig meghatározta a temesvári sportszerető környezet is. CS. P.