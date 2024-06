A Troll Football frissítette a németországi labdarúgó Európa-bajnokság fiktív „góllövőlistáját”, melyet továbbra is a most berobbanó „Ön gól” vezet hat találattal, de tapad rá a belgák csatára, Romelu Lukaku a három érvénytelenített góljával – a valós lista a harmadik helytől kezdődik, a grúz Zsorzs Mikautadze, a német Jamal Musiala és a szlovák Ivan Schranz is két-két találatnál jár.