Mint ismert, az Ausztria elleni találkozón eltört a francia válogatott támadójának, Kylian Mbappénak az orra. A PSG-től a Real Madridhoz távozó csatár már az eset után is azon poénkodott, milyen maszkot vegyen fel, ám most a nyilvánosság előtt is megjelent maszkban.