Az Inter után a válogatottal is aranyat nyerne Marcus Thuram

Rutinos játékosként második Európa-bajnokságára és a harmadik nagy tornájára készül Marcus Thuram. A 26 éves francia csatár a 2021-es Eb-n mindössze kilenc percet kapott a Svájc ellen elveszített nyolcaddöntőben, a világbajnokságon viszont már öt találkozón játszott, és 79 percet volt a pályán az Argentína ellen elveszített döntőben. A pénteken kezdődő németországi Eb-n pedig még több szerep juthat neki, és hosszú távon ő lehet az utolsó nagy tornájára készülő Olivier Giroud utódja.

„Készen állok arra, hogy én legyek a francia csapat középcsatára, de nem jelenteném ki, hogy Giroud utódja leszek – mondta a spanyol As-nak adott interjúban a 20-szoros válogatott futballista. – Tavaly nyáron azért igazoltam az Internazionaléhoz, hogy fejlődjek, jobb játékossá váljak. Hazudnék, ha azt mondanám, nem vagyok izgatott. Nagyon várom az Európa-bajnokságot, szeretnék nagy eredményeket elérni a válogatottal. Fantasztikus idényem volt az Interrel, ezért önbizalomtól duzzadva készülök az Eb-re. Jó lenne újabb sikerrel megkoronázni az évadot.”

Tavaly ingyen szerezte meg az Inter a Mönchengladbachtól, első olaszországi idényében bajnok lett, 35 mérkőzésen 13 gólt és ugyanennyi gólpasszt jegyzett a Serie A-ban. Nem túlzás tehát, pályafutása legjobb formájában készülhet az Eb-re. Édesapja, a 142-szeres válogatott Lilian Thuram is nagyon szurkol majd neki. A 2008-ban visszavonult kiváló védő 1998-ban világbajnok, 2000-ben Európa-bajnok lett Franciaországgal, örülne, ha újabb aranyérem kerülhetne a családi vitrinbe.

„Akkor is büszke lennék az édesapámra, ha sohasem lett volna válogatott – folytatta Marcus Thuram. – Ugyanakkor az, hogy sokáig válogatottsági csúcstartó volt, nyilván még nagyobb büszkeséggel tölt el. Szeretném folytatni a hagyományt, én is történelmet írnék. Nagyon sokat köszönhetek a Mönchengladbachnak, de az Interrel teljesen más dimenzióba léptem, jobb futballistává váltam. Sokkal nagyobb rajtunk a nyomás és a mentalitás is más. Csalódás lettem volna, ha nem nyerjük meg a bajnoki címet, ezért minden mérkőzésen, minden percben nagyon kell koncentrálni. Ennek köszönhetően én is jobb lettem.”

Bár a klubcsapata és a válogatott más felállásban játszik, mindkettőben világbajnok csatárral futballozhat együtt. Az Interben az argentin Lautaro Martínezzel, a válogatottban pedig Kylian Mbappéval, aki szerinte egyértelműen a világ legjobb labdarúgója – és nem is győzte a klasszis támadót dicsérni.

„Nyilvánvalóan ő a legjobb. Franciaországban már akkor tudni lehetett róla, hogy hatalmas tehetség, amikor elkezdett futballozni. Később pedig a fontos mérkőzéseken is bizonyított, elég csak a legutóbbi vb-döntőt említeni. Bár elveszítettük, az a torna még magabiztosabbá tett. Örültem, hogy ilyen rangos eseményen és összecsapáson számított rám a kapitány, a vereség pedig még motiváltabbá tett. Azóta azért dolgozom, hogy a válogatottal is felérjek a csúcsra.”

Kylian Mbappé: Már csak az Eb-győzelem hiányzik Fotó: AFP Bajban a franciák. Több játékost és a szakmai stáb tagjait, köztük Didier Deschamps szövetségi kapitányt is ledöntötte a fejfájással, lázzal és izomfájdalommal járó, influenzaszerű vírus néhány nappal az Ausztria elleni csoportmérkőzés (június 17.) előtt. Mint ismert, a csapat legnagyobb sztárja, Kylian Mbappé kisebb hátsérülése miatt csak csere volt a Kanada elleni felkészülési találkozón, de bizonyára bevethető lesz az osztrákok ellen, és motivált az Eb előtt. „Megnyertem a világbajnokságot és a Nemzetek Ligáját, úgyhogy a válogatottal már csak az Eb-győzelem hiányzik – mondta a PSG-től a Real Madridba igazoló csatár a CNN-nek. – Mindent megteszek, hogy a tornát megnyerve teljes legyen a gyűjteményem. A katari vb-döntő elvesztése természetesen fájt, de rajtunk kívül mindenki élvezte azt a mérkőzést. Már én is élvezem, ha visszanézem, mert a sporttörténelem része. Tudjuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy újra döntősök legyünk.”

B-CSOPORT

Olaszország, Spanyolország, Horvátország, Albánia

OLASZORSZÁG

Kapusok: 1 – Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain – Franciaország), 26 – Alex Meret (Napoli), 12 – Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur – Anglia)

Védők: 23 – Alessandro Bastoni (Internazionale), 15 – Raoul Bellanova (Torino), 4 – Alessandro Buongiorno (Torino), 5 – Riccardo Calafiori (Bologna), 24– Andrea Cambiaso (Juventus), 13 – Matteo Darmian (Internazionale), 2 – Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 3 – Federico Dimarco (Internazionale), 6 – Federico Gatti (Juventus), 17 – Gianluca Mancini (Roma)

Középpályások: 18 – Nicolo Barella (Internazionale), 16 – Bryan Cristante (Roma), 21 – Nicolo Fagioli (Juventus), 25 – Michael Folorunsho (Hellas Verona), 7 – Davide Frattesi (Internazionale), 8 – Jorginho (Arsenal – Anglia), 10 – Lorenzo Pellegrini (Roma)

Támadók: 14 – Federico Chiesa (Juventus), 22 – Stephan El Shaarawy (Roma), 11 – Giacomo Raspadori (Napoli), 19 – Mateo Retegui (Genoa), 9 – Gianluca Scamacca (Atalanta), 20 – Mattia Zaccagni (Lazio)

Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

SPANYOLORSZÁG

Kapusok: 1 – David Raya (Arsenal – Anglia), 13 – Álex Remiro (Real Sociedad), 23 – Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 2 – Dani Carvajal (Real Madrid), 24 – Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 12 – Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 – Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 3 – Robin Le Normand (Real Sociedad), 4 – Nacho (Real Madrid), 22 – Jesús Navas (Sevilla), 5 – Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Középpályások: 16 – Rodri (Manchester City – Anglia), 18 – Martín Zubimendi (Real Sociedad), 6 – Mikel Merino (Real Sociedad), 8 – Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 20 – Pedri (FC Barcelona), 25 – Fermín López (FC Barcelona), 15 – Álex Baena (Villarreal)

Támadók: 9 – Joselu (Real Madrid), 7 – Álvaro Morata (Atlético Madrid), 10 – Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), 21 – Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 26 – Ayoze Pérez (Real Betis), 11 – Ferran Torres (FC Barcelona), 17 – Nico Williams (Athletic Bilbao), 19 – Lamine Yamal (FC Barcelona)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

HORVÁTORSZÁG

Kapusok: 1 – Dominik Livakovic (Fenerbahce – Törökország), 23 – Ivica Ivusic (Pafosz – Ciprus), 12 – Nediljko Labrovic (Rijeka)

Védők: 21 – Domagoj Vida (AEK Athén – Görögország), 22 – Josip Juranovic (Union Berlin – Németország), 4 – Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 19 – Borna Sosa (Ajax – Hollandia), 2 – Josip Stanisic (Bayer Leverkusen – Németország), 6 – Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 5 – Martin Erlic (Sassuolo – Olaszország), 3 – Marin Pongracic (Lecce – Olaszország)

Középpályások: 10 – Luka Modric (Real Madrid – Spanyolország), 8 – Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 11 – Marcelo Brozovic (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 15 – Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 – Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 7 – Lovro Majer (Wolfsburg – Németország), 18 – Luka Ivanusec (Feyenoord – Hollandia), 25 – Luka Sucic (RB Salzburg – Ausztria), 26 – Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Támadók: 14 – Ivan Perisic (Hajduk Split), 9 – Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 17 – Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), 20 – Marko Pjaca (Rijeka), 16 – Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 – Marco Pasalic (Rijeka)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

ALBÁNIA

Kapusok: 1 – Etrit Berisha (Empoli – Olaszország), 12 – Elhan Kastrati (Cittadella – Olaszország), 23 – Thomas Strakosha (Brentford – Anglia)

Védők: 5 – Arlind Ajeti (CFR Cluj – Románia), 25 – Naser Aliji (Voluntari – Románia), 2 – Iván Balliu (Rayo Vallecano – Spanyolország), 6 – Berat Gjimshiti (Atalanta – Olaszország), 4 – Elseid Hysaj (Lazio – Olaszország), 18 – Ardian Ismajli (Empoli – Olaszország), 24 – Marash Kumbulla (Sassuolo – Olaszország), 13 – Enea Mihaj (Famalicao – Portugália), 3 – Mario Mitaj (Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Középpályások: 22 – Amir Abrashi (Grasshoppers – Svájc), 21 – Kristjan Asllani (Internazionale – Olaszország), 10 – Nedim Bajrami (Sassuolo – Olaszország), 16 – Medon Berisha (Lecce – Olaszország), 8 – Klaus Gjasula (Darmstadt – Németország), 14 – Qazim Laci (Sparta Praha – Csehország), 17 – Ernest Muci (Besiktas – Törökország), 20 – Ylber Ramadani (Lecce – Olaszország)

Támadók: 9 – Jasir Asani (Kvangdzsu – Dél-Korea), 11 – Armando Broja (Fulham – Anglia), 19 – Mirlind Daku (Rubin Kazany – Oroszország), 26 – Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb – Horvátország), 7 – Rey Manaj (Sivasspor – Törökország), 15 – Taulant Seferi (Bani Jasz – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Sylvinho (brazil)

JÚNIUS 15., SZOMBAT

18.00, Berlin: Spanyolország–Horvátország

21.00, Dortmund: Olaszország–Albánia

JÚNIUS 19., SZERDA

15.00, Hamburg: Horvátország–Albánia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország