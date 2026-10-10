A Ferrari bízik benne, hogy csapatként megállíthatja Verstappent Szingapúrban

Max Verstappen megállíthatatlan Malajzia óta: a holland versenyző a Szingapúri Nagydíjon is megszerezte a pole pozíciót azt követően, hogy a sprintversenyen győzelemre váltotta a rajtelsőségét. A holland így két egymást követő hétvégén várhatja az élről a piros lámpák kialvását vasárnap, miközben teljes pályafutását tekintve az ötvenedik alkalommal rajtolhat az első rajtkockából.

A Red Bull tehát két eltérő karakterű pályán, változó körülmények között is letaszíthatan az élről, és Verstappen a lehető legjobb helyzetbe hozta magát ahhoz, hogy először nyerjen a Marina Bay Circuiten. „Az egész időmérő során nagyon szoros küzdelem zajlott közöttünk. Rendkívül örülök a pole pozíciónak, ez az, amire vágytam, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Az autó egész hétvégén elég erős volt, mindig vannak dolgok, amik lehetnének jobbak is, de így is összejött a rajtelsőség. Az utóbbi időben javuló tendenciát mutatunk, és különösen sokat jelent a számunkra, hogy ezen a helyszínen sikerült pole pozíciót szereznünk.”

A Ferrari már pénteken is megvillant, majd a szombati sprintversenyen a második-harmadik helyen ért célba. Az időmérő előtt így az volt az egyik legnagyobb kérdés, hogy a Scuderia harcba szállhat-e az idei első pole pozíciójáért. Lewis Hamilton remekül kezdett, és az első két szakaszban ő bizonyult a leggyorsabbnak, ám a Q3 ezúttal sem alakult az elképzelései szerint. A brit az első gyors körök után 123 ezred hátrányban volt, de úgy tűnt, lehet esélye még javítani, hiszen vétett kisebb hibát.

A hétszeres bajnok azonban a végén már nem tudott tovább gyorsulni, csúszkált alatta az autó, és végül a csapattársa, Charles Leclerc is megelőzte őt. A monacói végül 54 ezredre közelítette meg Verstappent. „Bár a végén a megfelelő pillanatban sikerült összetennem egy jó kört, az időmérő egészét tekintve szenvedtem” – kezdte az értékelést a monacói pilóta, aki részletesebben is kitért arra, mi nehezítette meg az életét Szingapúrban.

„Az első két szakasz nagyon nehéz volt, a fékek furcsán viselkedtek, a gép kissé elhúzott fékezés közben, ami egyáltalán nem kellemes egy ilyen pályán. A Q3-ban aztán egészen jó kört futottam, igaz, elkövettem néhány hibát. Szerintem megvolt az esély arra, hogy pole-t szerezzek, de Max egyszerűen jobb munkát végzett.”

Hamilton már a pénteki sprintidőmérőn is az utolsó szakaszban esett vissza, és a szombati kvalifikáción is a végére fogyott el a lendülete. „Újabb nehéz Q3-on vagyok túl. Gratulálok Maxnak, nagyszerű munkát végzett. Végrehajtottunk néhány változtatást az időmérő előtt, és az autó sokkal jobbnak érződött, és úgy éreztem, még több van benne, szóval körről körre, szakaszról szakaszra egyre jobban feszegettem a határokat. Az első két szegmens csodálatosan alakult. Aztán megérkeztünk a Q3-ba, és megcsúsztam az egyes, hármas kanyarban, és máris két tizedmásodperc hátrányban találtam magam. A kör többi része viszont jól sikerült.”

„Az utolsó próbálkozásom alkalmával szenvedtem a csúszkálás miatt. Az autónknál nagyon keskeny a határvonal aközött, hogy már túlfeszítjük a határt, vagy még nem használjuk ki teljesen a benne rejlő potenciált. Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Valószínűleg az első két szakaszban ez sikerült, de közben a pálya is folyamatosan javult, nőtt a tapadás, és erre neked is reagálnod kell. Utólag nézve talán nem kellett volna így tennem, úgyhogy nem vagyok túlságosan elégedett magammal.”

Hamilton a sprintversenyen három helyet javított a rajtnál, és a Red Bullnak az egyik gyenge pontját jelenti a rajt, így a Ferrari előtt adott a lehetőség, hogy már az első körben átvegye a vezetést, és kihasználja, hogy két autóval támadhatja Verstappent. A hétszeres világbajnok szerint éppen ezért fontos, hogy összedolgozzanak a márkatárssal. „A Red Bull fantasztikus munkát végzett az erőforrással és az autóval is, egy nagyszerű csapatról van szó. Hoztak egy fejlesztést Azerbajdzsánban, amivel az élre álltak.”

„Ami minket illet, így is remek eredményt értünk el. Remélhetőleg a versenyen csapatként össze tudunk dolgozni annak érdekében, hogy tartsuk a lépést Maxszal, és nyomás alá helyezzük. Csak így lehet esélyünk. Biztos vagyok benne, hogy gyors lesz, azonban ha csapatként összedolgozunk, ki tudja? Meglátjuk, sikerül-e megelőznünk őt.”

A Mercedes kezdi megérteni a sepangi csomagot (Fotó: AFP)

Míg a Red Bull és a Ferrari elégedett lehetett, a Mercedesnél továbbra is sok a kérdőjel. A mindkét bajnokságban magasan vezető csapat Sepangban bevetett fejlesztési csomagja ugyanis egyelőre sok fejtörést okoz. Az „ezüstnyilak” a Malajziában megrendezett Bahreini Nagydíjon nem voltak versenyképesek, és annak érdekében, hogy kiderítsék, mennyire volt pályaspecifikus a szenvedésük, különböző autóval küldték pályára a pilótáikat Szingapúr utcáin.

Míg a sprintidőmérőn a sepangi újításokat mellőző Russell volt a gyorsabb, és a legfrissebb specifikációt használó Andrea Kimi Antonelli arról számolt be, hogy az autó kiszámíthatatlan és nehezen vezethető, a szombati kvalifikációra fordult a helyzet. Az olasz mindössze 189 ezredre maradt le a rajtelsőségről, míg Russell majd’ négy tized hátrányt szedett össze, és lett hatodik. Igaz, a brit rajtbüntetés tudatában vágott neki a kvalifikációnak, és a vasárnapi futamot a mezőny végéről várja motorkomponens-cserék miatt.

„Az autó most jobbnak érződött, de elég szűk az a működési tartomány, amelyben igazán jól teljesít, különösen az időmérőn – emelte ki Antonelli, aki részletesebben is beszámolt a tapasztalatairól. – Amikor próbálod megtalálni az utolsó ezredeteket, a kocsi mindig kicsit másként reagál, és akár kanyarról kanyarra is változott a viselkedése. A csapat viszont nagyon jó munkát végzett. Először is megtaláltuk a problémákat, és most már sokkal jobban értjük a csomagot. A következő lépés az, hogy megfelelő beállításokkal megtaláljuk azt a szűk tartományt, amelyben az autó a lehető legjobban működik.”

„Vasárnap megpróbálok jó rajtot venni, aztán meglátjuk, mire mehetünk a negyedik helyről indulva. A dobogó nagyon jó eredmény lenne. Kiderül, hogyan érzem magam a kocsiban a pályán. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni.”

Russell rossz szájízzel szállt ki a Mercedeséből szombaton. A sprintfutam rajtjánál az élre állt, de már az első kör végén eldobta az autót. Az időmérőn aztán közel két tizeddel maradt alul házon belül, és a hatodik rajtkockát szerezte meg, de a büntetése miatt a mezőny végéről kell megkezdenie a visszakapaszkodást. „Összességében eléggé rossz napot tudhatok magam mögött, és minden az én hibámmal kezdődött. Az autó rosszabbnak érződött, szenvedtem a hátuljával, közben túlmelegítettem a gumikat, és egyfajta negatív spirálba kerültem.”

„Pénteken még minden összeállt, és jól működött, szóval meg kell értenünk, miért történt ez. Nem meglepő, hogy ilyesmi történt, miután falba tettem az autót, és a csapatnak kellett összeszerelnie. Pénteken minden egyes körben versenyképesek voltunk, ma viszont már nem ez volt a helyzet.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szerint Russell összességében jó munkát végzett a balesete után. „George autója csak az utolsó pillanatban készült el. Valószínűleg a padlólemez sem teljesen olyan állapotban van, amilyenben lennie kellene. Összességében tehát jó teljesítményt nyújtott.”

A McLaren nehéz napon van túl. A két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri a sprintfutam utolsó körében ütközött össze egymással. A brit, ausztrál kettősnek a sportfelügyelők előtt is volt jelenése, de végül elmaradt a büntetés, miközben a csapat lázasan szerelte az autókat, hogy készen álljanak az időmérőre. Norris az ötödik, míg Piastri a hetedik pozícióban zárt, de Russell rajtbüntetésének köszönhetően a harmadik rajtsort foglalhatja el a páros.

„Azt hiszem, végső soron nagyjából ott vagyunk, ahol lennünk kell. Nem nyúltunk hozzá az autóhoz, a sprint óta semmit sem változtattunk, úgyhogy nem volt okunk azt várni, hogy hirtelen versenyképesebbek leszünk. Persze össze tudok rakni egy-egy jó szakaszt, például teljesíthetek nagyon erős első vagy második szektort. Az autó azonban nehezen kezelhető, és ezért vagyunk most az ötödik és a hetedik helyen.”

„Egyszerűen túl nehéz. Úgy érzem, szinte a törést kockáztatom azért, hogy lila szektoridőt érjek el, de ezt sem lehet folyamatosan csinálni, mert a gumik nem bírják. Egyszerűen túl nehéz határon vezetni a gépet úgy, hogy közben gyors legyen, és szinte lehetetlen olyan kört összetenni, amelyben végig ezen a határon tudsz maradni. Persze, próbálkoztam, bíztam benne, hogy összejön, és úgy éreztem, nagyjából tudom, mit szeretnék csinálni, de nem sikerült megvalósítanom. Valójában ott vagyunk, ahol lennünk kell.”

Piastri szerint a McLaren a harmadik-negyedik erőt jelenti Szingapúrban. „Őszintén szólva úgy gondolom, elég egyértelműen a harmadik vagy negyedik erő vagyunk. Szerintem Max gyorsabb volt nálunk, és őszintén szólva a Ferrarik is előttünk jártak. Kicsit csalódott vagyok, mert abban reménykedtem, hogy valamivel több van bennünk, de úgy érzem, nagyjából mindent kihoztunk a kocsiból. Nem ez volt a legsimább időmérőm, itt-ott becsúszott néhány hiba, és nem volt könnyű kihozni az autóban rejlő potenciált. Vasárnap újra megpróbáljuk.”

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Verstappen Red Bull-Ford 1:31.373 átlag: 194.118 km/ó 2. Leclerc Ferrari 1:31.427 0.054 mp h. 3. Hamilton Ferrari 1:31.496 0.123 4. Antonelli Mercedes 1:31.562 0.189 5. Norris McLaren-Mercedes 1:31.712 0.339 6. Russell Mercedes 1:31.747 0.374 7. Piastri McLaren-Mercedes 1:31.860 0.487 8. Gasly Alpine-Mercedes 1:32.225 0.852 9. Lawson Racing Bulls-Ford 1:32.369 0.996 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:32.781 1.408 11. Hülkenberg Audi 1:32.784 1.255 12. Bearman Haas-Ferrari 1:32.908 1.379 13. Ocon Haas-Ferrari 1:33.323 1.794 14. Sainz Williams-Mercedes 1:33.526 1.997 15. Bortoleto Audi 1:33.658 2.129 16. Colapinto Alpine-Mercedes 1:33.787 2.258 17. Alonso Aston Martin-Honda 1:34.223 1.794 18. Albon Williams-Mercedes 1:34.289 1.860 19. Stroll Aston Martin-Honda 1:34.946 2.517 20. Pérez Cadillac-Ferrari 1:35.123 2.694 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:35.984 3.555 22. Hadjar Red Bull-Ford -

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:32.429 1. Hamilton 1:31.529 2. Leclerc 1:32.774 2. Verstappen 1:31.639 3. Norris 1:32.775 3. Norris 1:31.895 4. Lawson 1:32.885 4. Leclerc 1:31.953 5. Piastri 1:33.076 5. Antonelli 1:32.079 6. Hülkenberg 1:33.147 6. Russell 1:32.212 7. Gasly 1:33.182 7. Piastri 1:32.245 8. Verstappen 1:33.241 8. Lawson 1:32.319 9. Colapinto 1:33.261 9. Lindblad 1:32.498 10. Lindblad 1:33.288 10. Gasly 1:32.602 11. Bearman 1:33.356 11. Hülkenberg 1:32.784 12. Antonelli 1:33.601 12. Bearman 1:32.908 13. Russell 1:33.617 13. Ocon 1:33.323 14. Sainz 1:33.774 14. Sainz 1:33.526 15. Ocon 1:33.803 15. Bortoleto 1:33.658 16. Bortoleto 1:34.169 16. Colapinto 1:33.787 17. Alonso 1:34.223 18. Albon 1:34.289 19. Stroll 1:34.946 20. Pérez 1:35.123 21. Bottas 1:35.984 22. Hadjar -