Nemzeti Sportrádió

Verstappen nyitott az élen a két Ferrari kíséretében az első spái edzésen

H. L.H. L.
2026.07.17. 14:35
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Verstappen volt a leggyorsabb a nyitányon (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Belga Nagydíj Formula–1
Max Verstappen (Red Bull) zárt az élen a Formula–1-es Belga Nagydíj első szabadedzésén. A hollandot Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a két Ferrari követte, majd Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) következett utánuk.

Egy szabad hétvége után folytatódott a bajnokság: a nyári szünet előtti dupla forduló első állomása Spa-Francorchamps, ahol a pénteki első szabadedzéssel vette kezdetét a 71. Belga Nagydíj programja. Andrea Kimi Antonelli előnye három futam alatt 68 pontról 25 pontra csökkent George Russell-lel szemben, miközben a két győzelmet is arató Ferrarival előretörő Lewis Hamilton 32 pontra zárkózott fel.

A futamhétvége előtt általános vélekedés volt, hogy a Mercedes számít a fő esélyesnek Belgiumban, hiszen a spái pálya karakterisztikája kiemeli az erősségeit, ugyanakkor a Ferrari is igyekezett palástolni a gyengeségeit. A Scuderia az előzetes hírekkel ellentétben nem hozta el a továbbfejlesztett Macarena-szárnnyal, de a kipufogó mögötti terelőelem elhagyásával próbálta valamelyest csökkenteni hátrányát az egyenesekben, így érdekes kérdés volt, hogy összességében sikerül-e gyorsabbá válnia.

Nem a maranellói alakulat volt az egyetlen, amely változtatott: a Red Bull leszerelte a saját Macarena-szárnyát Max Verstappen közelmúltbeli balesetei után. A holland ráadásul eleve nehéz hétvégére számított az általa kedvelt helyszínen, hiszen úgy vélte, a pálya különösen felnagyítja az autó gyengeségeit.

A McLaren eközben az előzetes várakozásokkal ellentétben most sem vetette be a saját fejlesztésű Macarena-szárnyát, de megkapta a továbbfejlesztett Mercedes-erőforrást. Igaz, ennek ára volt, hiszen a címvédő Lando Norris 10 rajthelyes büntetéssel vágott neki a hétvégének.

A Racing Bulls és a Haas ugyanakkor jelentős fejlesztési csomagot hozott az idény tizedik állomására, előbbi csapat a hatodik, míg utóbbi a hetedik helyet foglalja el a bajnokságban.

A nyitányon Fernando Alonso a bokszfalról volt kénytelen figyelni az eseményeket, az ülését a fiatal Jak Crawford foglalhatta el. Míg a Red Bull és a Ferrari az élen kezdett, a Mercedes számára a vártnál nehezebben indult az edzés, de nem annyira, mint Norrisnak, aki csak szűk fél óra elteltével iratkozott fel az időlistára.

A folytatásban sem változott az élen zajló küzdelem képe, hiszen továbbra is a „vörös bikák" és a maranellóiak diktálták a tempót. Végül meglepetésre Verstappen zárta az élen a nyitányt. A négyszeres bajnok 145 ezredet adott Hamiltonnak, akit Leclerc követett, míg a negyedik Hadjar lett, így a két Red Bull fogta közre a Ferrarikat.

Ötödikként Piastri érkezett, míg Norris a hetedik lett – a McLarenek közé Antonelli ékelődött be, akinek már több mint fél másodperc volt a lemaradása. Az első tízest Russell, Arvid Lindblad és Gabriel Bortoleto zárta.

Folytatás 17 órakor a második szabadedzéssel.

BELGA NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:47.070átlag: 235.494 km/ó24 kör
2.Lewis HamiltonbritFerrari1:47.2150.145 mp h.22
3.Charles LeclercmonacóiFerrari1:47.2770.20722
4.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:47.3220.25223
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:47.5220.45221
6.Kimi AntonelliolaszMercedes1:47.6030.53323
7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:47.9310.86119
8.George RussellbritMercedes1:47.9590.88922
9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:48.2341.16424
10.Gabriel BortoletobrazilAudi1:48.4061.33618
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:48.4321.36224
12.Nico HülkenbergnémetAudi1:48.9621.89223
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:49.0101.94021
14.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:49.3372.26724
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:49.4032.33323
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:49.4492.37921
17.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:49.7122.64223
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:49.8392.76921
19.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:50.2263.15622
20.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:50.8623.79225
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:52.8085.73819
22.Jak CrawfordamerikaiAston Martin-Honda1:53.1996.12922

 

71. BELGA NAGYDÍJ
JÚLIUS 17., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen 1:47.070
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚLIUS 18., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 19., VASÁRNAP
A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00

 

 

szabadedzés F1 Belga Nagydíj Formula–1
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