A Mercedes és a Red Bull trükközött az időmérőn, az FIA lépett – sajtóértesülés

A The Race kedden adott számot arról, hogy értesülései szerint a Mercedes és a Red Bull is kihasznált egy motortrükköt az időmérős körei végén, aminek révén nagyobb sebességet ért el, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) most ezt tiltotta be.

A két motorgyártó talált módot arra, hogy kikerülje a teljesítmény csökkentésre vonatkozó követelményeket, amelyeket azért szükséges betartani, mert az autók gyorsan lemerítik az akkumulátort az egyenesekben.

A Mercedes és a Red Bull erőforrásának teljesítménye így nem csökkent fokozatosan az időmérős körök végén, hanem a lehető leghosszabb ideig ki tudták használni a maximális teljesítményt. Mindez rövid ideig akár 50-100 kW-os többletet jelentett, ami ugyan ezred- vagy századmásodpercekben mérhető előnyt adott, ez is jelentős a rajtpozíciókért vívott csatában.

Mint kiderült, a Mercedes és a Red Bull motorját használó istállók azt a kiskaput tudták kihasználni, amelyik kimondja, nem kell betartani a teljesítmény csökkentésére vonatkozó előírást, ha az MGU-K-t műszaki okokból, vészhelyzetre hivatkozva leállítják. Ez a szoftveres mód arra szolgált, hogy meghibásodás esetén ne károsodjanak a különböző motoralkatrészek, de ezzel egy időben megnyitotta a lehetőséget az előírás kijátszására is, hiszen nehéz volt eldönteni, mi számít jogos vészhelyzetnek.

Az FIA több ideje monitorozza a helyzetet, és noha eleinte nem szólította fel az alakulatokat arra, hogy fejezzék be a trükközést, később már szigorúbban lépett fel, és kijelentette, kizárólag az eredeti célnak megfelelően lehet használni az említett szoftveres módot, vagyis vészhelyzetben, aminek valódiságát az adatokból utólag ellenőrizheti.

