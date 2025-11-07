A McLaren az élen, a Red Bull és a Ferrari a mezőny végén a brazíliai nyitányon

Egy szabad hétvége után folytatódott a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a mezőny Mexikóváros után az ikonikus Interlagosba utazott, ahol péntek délután az első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét az 5. Sao Pauló-i Nagydíj programja.

Az év utolsó előtti sprinthétvégéjére immár Lando Norris érkezett meg vb-éllovasként, az előző öt Grand Prix-n a 34 pontos lemaradását egypontos előnnyé kovácsoló brit igyekezett kizárni a külső zajokat a hétvége kezdetén, míg az üldözöttből üldözővé váló csapattársa, Oscar Piastri kijelentette, a legutóbbi kudarcok ellenére is úgy érzi, megvan benne minden, ami ahhoz kell, hogy bajnok legyen.

Míg a McLaren házi csatája minden eddiginél szorosabbá vált, Max Verstappen továbbra is ott ólálkodik, és az idény 21. nagydíja előtt az egyik fő kérdést azt jelentette, hogy a helyszínen egy évvel ezelőtt a 17. rajtkockáját az eső áztatta és piros zászlóval megszakított versenyen győzelemre váltó holland képes lesz-e jelentősen csökkenteni a hátrányát az előrejelzések szerint zivatarokkal tűzdelt hétvégén.

A mezőnyre annak ellenére is fontos egy óra várt Brazíliában, hogy arra lehetett számítani, a tréning azon kevés események egyike lesz, amely száraz körülmények zajlik le, mivel a közép-európai idő szerint 19 óra 30 perckor kezdődő sprintidőmérőre már megérkezhet a csapadék, és nagy valószínűség szerint a szombati programot is elmossa az eső. A futam napján viszont a várakozások szerint már jóval kisebb az esélye annak, hogy megnyíljon az ég, így a most összegyűjtött adatok még fontosak lehetnek vasárnap.

A bokszutca végi lámpa az eredetileg tervezettnél öt perccel később váltott zöldre, a kisebb halasztás után viszont gyorsan benépesült a pálya. Az első próbálkozások után Piastri állt az élen Lewis Hamilton és Fernando Alonso előtt, de többször átalakult a sorrend, ahogyan a versenyzők egyre több kört futottak a kemény keveréken.

A hiányzó Cunoda Juki volt, aki mindössze 8 perc elteltével elvesztette a Red Bull hátulját az egyik kerékverőn, majd a négyes kanyarnál a bukótéren átcsúszva eltalálta a falat is. Bár az eset miatt nem volt fennakadás a pályán, de a japán pályaidőt vesztett pilótatársakhoz képest, és csak bő húsz perccel a vége előtt tudott visszatérni a nyomvonalra.

Félidőben George Russell nevével kezdődött az időlista, a britet a többször is megcsúszó Verstappen, illetve Piastri követte, míg az első ötöst Carlos Sainz Jr. és Leclerc egészítette ki.

A mezőny az utolsó negyedórára hagyta a gyorsabb köröket, azonban még ekkor sem a lágy gumi játszotta a főszerepet, helyette a közepes keverék került középpontba. Bár sokáig Piastri volt előnyben házon belül, az utolsó pillanatokban Norris megelőzte, így a brit elsőségével zárult a brazíliai nyitány. A McLaren párosát a végén csak 23 ezred választotta el egymástól, míg a meglepetésre harmadikként érkező Nico Hülkenberg hátránya már több mint 6 tized volt.

A negyedik Fernando Alonso lett, majd a hazai közönség előtt először versenyző Gabriel Bortoleto, Russell, Pierre Gasly, Sainz, Isack Hadjar és Andrea Kimi Antonelli egészítette ki a top 10-et. A végén a lágy gumit feltevő, de a gyors körét nem befejező Verstappen a 17., a végig keményeken futó Leclerc és Hamilton pedig a 18-19. helyet foglalta el. A sort Cunoda zárta. Az utolsó percekben a Ferrari brit versenyzője is bemutatott egy megpörgést, a 11-es kanyarnál elveszítve az irányítást autója felett, de sikerült elkerülnie a falat.

Folytatás 19 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:09.975 átlag: 221.684 km/ó 31 kör 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:09.998 0.023 mp h. 33 3. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:10.594 0.619 32 4. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:10.606 0.631 26 5. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:10.616 0.641 32 6. George Russell brit Mercedes 1:10.645 0.67 35 7. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:10.681 0.706 33 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:10.686 0.711 36 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:10.707 0.732 31 10. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:10.744 0.769 37 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:10.794 0.819 36 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:10.807 0.832 35 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:10.906 0.931 29 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:10.961 0.986 32 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:11.070 1.095 31 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:11.160 1.185 30 17. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:11.368 1.393 31 18. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:11.493 1.518 30 19. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:11.526 1.551 28 20. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:11.763 1.788 20