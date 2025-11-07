A McLaren az élen, a Red Bull és a Ferrari a mezőny végén a brazíliai nyitányon

Nemzeti Sportrádió

2025.11.07. 15:15
Fotó: AFP
Lando Norris vezérletével a McLaren kettőse kezdett az élen a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szabadedzésén. A harmadik – meglepetésre – Nico Hülkenberg (Sauber) lett, majd Fernando Alonso (Aston Martin) és a hazai közönség előtt versenyző Gabriel Bortoleto (Sauber) következett az első öt között. A Red Bull és Ferrari párosa a mezőny végén érkezett.

Egy szabad hétvége után folytatódott a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a mezőny Mexikóváros után az ikonikus Interlagosba utazott, ahol péntek délután az első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét az 5. Sao Pauló-i Nagydíj programja.

Az év utolsó előtti sprinthétvégéjére immár Lando Norris érkezett meg vb-éllovasként, az előző öt Grand Prix-n a 34 pontos lemaradását egypontos előnnyé kovácsoló brit igyekezett kizárni a külső zajokat a hétvége kezdetén, míg az üldözöttből üldözővé váló csapattársa, Oscar Piastri kijelentette, a legutóbbi kudarcok ellenére is úgy érzi, megvan benne minden, ami ahhoz kell, hogy bajnok legyen.

Míg a McLaren házi csatája minden eddiginél szorosabbá vált, Max Verstappen továbbra is ott ólálkodik, és az idény 21. nagydíja előtt az egyik fő kérdést azt jelentette, hogy a helyszínen egy évvel ezelőtt a 17. rajtkockáját az eső áztatta és piros zászlóval megszakított versenyen győzelemre váltó holland képes lesz-e jelentősen csökkenteni a hátrányát az előrejelzések szerint zivatarokkal tűzdelt hétvégén.

A mezőnyre annak ellenére is fontos egy óra várt Brazíliában, hogy arra lehetett számítani, a tréning azon kevés események egyike lesz, amely száraz körülmények zajlik le, mivel a közép-európai idő szerint 19 óra 30 perckor kezdődő sprintidőmérőre már megérkezhet a csapadék, és nagy valószínűség szerint a szombati programot is elmossa az eső. A futam napján viszont a várakozások szerint már jóval kisebb az esélye annak, hogy megnyíljon az ég, így a most összegyűjtött adatok még fontosak lehetnek vasárnap.

A bokszutca végi lámpa az eredetileg tervezettnél öt perccel később váltott zöldre, a kisebb halasztás után viszont gyorsan benépesült a pálya. Az első próbálkozások után Piastri állt az élen Lewis Hamilton és Fernando Alonso előtt, de többször átalakult a sorrend, ahogyan a versenyzők egyre több kört futottak a kemény keveréken.

A hiányzó Cunoda Juki volt, aki mindössze 8 perc elteltével elvesztette a Red Bull hátulját az egyik kerékverőn, majd a négyes kanyarnál a bukótéren átcsúszva eltalálta a falat is. Bár az eset miatt nem volt fennakadás a pályán, de a japán pályaidőt vesztett pilótatársakhoz képest, és csak bő húsz perccel a vége előtt tudott visszatérni a nyomvonalra.

Félidőben George Russell nevével kezdődött az időlista, a britet a többször is megcsúszó Verstappen, illetve Piastri követte, míg az első ötöst Carlos Sainz Jr. és Leclerc egészítette ki.

A mezőny az utolsó negyedórára hagyta a gyorsabb köröket, azonban még ekkor sem a lágy gumi játszotta a főszerepet, helyette a közepes keverék került középpontba. Bár sokáig Piastri volt előnyben házon belül, az utolsó pillanatokban Norris megelőzte, így a brit elsőségével zárult a brazíliai nyitány. A McLaren párosát a végén csak  23 ezred választotta el egymástól, míg a meglepetésre harmadikként érkező Nico Hülkenberg hátránya már több mint 6 tized volt.

A negyedik Fernando Alonso lett, majd a hazai közönség előtt először versenyző Gabriel Bortoleto, Russell, Pierre Gasly, Sainz, Isack Hadjar és Andrea Kimi Antonelli egészítette ki a top 10-et. A végén a lágy gumit feltevő, de a gyors körét nem befejező Verstappen a 17., a végig keményeken futó Leclerc és Hamilton pedig a 18-19. helyet foglalta el. A sort Cunoda zárta. Az utolsó percekben a Ferrari brit versenyzője is bemutatott egy megpörgést, a 11-es kanyarnál elveszítve az irányítást autója felett, de sikerült elkerülnie a falat.

Folytatás 19 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:09.975átlag: 221.684 km/ó31 kör
2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:09.998

0.023 mp h.

33
3.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:10.594

0.619

32
4.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:10.606

0.631

26
5.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:10.616

0.641

32
6.George RussellbritMercedes1:10.645

0.67

35
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:10.681

0.706

33
8.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:10.686

0.711

36
9.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:10.707

0.732

31
10.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:10.744

0.769

37
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:10.794

0.819

36
12.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:10.807

0.832

35
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:10.906

0.931

29
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:10.961

0.986

32
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:11.070

1.095

31
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:11.160

1.185

30
17.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:11.368

1.393

31
18.Charles LeclercmonacóiFerrari1:11.493

1.518

30
19.Lewis HamiltonbritFerrari1:11.526

1.551

28
20.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:11.763

1.788

20

 

5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 7., PÉNTEK
Szabadedzés15.30–16.30
Sprintidőmérő19.00–20.00
NOVEMBER 8., SZOMBAT
Sprintverseny15.00–16.00
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

Ezek is érdekelhetik