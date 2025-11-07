A McLaren az élen, a Red Bull és a Ferrari a mezőny végén a brazíliai nyitányon
Egy szabad hétvége után folytatódott a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a mezőny Mexikóváros után az ikonikus Interlagosba utazott, ahol péntek délután az első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét az 5. Sao Pauló-i Nagydíj programja.
Az év utolsó előtti sprinthétvégéjére immár Lando Norris érkezett meg vb-éllovasként, az előző öt Grand Prix-n a 34 pontos lemaradását egypontos előnnyé kovácsoló brit igyekezett kizárni a külső zajokat a hétvége kezdetén, míg az üldözöttből üldözővé váló csapattársa, Oscar Piastri kijelentette, a legutóbbi kudarcok ellenére is úgy érzi, megvan benne minden, ami ahhoz kell, hogy bajnok legyen.
Míg a McLaren házi csatája minden eddiginél szorosabbá vált, Max Verstappen továbbra is ott ólálkodik, és az idény 21. nagydíja előtt az egyik fő kérdést azt jelentette, hogy a helyszínen egy évvel ezelőtt a 17. rajtkockáját az eső áztatta és piros zászlóval megszakított versenyen győzelemre váltó holland képes lesz-e jelentősen csökkenteni a hátrányát az előrejelzések szerint zivatarokkal tűzdelt hétvégén.
A mezőnyre annak ellenére is fontos egy óra várt Brazíliában, hogy arra lehetett számítani, a tréning azon kevés események egyike lesz, amely száraz körülmények zajlik le, mivel a közép-európai idő szerint 19 óra 30 perckor kezdődő sprintidőmérőre már megérkezhet a csapadék, és nagy valószínűség szerint a szombati programot is elmossa az eső. A futam napján viszont a várakozások szerint már jóval kisebb az esélye annak, hogy megnyíljon az ég, így a most összegyűjtött adatok még fontosak lehetnek vasárnap.
A bokszutca végi lámpa az eredetileg tervezettnél öt perccel később váltott zöldre, a kisebb halasztás után viszont gyorsan benépesült a pálya. Az első próbálkozások után Piastri állt az élen Lewis Hamilton és Fernando Alonso előtt, de többször átalakult a sorrend, ahogyan a versenyzők egyre több kört futottak a kemény keveréken.
A hiányzó Cunoda Juki volt, aki mindössze 8 perc elteltével elvesztette a Red Bull hátulját az egyik kerékverőn, majd a négyes kanyarnál a bukótéren átcsúszva eltalálta a falat is. Bár az eset miatt nem volt fennakadás a pályán, de a japán pályaidőt vesztett pilótatársakhoz képest, és csak bő húsz perccel a vége előtt tudott visszatérni a nyomvonalra.
Félidőben George Russell nevével kezdődött az időlista, a britet a többször is megcsúszó Verstappen, illetve Piastri követte, míg az első ötöst Carlos Sainz Jr. és Leclerc egészítette ki.
A mezőny az utolsó negyedórára hagyta a gyorsabb köröket, azonban még ekkor sem a lágy gumi játszotta a főszerepet, helyette a közepes keverék került középpontba. Bár sokáig Piastri volt előnyben házon belül, az utolsó pillanatokban Norris megelőzte, így a brit elsőségével zárult a brazíliai nyitány. A McLaren párosát a végén csak 23 ezred választotta el egymástól, míg a meglepetésre harmadikként érkező Nico Hülkenberg hátránya már több mint 6 tized volt.
A negyedik Fernando Alonso lett, majd a hazai közönség előtt először versenyző Gabriel Bortoleto, Russell, Pierre Gasly, Sainz, Isack Hadjar és Andrea Kimi Antonelli egészítette ki a top 10-et. A végén a lágy gumit feltevő, de a gyors körét nem befejező Verstappen a 17., a végig keményeken futó Leclerc és Hamilton pedig a 18-19. helyet foglalta el. A sort Cunoda zárta. Az utolsó percekben a Ferrari brit versenyzője is bemutatott egy megpörgést, a 11-es kanyarnál elveszítve az irányítást autója felett, de sikerült elkerülnie a falat.
Folytatás 19 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:09.975
|átlag: 221.684 km/ó
|31 kör
|2.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:09.998
0.023 mp h.
|33
|3.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:10.594
0.619
|32
|4.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:10.606
0.631
|26
|5.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:10.616
0.641
|32
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:10.645
0.67
|35
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:10.681
0.706
|33
|8.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:10.686
0.711
|36
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:10.707
0.732
|31
|10.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:10.744
0.769
|37
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:10.794
0.819
|36
|12.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:10.807
0.832
|35
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:10.906
0.931
|29
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:10.961
0.986
|32
|15.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:11.070
1.095
|31
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:11.160
1.185
|30
|17.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:11.368
1.393
|31
|18.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:11.493
1.518
|30
|19.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:11.526
1.551
|28
|20.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:11.763
1.788
|20
|5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 7., PÉNTEK
|Szabadedzés
|15.30–16.30
|Sprintidőmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 8., SZOMBAT
|Sprintverseny
|15.00–16.00
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 9., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00