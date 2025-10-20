Nemzetközi sajtóvisszhang: Verstappen nem hagyta magát lefékezni az amerikai hőségben

HOLLANDIA

De Telegraaf: „Max Verstappen fantasztikus hétvégét koronázott meg Austinban, és életben tartotta világbajnoki álmát. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a 2025-ös Formula-–1-es szezon egy hihetetlenül látványos csúcspontot fog elérni.”

AD: „Max Verstappen megkoronázta álomhétvégéjét és nyomás alá helyezte az éllovasokat.”

NAGY-BRITANNIA

Independent: „Verstappen páratlan néhány napja Texasban – megnyerte az Amerikai Nagydíjat és tovább csökkentette hátrányát Oscar Piastrival szemben.”

Guardian: „Verstappen könnyedén nyert Austinban és fokozta a McLarenekre nehezedő nyomást.”

The Sun: „Tex-Max – Max Verstappen megnyerte az Amerikai Nagydíjat és visszaküzdötte magát a világbajnoki címért folyó küzdelembe. Lehet, hogy meglepetés befutó lesz a pilóták vb-pontversenyében.”

Daily Mail: „Max Verstappen megállíthatatlan.”

OLASZORSZÁG

Gazzetta dello Sport: „Verstappen, a kannibál: megnyerte az austini futamot és újra nyílttá tette a vb-t.”

Corriere della Sera: „Max (Verstappen) uralta Texast és ismét faragott a hátrányából.”

Corriere dello Sport: „Verstappen itt van. Piastri és Norris izgulhat öt futammal a vége előtt.”

Repubblica: „Verstappen győzött, nyílt a világbajnokság: van esély az újabb vb-címre.”

SPANYOLORSZÁG

As: „A félelmek beigazolódtak: a pole pozícióból aratott fölényes győzelem és zökkenőmentes Amerikai Nagydíj után Verstappen ott van a vb-címért zajló harcban.”

Marca: „Verstappen folytatja az üldözést: Texas után, ahol minden a terv szerint alakult számára, egyre közelebb kerül a McLarenhez.”

Sport: „Max Verstappen továbbra is megállíthatatlan, újabb fantasztikus hétvégén van túl.”

Mundo Deportivo: „A holland pilóta az utóbbi négy futamot tekintve a harmadik győzelmét aratta, vasököllel uralta az austini hétvégét. Egyúttal tovább fokozta a vb-koronáért folytatott küzdelmet. Az éllovas Piastri csak ötödik lett, Norris pedig a második helyen végzett.”

SVÁJC

Blick: „A McLaren izzad. Verstappen hátránya már csak negyven pont, ő a favorit?”

AUSZTRIA

Kleine Zeitung: „A világbajnokság izgalmas lesz! Max Verstappen tökéletes hétvégéje Austinban. A holland versenyző rajt-cél győzelmet aratott Lando Norris és Charles Leclerc előtt. A vb-címért folyó harc egyre szorosabb.”

Krone: „Verstappen nem hagyta magát lefékezni az amerikai hőségben.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe: „Max Verstappen az elejétől a végéig uralta az austini futamot és megnyerte az Amerikai Nagydíjat.”

Le Parisien: „Max Verstappen a pole pozícióból rajtolt és győzelemmel koronázta meg tökéletes hétvégéjét az Egyesült Államokban.”