Norris vette át a vezetést Monzában, de rendkívül szoros az élmezőny

A hazai pályán szereplő Ferrari fantasztikus formában kezdett, a tifosi legnagyobb örömére ugyanis Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a maranellóiak párosa foglalta el az első két helyet az Olasz Nagydíj nyitányán. Az előző évi hátsó szárnyához visszanyúló Scuderia boldogsága ugyanakkor nem lehetett felhőtlen, hiszen hétszeres világbajnoka 5 rajthelyes büntetést hozott magával múlt hétvégéről, Zandvoortból.
A harmadik – kisebb meglepetésre – Carlos Sainz Jr. lett a Williamsszel, őt Max Verstappen és a hazai pilóta, Andrea Kimi Antonelli követte, míg Lando Norris csak hatodikként érkezett a McLarennel.
Az egyéni vb-összetettet vezető Oscar Piastri eközben autóba sem ült, a helyén Alex Dunne kapott lehetőséget, az ausztrálnak csak a második gyakorlással vette kezdetét a hétvége. Hasonló cipőben járt Franco Colapinto is, aki helyett Paul Aron vezetett az első hatvan perc során.
A második gyakorlás rövid virtuális biztonságiautós-teszttel vette kezdetét, amit alig tíz perc elteltével valódi piros zászlós megszakítás követett. Antonelli rontott, majd elásta az autót a sóderágyban, és ezzel egy időben rengeteg kavicsot hordott fel az aszfaltcsíkra.
Norris, Piastri sorrendben a két McLaren vezetett ekkor, harmadikként Fernando Alonso érkezett, míg az első ötös sorát a nyitány végén hidraulikus problémát szenvedő Russell, valamint Verstappen zárta.
Félidőhöz közeledve már a meglepően jó tempót diktáló Williams uralta az időlistát: Sainz az első, a több pilótatársa mellett a kavicságyat elcsípő Albon a harmadik helyet foglalta el. A spanyol, thaiföldi kettőst Verstappen választotta szét egymástól, Leclerc a negyedik, míg Hadjar az ötödik volt.
A folytatásban Norris vette át a vezetést, és már nem is engedte ki az első helyet a kezéből, így az ő elsőségével zárult a második tréning. A mclarenest 83 ezred lemaradással követte Leclerc, Sainz további 13 ezred hátránnyal végzett harmadikként, így az elsőt mindössze 96 ezred választotta el a harmadiktól.
A negyedik a vb-éllovas Piastri lett, a top 5-öt pedig Hamilton tette teljessé szűk 2 tized lemaradással. A hatodik legjobb időt Verstappen érte el, majd Albon, Nico Hülkenberg, Cunoda Juki, illetve Russell következett a sorban.
Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
OLASZ NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:19.878
|átlag: 261.083 km/ó
|28 kör
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:19.961
|0.083 mp h.
|29
|3.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:19.974
|0.096
|30
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:20.059
|0.181
|29
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:20.070
|0.192
|26
|6.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:20.077
|0.199
|27
|7.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:20.179
|0.301
|28
|8.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:20.241
|0.363
|27
|9.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:20.269
|0.391
|28
|10.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:20.276
|0.398
|29
|11.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:20.383
|0.505
|24
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:20.475
|0.597
|25
|13.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:20.528
|0.650
|28
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:20.607
|0.729
|29
|15.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:20.645
|0.767
|26
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:20.654
|0.776
|29
|17.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:20.811
|0.933
|25
|18.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:21.102
|1.224
|30
|19.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:21.367
|1.489
|4
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:21.564
|1.686
|30
|76. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Hamilton 1:20.117
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:19.878
|SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
|A verseny (53 kör, 306.72 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 21., 13.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00