Norris vette át a vezetést Monzában, de rendkívül szoros az élmezőny

H. L.
2025.09.05. 18:01
null
Fotó: AFP
Lando Norris (McLaren) bizonyult a leggyorsabbnak a Formula–1-es Olasz Nagydíj második szabadedzésén. A második Charles Leclerc (Ferrari) lett, majd Carlos Sainz Jr. (Williams), Oscar Piastri (McLaren) és Lewis Hamilton (Mercedes) következett még az első öt között.

A hazai pályán szereplő Ferrari fantasztikus formában kezdett, a tifosi legnagyobb örömére ugyanis Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a maranellóiak párosa foglalta el az első két helyet az Olasz Nagydíj nyitányán. Az előző évi hátsó szárnyához visszanyúló Scuderia boldogsága ugyanakkor nem lehetett felhőtlen, hiszen hétszeres világbajnoka 5 rajthelyes büntetést hozott magával múlt hétvégéről, Zandvoortból.

A harmadik – kisebb meglepetésre – Carlos Sainz Jr. lett a Williamsszel, őt Max Verstappen és a hazai pilóta, Andrea Kimi Antonelli követte, míg Lando Norris csak hatodikként érkezett a McLarennel.

Az egyéni vb-összetettet vezető Oscar Piastri eközben autóba sem ült, a helyén Alex Dunne kapott lehetőséget, az ausztrálnak csak a második gyakorlással vette kezdetét a hétvége. Hasonló cipőben járt Franco Colapinto is, aki helyett Paul Aron vezetett az első hatvan perc során.

A második gyakorlás rövid virtuális biztonságiautós-teszttel vette kezdetét, amit alig tíz perc elteltével valódi piros zászlós megszakítás követett. Antonelli rontott, majd elásta az autót a  sóderágyban, és ezzel egy időben rengeteg kavicsot hordott fel az aszfaltcsíkra.

Norris, Piastri sorrendben a két McLaren vezetett ekkor, harmadikként Fernando Alonso érkezett, míg az első ötös sorát a nyitány végén hidraulikus problémát szenvedő Russell, valamint Verstappen zárta.

Félidőhöz közeledve már a meglepően jó tempót diktáló Williams uralta az időlistát: Sainz az első, a több pilótatársa mellett a kavicságyat elcsípő Albon a harmadik helyet foglalta el. A spanyol, thaiföldi kettőst Verstappen választotta szét egymástól, Leclerc a negyedik, míg Hadjar az ötödik volt.

A folytatásban Norris vette át a vezetést, és már nem is engedte ki az első helyet a kezéből, így az ő elsőségével zárult a második tréning. A mclarenest 83 ezred lemaradással követte Leclerc, Sainz további 13 ezred hátránnyal végzett harmadikként, így az elsőt mindössze 96 ezred választotta el a harmadiktól.

A negyedik a vb-éllovas Piastri lett, a top 5-öt pedig Hamilton tette teljessé szűk 2 tized lemaradással. A hatodik legjobb időt Verstappen érte el, majd Albon, Nico Hülkenberg, Cunoda Juki, illetve Russell következett a sorban.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

OLASZ NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:19.878átlag: 261.083 km/ó28 kör
2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:19.9610.083 mp h.29
3.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:19.9740.09630
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:20.0590.18129
5.Lewis HamiltonbritFerrari1:20.0700.19226
6.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:20.0770.19927
7.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:20.1790.30128
8.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:20.2410.36327
9.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:20.2690.39128
10.George RussellbritMercedes1:20.2760.39829
11.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:20.3830.50524
12.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:20.4750.59725
13.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:20.5280.65028
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:20.6070.72929
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:20.6450.76726
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:20.6540.77629
17.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:20.8110.93325
18.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:21.1021.22430
19.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:21.3671.4894
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:21.5641.68630

 

76. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Hamilton 1:20.117
2. szabadedzés1. Norris 1:19.878
SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (53 kör, 306.72 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 21., 13.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00

 

 

