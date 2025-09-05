Norris vette át a vezetést Monzában, de rendkívül szoros az élmezőny

A hazai pályán szereplő Ferrari fantasztikus formában kezdett, a tifosi legnagyobb örömére ugyanis Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a maranellóiak párosa foglalta el az első két helyet az Olasz Nagydíj nyitányán. Az előző évi hátsó szárnyához visszanyúló Scuderia boldogsága ugyanakkor nem lehetett felhőtlen, hiszen hétszeres világbajnoka 5 rajthelyes büntetést hozott magával múlt hétvégéről, Zandvoortból.

A harmadik – kisebb meglepetésre – Carlos Sainz Jr. lett a Williamsszel, őt Max Verstappen és a hazai pilóta, Andrea Kimi Antonelli követte, míg Lando Norris csak hatodikként érkezett a McLarennel.

Az egyéni vb-összetettet vezető Oscar Piastri eközben autóba sem ült, a helyén Alex Dunne kapott lehetőséget, az ausztrálnak csak a második gyakorlással vette kezdetét a hétvége. Hasonló cipőben járt Franco Colapinto is, aki helyett Paul Aron vezetett az első hatvan perc során.

A második gyakorlás rövid virtuális biztonságiautós-teszttel vette kezdetét, amit alig tíz perc elteltével valódi piros zászlós megszakítás követett. Antonelli rontott, majd elásta az autót a sóderágyban, és ezzel egy időben rengeteg kavicsot hordott fel az aszfaltcsíkra.

Norris, Piastri sorrendben a két McLaren vezetett ekkor, harmadikként Fernando Alonso érkezett, míg az első ötös sorát a nyitány végén hidraulikus problémát szenvedő Russell, valamint Verstappen zárta.

Félidőhöz közeledve már a meglepően jó tempót diktáló Williams uralta az időlistát: Sainz az első, a több pilótatársa mellett a kavicságyat elcsípő Albon a harmadik helyet foglalta el. A spanyol, thaiföldi kettőst Verstappen választotta szét egymástól, Leclerc a negyedik, míg Hadjar az ötödik volt.

A folytatásban Norris vette át a vezetést, és már nem is engedte ki az első helyet a kezéből, így az ő elsőségével zárult a második tréning. A mclarenest 83 ezred lemaradással követte Leclerc, Sainz további 13 ezred hátránnyal végzett harmadikként, így az elsőt mindössze 96 ezred választotta el a harmadiktól.

A negyedik a vb-éllovas Piastri lett, a top 5-öt pedig Hamilton tette teljessé szűk 2 tized lemaradással. A hatodik legjobb időt Verstappen érte el, majd Albon, Nico Hülkenberg, Cunoda Juki, illetve Russell következett a sorban.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

OLASZ NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:19.878 átlag: 261.083 km/ó 28 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:19.961 0.083 mp h. 29 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:19.974 0.096 30 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:20.059 0.181 29 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:20.070 0.192 26 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:20.077 0.199 27 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:20.179 0.301 28 8. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:20.241 0.363 27 9. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:20.269 0.391 28 10. George Russell brit Mercedes 1:20.276 0.398 29 11. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:20.383 0.505 24 12. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:20.475 0.597 25 13. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:20.528 0.650 28 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:20.607 0.729 29 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:20.645 0.767 26 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:20.654 0.776 29 17. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:20.811 0.933 25 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:21.102 1.224 30 19. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:21.367 1.489 4 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:21.564 1.686 30