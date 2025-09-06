Norris maradt az élen, de Leclerc ott lohol a nyakában a monzai időmérő előtt

Lando Norris futotta meg a leggyorsabb kört az Olasz Nagydíj nyitó napján, de a McLaren közel sem volt olyan fölényben, mint egy héttel ezelőtt Monzában, és a vetélytársak fenyegető közelségben voltak. A Ferrari remek formában kezdett hazai pályán, és Charles Leclerc lát esélyt a pole pozícióra is. A Red Bull határozottan versenyképesebbnek tűnik a helyszínen, mint tavaly, ráadásul pénteken a Williams is harcban volt a legjobb helyekért.
Ahogyan az lenni szokott, a harmadik edzés csendesen kezdődött, és negyedóra elteltével hét versenyző még mért kört sem jegyzett, miközben ketten, Max Verstappen és George Russell el sem hagyta a garázst. A pályán körözők számára eközben az 1-es kanyar okozott fejtörést, többen is elmérték a féktávot, és kényszerültek a menekülőútra. Ekkor Cunoda Juki nevével kezdődött az időlista, mögötte Hamilton, Isack Hadjar, Leclerc és Carlos Sainz Jr. sorrendben érkezett az első ötös.
Félidőben már a másik Red Bull-os, Verstappen vezetett, akit az eggyel keményebb gumin futó Leclec, Hamilton sorrendben a két Ferrari követett, majd Alexander Albon és Russell zárta a top 5-öt, így a Williams továbbra is ott volt az elején, miközben a két McLaren a kilencedik és a tizennegyedik helyen állt.
Noha a gyorsabb köröket az utolsó negyedórára hagyó wokingiak az élre törtek, az utolsó pillanatokban Leclerc-nek sikerült beékelődnie az élen záró Norris és így a harmadik helyre visszaszoruló Piastri közé. A monacói mindössze 21 ezredre maradt el a gyorsabbik McLarentől, míg a vb-éllovas lemaradása 165 ezred volt. Utóbbira szorosan tapadt Verstappen és Russell is, előbbi kettő, míg utóbbi további 7 ezredre maradt el. Az első ötöst Russell egészítette ki, míg a hatodik meglepetésre Gabriel Bortoleto lett.
Hetedikként Hamilton zárt, majd Hadjar, a pénteken a Mercedest elásó, de szombatra előrelépő Andrea Kimi Antonelli, valamint Albon egészítette ki az első tízest. A nyitó napon mindkét edzésen harmadik Carlos Sainz Jr. eközben a 13. helyre szorult vissza.
Folytatás 16 órakor az időmérővel.
OLASZ NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:19.331
|átlag: 262.883 km/ó
|21 kör
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:19.352
|0.021 mp h.
|24
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:19.496
|0.165
|22
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:19.498
|0.167
|18
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:19.515
|0.184
|19
|6.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:19.558
|0.227
|18
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:19.598
|0.267
|23
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:19.603
|0.272
|20
|9.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:19.696
|0.365
|24
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:19.720
|0.389
|23
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:19.737
|0.406
|18
|12.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:19.861
|0.530
|19
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:19.907
|0.576
|23
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:20.034
|0.703
|22
|15.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:20.059
|0.728
|24
|16.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:20.132
|0.801
|14
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:20.209
|0.878
|22
|18.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:20.247
|0.916
|23
|19.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:20.247
|0.916
|22
|20.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:20.304
|0.973
|20
|76. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Hamilton 1:20.117
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:19.878
|SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
|A verseny (53 kör, 306.72 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 21., 13.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00