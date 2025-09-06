Norris maradt az élen, de Leclerc ott lohol a nyakában a monzai időmérő előtt

Lando Norris futotta meg a leggyorsabb kört az Olasz Nagydíj nyitó napján, de a McLaren közel sem volt olyan fölényben, mint egy héttel ezelőtt Monzában, és a vetélytársak fenyegető közelségben voltak. A Ferrari remek formában kezdett hazai pályán, és Charles Leclerc lát esélyt a pole pozícióra is. A Red Bull határozottan versenyképesebbnek tűnik a helyszínen, mint tavaly, ráadásul pénteken a Williams is harcban volt a legjobb helyekért.

Ahogyan az lenni szokott, a harmadik edzés csendesen kezdődött, és negyedóra elteltével hét versenyző még mért kört sem jegyzett, miközben ketten, Max Verstappen és George Russell el sem hagyta a garázst. A pályán körözők számára eközben az 1-es kanyar okozott fejtörést, többen is elmérték a féktávot, és kényszerültek a menekülőútra. Ekkor Cunoda Juki nevével kezdődött az időlista, mögötte Hamilton, Isack Hadjar, Leclerc és Carlos Sainz Jr. sorrendben érkezett az első ötös.

Félidőben már a másik Red Bull-os, Verstappen vezetett, akit az eggyel keményebb gumin futó Leclec, Hamilton sorrendben a két Ferrari követett, majd Alexander Albon és Russell zárta a top 5-öt, így a Williams továbbra is ott volt az elején, miközben a két McLaren a kilencedik és a tizennegyedik helyen állt.

Noha a gyorsabb köröket az utolsó negyedórára hagyó wokingiak az élre törtek, az utolsó pillanatokban Leclerc-nek sikerült beékelődnie az élen záró Norris és így a harmadik helyre visszaszoruló Piastri közé. A monacói mindössze 21 ezredre maradt el a gyorsabbik McLarentől, míg a vb-éllovas lemaradása 165 ezred volt. Utóbbira szorosan tapadt Verstappen és Russell is, előbbi kettő, míg utóbbi további 7 ezredre maradt el. Az első ötöst Russell egészítette ki, míg a hatodik meglepetésre Gabriel Bortoleto lett.

Hetedikként Hamilton zárt, majd Hadjar, a pénteken a Mercedest elásó, de szombatra előrelépő Andrea Kimi Antonelli, valamint Albon egészítette ki az első tízest. A nyitó napon mindkét edzésen harmadik Carlos Sainz Jr. eközben a 13. helyre szorult vissza.

Folytatás 16 órakor az időmérővel.



OLASZ NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:19.331 átlag: 262.883 km/ó 21 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:19.352 0.021 mp h. 24 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:19.496 0.165 22 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:19.498 0.167 18 5. George Russell brit Mercedes 1:19.515 0.184 19 6. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:19.558 0.227 18 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:19.598 0.267 23 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:19.603 0.272 20 9. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:19.696 0.365 24 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:19.720 0.389 23 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:19.737 0.406 18 12. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:19.861 0.530 19 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:19.907 0.576 23 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:20.034 0.703 22 15. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:20.059 0.728 24 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:20.132 0.801 14 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:20.209 0.878 22 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:20.247 0.916 23 19. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:20.247 0.916 22 20. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:20.304 0.973 20