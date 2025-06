Verstappen kiszállt a bajnoki küzdelemből? A Ferrarinak át kellene állnia 2026-ra?

Fogy Colapinto és Cunoda ideje?

Ugyan az Alpine a Miami GP után világosan megfogalmazta a hivatalos bejelentésében, hogy a Jack Doohan helyére érkező Franco Colapinto öt nagydíjat kap, majd a csapat Silverstone előtt újra mérlegeli a pilótahelyzetet, az elnöki tanácsadó Flavio Briatore már az argentin első hétvégéjén, Imolában ellent mondott saját magának, és értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, honnan ered az a híresztelés, hogy a Williamstől megszerzett pilóta kontraktusa öt Grand Prix-ra szól.

Az olasz üzletember azóta többször is megerősítette, nincs előre meghatározva, Colapino meddig foglalhatja el az ülést, és hangsúlyozta, kizárólag a teljesítményen fog múlni az argentin maradása. Nos, az eddigi három versenyhétvége alapján nem igazán biztató a kép: a versenyző még nem tudott pontot szerezni, miközben már autót is tört, így egyre több a találgatás azzal kapcsolatban, hogy ki érkezhet a helyére az enstone-iaknál. Bár többször előkerült Mick Schumacher neve, s egyes híresztelések arról is szóltak, hogy a 2026-os visszatérésen dolgozó Sergio Pérez is lehetőséghez juthat, nagy valószínűség szerint Paul Aron lenne a befutó, és adott esetben még Jack Doohan is szerepet kaphat.

Míg az Alpine-nál Colapinto, a Red Bullnál Cunoda Juki alatt rezeghet a léc. A japán versenyző két nagydíj után váltotta Liam Lawsont a „vörös bikák” első számú csapatában, s noha az elődjével ellentétben sikerült már pontot szereznie, egyáltalán nem nyújt meggyőző teljesítményt, és főként egy körön szenved az RB21-es volánja mögött, amivel megpecsételi a sorsát, hiszen rendre a mezőny végéről kénytelen nekivágni a futamnak. Nem is meglepő, hogy egyre több szó esik arról, hogy a Racing Bullsnál remeklő Isack Hadjar akár már az idény közben átveheti a japán helyét, ám több szakértő óva inti ettől a fiatal franciát.

A Red Bull-táboron belül eközben egy újabb név is fókuszba került: Arvid Lindblad az osztrák alakulat kérésére megkapta az F1-es szuperlicencet már a 18. születésnapja előtt, ami azt sejteti, hogy a svéd származású brit versenyző már augusztus előtt szerephez juthat. A Formula–2-ben eddig megszerzett két győzelmével az egyéni összetett harmadik helyén álló Lindblad az első szabadedzések mellett akár rajthoz is állhat, ha Verstappent eltiltják egy futamra. A „vörös bikák” forgatókönyve szerint ebben az esetben Hadjar vagy Lawson helyettesítené a hollandot, míg a faenzai istállónál megüresedő helyet Ivasza Ajumu vagy a fiatal reménység foglalhatná el.