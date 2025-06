Ki kellett volna zárni Verstappent a Spanyol Nagydíjról?

A hollandot sok kritika érte a bizarr manőver nyomán, és az érintett Russell is megosztotta, hogy érzése szerint szándékos volt az ütközés, de nem értette, mi volt a riválisa gondolata, miközben rámutatott, hiába Verstappen a világ egyik legjobb versenyzője, az ilyen esetekkel saját magát hagyja cserben. A mercedeses mellett 2016 világbajnoka, Nico Rosberg is éles véleményt fogalmazott meg Verstappennel szemben. Úgy gondolja, a Red Bull-versenyző megmozdulása azonnali kizárást érdemelt volna.

„Az első eset George hibája volt, túlfeszítette a húrt, túlkormányzottá vált, és nekikoccant Maxnak, akinek ezt követően a menekülőutat kellett választania. Nem így kell előzni. A Red Bull aztán elszúrta azzal, hogy azt mondta, engedje el George-ot. Ez igazán felbosszantotta Maxot, mert tudta, hogy George szorította le őt. Max úgy érezte, száz százalékig igaza van. »Miért mondják nekem, hogy ezt tegyem? Figyeljetek, megmutatom, mit csinált velem!« Lelassított, és nekiment, ami még rosszabb. Lelassítani és belemenni a másik pilótába elég rossz.”

„Az én szemszögemből nézve ez nagyon enyhe büntetés volt. Emlékezzünk csak vissza Sebastian Vettel manőverére Lewis Hamilton ellen a 2017-es Azeri Nagydíjon. Szándékos megtorlásnak tűnt. Megvárja az ellenfelét, hogy belerohanjon úgy, ahogyan szerinte a másik rohant bele az 1-es kanyarban. Ez olyasvalami, ami teljességgel elfogadhatatlan, és szerintem a szabályok szerint fekete zászlót kellett volna kapnia. Ha megvárod az ellenfeled, hogy belemehess, az szerintem fekete zászlót ér” – jelentette ki a német, aki a Sky Sports szakértőjeként volt jelen Montmelóban.

Rosberg véleményét Russellnek is tolmácsolták, amit követően a brit az egyetértését fejezte ki. „Ha valóban szándékos volt, akkor abszolút, mert nem lehet szándékosan nekimenni egy másik versenyzőnek. Az életünket tesszük kockára, szerencsések vagyunk, hogy az autók manapság már ilyen biztonságosak, de nem szabad ezt természetesnek vennünk” – mondta, majd arra a kérdésre, hogy szerinte van-e még olyan pilóta a világon, aki szerinte megtette volna ugyanazt mint Verstappen. A mercedeses ugyan nem mondta ki a jelenleg a Formula–E-ben szereplő Dan Ticktum nevét, kétségkívül rá utalt.

A brit 2015-ben egy Formula–4-es viadalon a biztonsági autós szakasz alatt tíz pilótatársát előzte meg Silverstone-ban, hogy bosszúállás gyanánt kiüthesse riválisát, Ricky Collardot, akivel korábban összeért. Tickutmot eset nyomán két évre eltiltották, ebből egy évet felfüggesztettek.

Russell szavaival Verstappent is szembesítették vasárnap, mire a holland úgy felelt, hoz neki néhány zsebkendőt. „Nem kell semmit sem mondanom erről. Úgysem számít, egyébként sem lehetünk kritikusak semmivel kapcsolatban. Nos, legközelebb hozok neki néhány zsebkendőt. Neki is megvan a véleménye, nekem is megvan a véleményem. Az életben nem szabad túl sok mindent megbánni. Én nem bánok semmit” – mondta még a leintés után.

A HOLLAND MÉDIA SEM VÉDTE VERSTAPPENT A NOS című lap arról írt, hogy Verstappen megmozdulása sértődött vesztes mentalitást tükrözött, és megjegyezte, ez a hozzáállás nem illik a hollanhoz. A Teleegraf eközben egyértelműen úgy fogalmazott, hogy a Red Bull-pilóta szándékosan ment neki Russellnek, mint ahogyan az Algemeen Dagblad is.

Az esettel kapcsolatban a Red Bull csapatfőnökét, Christian Hornert is kérdezték, aki Rosberg véleményét szenzációhajhászónak minősítette. „Nico eléggé szenzációhajhász módon kommentál, úgyhogy ezt most hagyjuk” – zárta rövidre, majd szót ejtett Verstappen verseny végi megmozdulásairól.

„Azt hiszem, egyértelműen lehetett hallani, hogy frusztrált. Nem értett egyet a Charles-lal és George-dzsal sem. Még nem volt lehetőségem beszélni vele, mert nektek (a sajtónak – a szerk.) kellett nyilatkoznia, most pedig a sportfelügyelőknél van, és a Chales-lal történt incidensről ad számot. Ez olyasmi, amit házon belül fogunk megvitatni és kivizsgálni. Max mindig is nagyon jó volt abban, hogy maximalizálja az elérhető pontokat.”

Verstappent egyértelműen feldühítette a csapata, amikor arra kérte őt, hogy engedje vissza Russellt maga elé. Mint utóbb kiderült a „vörös bikák” nem is jártak el jól az ügyben, hiszen a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a versenyt követően hivatalos dokumentumban osztotta meg, hogy Verstappen nem szándékosan vágta le a kanyart, hanem arra Russell kényszerítette rá, miután elvesztette az irányítást a gépe felett. A szövetség ennek megfelelően nem szabott volna ki semmilyen büntetést az esetben, és így a Russell elleni manőver sem történt volna meg, ha az osztrák csapat jól méri fel a helyzetet.

Horner szerint a versenyirányításnak gyorsan kellene állást foglalnia a hasonló esetekben. „Azt hiszem, jót tenne, ha a versenyirányítás ilyenkor egyértelműen megmondaná, hogy menj tovább vagy add vissza a helyet. Szerintem a csapatnak szubjektíven nagyon nehéz megítélnie a helyzetet, mert hisztérikus precedensekből próbálsz kiindulni, és kitalálni azt, hogy mit gondolhatnak a sportfelügyelők, vagy éppen a versenyigazgató.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff eközben arról beszélt, eleinte azt hitték, azért lassított le Verstappen, mert probléma adódott a Red Bull-lal. „Most hallottam igazából, hogy Maxnak szóltak, hogy engedje el, ugye? Én ezt nem tudtam. A versenyen az volt a benyomásunk, hogy valami gondja van az autóval, és ezért jött ki olyan lassan a 4-es kanyarból.Ha ez közúti dühroham volt, amit nem tudok elképzelni, mert túl nyilvánvaló volt, akkor az elég rossz. De a helyzet az, hogy nem tudom, mi volt a célja.”

„Vajon el akarta engedni George-ot, hogy azonnal visszatámadjon? Mint régen a DRS-játéknál, maga elé engedi George-ot, hogy aztán azzal a lendülettel elmenjen mellette? Számomra ez egyszerűen teljesen érthetetlen. De ismétlem, nem tudom, pontosan mi volt a motivációja, és nem akarok azonnal ítélkezni, hogy dührohamot kapott, vagy valami ilyesmi. Várjuk meg, mik az érvei. Mindenesetre ez nem volt szép jelenet.”