A Formula–1 egyetemén Oscar Piastri a professzor – nemzetközi sajtóvisszhang

Nagy-Britannia:

Daily Mirror: „Lando Norris kockáztatott, de kudarcot vallott, Lewis Hamilton a mezőny végéről tündökölt. Oscar Piastri volt a leggyorsabb a hosszú esőszünet után, és már egy korai manőverrel eldöntötte az elsőség sorsát.”

The Sun: „A rettenthetetlen Piastri mindössze egy kör után maga mögött hagyta a pole pozícióból induló Norrist, átvette a vezetést, és megnyerte a javarészt eseménytelen versenyt Spában.”

Daily Mail: „Norris egyet pislogott és Piastri máris előnybe került a világbajnoki címért folyó versenyben – a Belga Nagydíj után a brit kezdhet mindent elölről.”

The Times: „Piastri növelte előnyét összetettben, Norris az első rajkockából indulva veszített.”

The Guardian: „Piastri meggyőző teljesítménnyel nyerte meg a Belga Nagydíjat, magabiztosan utasította maga mögé mclarenes csapattársát, Norrist és a Ferrarival versenyző Leclerc-t.”

Svájc:

Blick: „Ahogy legutóbb Silverstone-ban, Spában is az eső uralta a Formula–1-et. A verseny később kezdődött és egy Sauber-pilóta pontszerzésével ért véget – Gabriel Bortoleto kilencedikként ért célba. A győzelem Oscar Piastrié lett.”

Tages-Anzeiger: „A McLarent nem lehetett megverni Spa-Francorchamps-ban. Ismét Piastri nyert, aki növelte előnyét az összetettben.”

Ausztria:

Kurier: „Piastri újabb lépést tett a világbajnoki cím felé. Az ausztrál belgiumi sikerét senki nem veszélyeztette, mögötte csapattársa, Norris lett a második. Szezonbeli hatodik győzelmével Piastri 16 pontosra növelte az előnyét az élen.”

Kronen Zeitung: „A hétszeres világbajnok, tavaly győztes Lewis Hamilton a boxutcából rajtolva a hetedik helyre kormányozta a Ferrariját. Az összetett pontversenyben Piastri 16 pontosra növelte előnyét.”

Salzburger Nachrichten: „A Formula–1 Spában elkerülte az újabb bohózatot: a McLaren hosszú várakozás után uralta a futamot a történelmi pályán.”

Hollandia:

De Telegraaf: „Oscar Piastri terve tökéletesen működött. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a kedvenc pályáján nem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába, negyedik lett.”

Olaszország:

La Gazzetta dello Sport: „A Formula–1 egyetemén Oscar Piastri a professzor. Az ausztrál esős futamot nyert meg Spában, ahol közel másfél órát csúszott a rajt. A győzelmét egy szenzációs előzésnek köszönhette.”

Corriere dello Sport: „Hamilton hihetetlen visszatérése: egy katasztrofális időmérő után a hetedik helyen végzett.”

Tuttosport: „A Ferrari nagyszerű futamot zárt: Leclerc a dobogón, Hamilton visszatért Spában”

Spanyolország:

Marca: „Piastri magabiztosan nyerte meg a belga GP-t, miután az első körben megelőzte csapattársát, Norrist és az előnyét végig megtartotta. Az ausztrál pilótának ez volt a hatodik győzelme az idényben és a világbajnoki cím favoritjának számít.”

As: „Piastri egy briliáns előzés után diadalmaskodott a nedves aszfalton. A manőver, ami megkülönbözeti a jó pilótákat a kiválasztottaktól, az ő előadásában egyszerűnek tűnt.”

Mundo Deportivo: „Az éllovas Piastri ismét a legokosabb volt a mezőnyben és megverte csapattárs riválisát, Norrist, aki a pole pozícióból rajtolt.”

Franciaország:

L'Equipe: „Egy első körös előzésnek köszönhetően Oscar Piastri nyerte meg a Belga Nagydíjat mclarenes csapattársa, Lando Norris előtt. Lewis Hamilton nagyot versenyzett és a hetedik helyen végzett.”