Stroll tombolt az Aston Martin garázsában, mielőtt visszalépett a Spanyol Nagydíjtól – sajtóhír

A silverstone-i csapat állítása szerint Stroll specialistával egyeztet, és a szakember dönt majd a rehabilitáció hosszáról. Az Autosport úgy tudja, elkerülhetetlen az újabb műtét, és egyelőre erősen kérdéses, hogy a versenyző ott lehet-e a jövő hétvégi Kanadai GP-n. A történteket többen azonban gyanúsnak találták, hiszen Stroll az elmúlt hetekben nem tett semmilyen utalást arra, hogy fájdalmak gyötörnék, vagy valamilyen problémája lenne, és időközben több pletyka is szárnyra kapott a paddokcban.

Több, egybehangzó forrás, köztük a BBC és az ESPN is arról adott számot, hogy Stroll a szombati időmérőt követően dührohamot kapott, és tört-zúzott az Aston Martin garázsában, miközben trágár szavakkal illette a csapattagokat is. Noha azt maga az istálló szóvivője is megerősítette, hogy a versenyző zaklatott volt, de hozzátette, hogy Stroll kirohanásának nincs köze a sérüléséhez, és így a visszalépéséhez.

A történtekkel kapcsolatban a versenycsapat vezetőjét, Mike Krackot is kérdezték, ám a szakember megcáfolta a pletykákat. Amikor arról faggatták, hogy Stroll súlyosbította-e a sérülését azzal, hogy odacsapott az asztalra, egyértelmű választ adott. „Nem, nem. Én a bokszfalon voltam, és nem hallottam semmi ilyesmit. Azt hiszem, ez tipikus bokszutcai sztori.”

„Nem kérdezgetjük ötpercenként a versenyzőt arról, hogy van-e fájdalma. Beszélgetsz a fizioterapeutájával, vagy elcsípsz egy beszélgetést, és hallod, hogy vannak kisebb problémák, és láthattuk Lance-nál 2023-ban, hogyan küzdötte vissza magát. Ők versenyzők, versenyezni akarnak, és nem akarnak kiesni. Szóval nagyon gyakran valószínűleg nagyobb fájdalommal vezetnek, mint amennyit elismernek, annak érdekében, hogy vezethessenek, mert ez az, amit szeretnek csinálni.”

„Az utóbbi hetekben esett róla itt-ott említés, de sosem tudod, hogy valójában mekkora a fájdalom. Ezen a hétvégén szerintem már túl sok volt neki. Lance csapata szombaton azt látta jónak, hogy inkább ellenőrizzék, majd újra megnézték, és ez után ajánlották azt, hogy jobb lenne, ha nem versenyezne.”

Egyelőre kérdéses, mit hoz a folytatás. „Meglátjuk, hogyan alakulnak a következő napok. Több vizsgálaton is át fog esni, és akkor többet fogunk tudni. Jelen pillanatban nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz, és mi fog történni, de majd kiderül.”

Az Aston Martinnak alapvetően több opciója is van, ha a források szerint a műtéten már hétfőn áteső Stroll nem tud rajthoz állni, azonban a Kanadai Nagydíj hétvégéjén épp a Le Mans-i 24 órás versenyt rendezik, így két tartalék pilótája, Felipe Drugovich és Stroffel Vandoorne sem állna rendelkezésre, igaz, egyes források szerint a brazil adott esetben lemondana a Le Mans-i indulásról, hogy versenyezhessen az F1-ben. Ha mégsem így történne, akkor a megoldást a Mercedesnél a harmadik számú pilóta feladatait ellátó Valtteri Bottas jelenthetné, akire a hírek szerint adott esetben számíthatnak a silverstone-iak