„Nyerni akarunk” – a Ferrari úgy érzi, visszatért a világbajnoki küzdelembe

„Úgy érzem, most nem voltunk olyan messze az első negyven kör során. A cél az, hogy a lehető legjobb munkát végezzük, és nem feltétlenül a vb-cím megnyerése. Tavaly is ezt tettük. Még mindig tizenöt futam van hátra, tovább kell javulnunk, és lépésről lépésre kell közelednünk a McLarenre, még akkor is, ha eléggé előttünk jár. Tovább nyomjuk, hogy csökkentsük a hátrányt” – tette hozzá, majd beszélt Lewis Hamilton versenyéről is, aki a 6. helye után borzalmasnak minősítette a vasárnapját.

„Lewis a futam hetven százalékát (George) Russell előtt töltötte, és nem vagyok biztos benne, hogy Russell azt mondta volna, hogy katasztrófa volt a futama. De aztán az utolsó etapban, még a biztonsági autó előtt gondok adódtak az autóval, és nem lett jó az eredmény, de negyvenöt kört Russell előtt tett meg.”

A Ferrari fordulópontként tekintett a Spanyol GP-re, hiszen érvénybe lépett az új technikai direktíva, amely az első szárnyakra vonatkozó teszteket szigorította meg. A maranellóiak abban reménykedtek, hogy előreléphetnek, de Vasseur a hétvége után nyugtázta, hogy a változtatásnak nem volt túl nagy hatása az erőviszonyokra. „Még ha csak egy tizedmásodperccel is tolódnak el a különbségek, az is nagy differenciát jelenthet az eredmények szempontjából, igaz, nem a McLaren ellen, mert továbbra is két-három tizedmásodperc az előnye. Ha megnézzük, a futam negyvenedik köre környékén öt másodperc volt a hátárnyunk (Lando) Norrishoz képest. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy jobb a tempónk, mint például Miamiban volt, ahol leköröztek minket.”

„Nem állítom azt, hogy az első szárnyak miatt történt ez, de minden egyes verseny más képet mutat. Azt hiszem, mindannyian ugyanazokkal a kihívásokkal találjuk szembe magunkat a gumik teljes megértését illetően. Úgy vélem, ez nagyobb különbséget jelenthet, mint maga a szárny. Még ha nem is ez adja a fő teljesítményt, figyelembe kell vennünk, mert manapság egyetlen tized átrendezheti a sorrendet. A gumiknál szerénynek kell lenned. Minden egyes hétvégén tiszta lappal indulsz. Kanada is teljesen más történet. Eltérő lesz az aszfalt, hidegebb az idő, és a kanyarok is mások. Nem szabad azt feltételeznünk, hogy amit megértettünk Barcelonában, az ott is érvényes lesz.”

A Ferrari 6 ponttal előzi meg a sokáig a második helyet elfoglaló, ám most a harmadikra visszacsúszó Mercedest, míg a negyedik pozícióban álló Red Bull lemaradása 21 pont. A listavezető McLaren előnye eközben már 197 pont.