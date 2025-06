„Kijózanító volt az egész hétvége” – a Red Bull azt hitte, a szigorítás visszaveti a McLarent

Verstappen jó úton haladt afelé, hogy megszerezze a harmadik helyet, ám a kései biztonsági autós szakasz, valamint az azt követően összeszedett 10 másodperces időbüntetése miatt csak a 10. helyen rangsorolták, és lemaradása 49 pontra nőtt a listavezető Oscar Piastri mögött. Marko szerint jelenleg nincs is meg a tempójuk ahhoz, hogy a holland versenyző fordítani tudjon a helyzeten.

„Ezt nyíltan el kell ismernem. Max még mindig teljesen a határon nyomja minden egyes körben. Ez az egyetlen mód. Láthatjuk, hogy (Cunoda) Juki is szenved, ahogyan korábban minden csapattársa. Egyedül Max tud megbirkózni ezzel az autóval. A kocsinak most már szélesebb a működési tartománya, és amikor minden összeáll, akkor ugyanolyan gyorsak vagyunk, mint a McLaren. A problémát az jelenti, hogy ez csak minden harmadik vagy negyedik hétvégén történik meg velünk, miközben a McLaren mindig versenyképes.”

„Szóval ha nem javítjuk ki gyorsan ezeket a gyengeségeket, akkor a lemaradás komoly gonddá fog válni. Azt hiszem, most 49 pont a hátrányunk, de voltunk már ehhez hasonló helyzetben Sebastiannal (Vettel) 2013-ban, akkor úgy rémlik, hogy 47 pont körül volt a lemaradásunk (Fernando) Alonso mögött, és sikerült fordítanunk. Még nem adjuk fel, de nehéz lesz.”

Noha a Red Bull előzetesen úgy számolt, hogy a Circuit de Barcelona-Catalunya fekszik az autójának, a hőmérsékleti viszonyok miatt hátrányba került, ezért Marko abban bízik, hogy a soron következő Kanadai Nagydíjon hűvösebb időjárás fogadja a mezőnyt. „Remélem, hogy a kocsi újra versenyképes lesz, és hűvösebb lesz az idő, ami Kanadában könnyen előfordulhat. Ami korábban igaz volt, mostanra már nem az. Régebben optimális volt nekünk a melegebb hőmérséklet, de most már nagyon nehéz az abroncsokkal.”

„Nem tudom, mit csinál a McLaren, de hőmérséklet és teljesítmény szempontjából is hosszabban tudja használni a gumikat. Sajnos Montrealban, kevés vagy szinte egyáltalán nincs is gyors kanyar, de talán sikerült behangolni a gépet úgy, hogy a megfelelő működési tartományba kerüljön” – magyarázta, majd megjegyezte, hogy erős és konfliktusmentes hétvégében bízik, hiszen ha Verstappen pont Kanadában szedne össze még büntető pontot, akkor a Red Bull hazai pályáján nem állhatna rajthoz.

A Red Bull türelmes vele, de így sem biztos Cunoda maradása (Fotó: AFP)

Nemcsak a holland pilóta, hanem a csapat is súlyos pontokat hullajtott el, ami a konstruktőri tabellán pozícióvesztéshez is vezetett. A Red Bull pillanatnyilag a negyedik helyet foglalja el, amihez nagyrészt hozzájárul az is, hogy a második számú autó nagyon kevés pontot gyűjt. A Liam Lawsont két nagydíj után váltó Cunoda eddig összesen hét pontot szerzett, miközben múlt hétvégén azzal irányította magára a figyelmet, hogy már az időmérő első szakaszában kiesett.

Noha Marko védelmébe vette a japánt azzal, hogy péntekenként általában közel tud lenni Verstappenhez, és a problémát az jelenti, hogy lassabban tud alkalmazni az autóhoz, amikor az időmérőre nagy változtatásokat hajtanak végre a beállítások terén, azt hozzátette, hogy a vasárnap elért utolsó hely úgy is kérdéseket vet fel, hogy a két kocsi nem egyezik meg teljesen.

Cunoda helyzetét illetően a csapatfőnököt, Christian Hornert is kérdezték, aki nem adott egyértelmű választ arra, hogy várható-e újabb pilótacsere az idény során. „Azt hiszem, Flaviótól (Briatore) fogok példát venni, és azt mondom, hogy nem akarok válaszolni. Juki még nagyon az elején jár, még mindig nem illeszkedett be teljesen, de már bejutott a Q3-ba, és szerzett pontokat, még a bokszutcából indulva is. Emellett volt néhány incidense is, szóval hosszú út áll még előtte. Majd eldöntjük. Rengeteg idő áll még a rendelkezésünkre.”

„Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy időt és támogatást adunk neki, illetve megpróbálunk olyan beállítást találni, amivel magabiztos lehet. Ezeknél az autóknál minden az önbizalomról szól, és ez az, amit meg kell találnia. Úgy hiszem, el fog jutni erre a pontra. Gyors, csak össze kell tennie a dolgokat. Folyamatosan meg-megvillan a teljesítménye, egyszerűen össze kell állnia a dolgoknak. Szerintem képes rá.”