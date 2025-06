„Elszabadult a pokol” – Marko szerint szükségtelen volt Verstappen megmozdulása

Max Verstappen össztűz alá került a Spanyol Nagydíj véghajrájában George Russell ellen bemutatott manővere okán. Úgy tűnt, hogy a holland versenyző a Red Bull – később hibásnak minősülő – kérését követve elengedi maga mellett mercedeses ellenfelét, ám a lelassítást követően hirtelen visszagyorsított, és belefordult ellenfele autójába. Noha a négyszeres világbajnok még ugyanabban a körben ténylegesen is visszaadta a pozíciót, már késő volt, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) 10 másodperces időbüntetést adott neki, aminek következtében visszaesett a tizedik, vagyis az utolsó pontszerző helyre.

Amellett, hogy a címvédő lemaradása így 49 pontra nőtt a listavezető Oscar Piastri mögött, még három büntetőpont is íródott a neve mellé, amivel elég nehéz helyzetbe hozta magát, hiszen ha június 30-ig további egyetlen büntetőpontot kap, akkor automatikus egyfutamos eltiltás vár rá.

A büntetést azonban többen, köztük 2016 világbajnoka, Nico Rosberg így is túl enyhének vélte, szerinte Verstappent azonnal ki kellett volna inteni a versenyből. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nem is akart hinni a szemének, miközben Christian Horner is arról beszélt, hogy pilótája egyértelműen frusztrált volt a helyzetben.