„Számít bármit is?” – Verstappen egyetlen pontra került az eltiltástól

Noha Max Verstappen a rajtnál szétválasztotta egymástól a két McLarent, s az alternatív, három kiállásos stratégiájának köszönhetően vezette is a versenyt, miközben úgy tűnt, akár esélye is lehet harcba szállni Lando Norrisszal, a kései biztonsági autós szakasz áthúzta a számításait. Az Andrea Kimi Antonelli technikai meghibásodása miatt bevezetett korlátozás alatt a mezőny nagy része újra kijött a bokszutcába, és az élmezőnyből a holland kivételével valamennyien lágy gumikat kaptak, míg ő a kemény keveréken volt kénytelen folytatni a véghajrát.

A négyszeres bajnok hangulatát megalapozta a kilátástalan helyzete, amit egy megingás követett az újraindítás után. A Red Bull hátulja kitört, s noha Verstappen visszanyerte az irányítást az autója felett, Charles Leclerc időközben megérkezett mellé. A két autó összeért, a harmadik helyet a ferraris vette át, míg a holland megkapta a nyakába George Russellt, akivel újabb incidensbe keveredett. A Mercedes és a Red Bull találkozott egymással, aminek következtében a címvédő a bukótérbe menekült, majd a brit vetélytársa előtt tért vissza a nyomvonalra.

A csapata ezt követően arra kérte Verstappent, hogy engedje vissza maga elé a riválist, ám a hollandnak ez egyáltalán nem tetszett. A címvédő ezt követően a 64. körben lelassított az 5-ös kanyarnál, s úgy tűnt, elengedi maga mellett Russellt, ám a kanyarban belefordult az ellenfele autójába. Noha Verstappen még ugyanabban a körben, a 12-es kanyarnál visszaadta a negyedik helyet a mercedesesnek, a sportfelügyelők 10 másodperces időbüntetéssel sújtották baleset okozása miatt, így az ötödik pozícióból a tizedikre esett vissza a leintésnél.

Az esetet a verseny első három helyezettje, Oscar Piastri, Norris és Leclerc is láthatta a hivatalos eredményhirdetés előtt, s a brit meg is jegyezte, hogy ő a Mario Kartban szokott így versenyezni. A bizarr incidenssel kapcsolatban az érintett Russell is kifejtette később a véleményét, és elmondta, nem érti, mégis mit gondolt a vetélytársa.

„Egyszerűen nekem jött. Nem igazán tudom, hogy miért, vagy mi volt a mögöttes gondolat. Végső soron örülök, hogy folytatni tudtam a sérüléssel, és ő jobban ráfizetett, mint én. Max így versenyez. Ő a negyedik helyen haladt, én az ötödiken, én végül negyedik lettem, míg ő tizedik. A magam részéről örülök neki, hogy sikerült befejeznem a versenyt. Nem igazán tudom, ő mit gondolt, mert sok pontba került neki és a csapatának is. Nem érzem szükségesnek, hogy beszéljek vele.”

„Szándékosnak éreztem, ilyesmit sokszor láttam szimulátorversenyen, de Formula–1-es futamon ezelőtt még soha. Szóval ez újdonság volt. Kár érte. Max kétségkívül a világ egyik legjobb versenyzője, de az ilyen manőverek teljesen feleslegesek, és saját magát hagyja cserben velük. Szégyen az összes fiatal srác számára, akik felnéznek rá, és és arra vágynak, hogy F1-es pilóták legyenek egy napon. Szóval ahogyan korábban is mondtam, nem tudom, mi volt az elképzelése. De végső soron nem fogok emiatt álmatlanul forgolódni az éjszaka, mert én profitáltam ezekből a bohóckodásokból.”

Noha Verstappent is kérdezték az esettel kapcsolatban, a holland nem kívánt beszélni a Russell-lel történt incidensről. „Számít bármit is? Oké, ez nagyszerű, én inkább a versenyről szeretnék beszélni, mint arról az egyetlen pillanatról – jelentette ki, majd amikor a bajnoki esélyei romlásáról kérdezték, megint kerülte a témát. – Már ha voltak esélyek. Úgy vélem, túl lassúak vagyunk ahhoz, hogy harcba szállhassak a bajnoki címért. És ez ma is egyértelmű volt.”

„Három kiállással próbálkoztunk, ami jó volt, de egyben szükséges is, mert elég nagy volt a gumikopásunk. Sajnos a végén bejött a biztonsági autó, és addigra kifogytunk a használható gumikból, és a kemény keverék nem volt megfelelő. Amikor csak hat kör van hátra, mindenki padlógázon nyomhatja, miközben neked eléggé korlátozott a tapadásod a keményen.”

Verstappen szerint elkerülhetetlen volt a kerékcsere a végén. „A friss gumik különbséget jelentenek, és senki sem gondolta, hogy ilyen rossz lesz a kemény. Talán jobb lett volna kint maradni, de utólag ezt sokkal könnyebb mondani – magyarázta, majd láthatóan nem tetszett neki, amikor azt a kérdést szegezték neki, hogy a mai megmozdulásával veszít a fényéből. „Tényleg? Ez a te véleményed” – zárta rövidre.

Az egyéni vb-összetettben kilenc nagydíj után 49 pontos lemaradással a harmadik helyet elfoglaló versenyzőnek a futam után a sportfelügyelőknél is jelenése van a Leclerc-rel történt incidens okán. Ez akár kulcsfontosságú is lehet, hiszen mint utóbb kiderült, Verstappen három büntető pontot is kapott a Russell elleni manővere nyomán, így már 11 szerepel a neve mellett a tizenkét hónapos periódus során. Ha a Red Bull-os további egy büntető pontot kap, mielőtt elévülne korábbi büntető pontja (június 30-án kettő fog), akkor az automatikusan egyfutamos eltiltást vonna maga után.

Az ítélethozók végül Leclerc-t és Verstappent sem látták egyértelműen vagy döntő többségben vétkesnek az újraindítást követő esetben, így egyik pilótát sem büntették.

A versenyzőket szabálytalanságaikért büntetőpontokkal sújtják, azok egy éven belül elévülnek. Ha valakinek 12 hónapon belül 12 összegyűlik, egy versenyt ki kell hagynia. Táblázatunkban azt tekinthetik meg, ki mikor kapott büntetőpontokat, ebből az is kiderül, mikor évülnek el azok. PILÓTA IDŐPONT PONTOK SZÁMA Verstappen 2024. június 30. 2 Alonso 2024. június 30. 2 Hülkenberg 2024. szeptember 1. 2 Verstappen 2024. október 27. 2 Colapinto 2024. október 27. 2 Verstappen 2024. november 2. 1 Piastri 2024. november 3. 2 Bearman 2024. november 3. 2 Verstappen 2024. november 30. 1 Russell 2024. december 1. 2 Norris 2024. december 1. 3 Stroll 2024. december 1. 2 Lawson 2024. december 1. 2 Albon 2024. december 1. 2 Verstappen 2024. december 8. 2 Piastri 2024. december 8. 2 Bottas 2024. december 8. 2+3 Doohan 2025. március 22. 2 Doohan 2025. március 23. 2 Lawson 2025. április 13. 1+2 Sainz 2025. április 13. 2 Lawson 2025. május 2. 1 Stroll 2025. május 23. 1 Bearman 2025. május 23. 2 Verstappen 2025. június 1. 3 A BÜNTETŐPONTOK OSZTÁSA

Verstappen 11 Lawson 6 Bottas 5 Bearman 4 Doohan 4 Hülkenberg 4 Piastri 4 Stroll 3 Sainz 3 Norris 3 Albon 2 Alonso 2 Colapinto 2 Russell 1 A BÜNTETŐPONTOK ÁLLÁSA



SPANYOL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:32:57.375 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 2.471 mp h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 10.455 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 11.359 mp h. 5. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 13.648 mp h. 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 15.508 mp h. 7. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 16.022 mp h. 8. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 17.882 mp h. 9. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 21.564 mp h. 10. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 21.826 mp h. 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 25.532 mp h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 25.996 mp h. 13. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 28.822 mp h. 14. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 29.309 mp h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 31.381 mp h. 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 32.197 mp h. 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 37.065 mp h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 53 áramellátás Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 27 autósérülés Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 0 visszalépett