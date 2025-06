„Teljes időpazarlás, nagyon gyerekes!” – Verstappent felbosszantották az időmérő után

A csalódást keltően alakuló tripla hétvége után a Mercedes bizakodva érkezett meg az év tizedik állomására, Montrealba, és a helyszínen egy évvel ezelőtt nagy meglepetésre pole pozíciót szerző George Russell már pénteken magára irányította a figyelmet, hiszen az ő elsőségével zárult a nyitó nap. Bár a brit kissé igyekezett hűteni a kedélyeket azzal, hogy jelezte, mindent kihozott a köréből, nem tudta leplezni a lelkesedését, ami megalapozottnak bizonyult, hiszen 2024-hez hasonlóan az idén is ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását Kanadában.

A Mercedes azon csapatok között volt, akik többször is alternatív stratégián mentek, és a közepes gumit választották, a brit pilóta a rajtelsőséget érő 1:10.899-es körét is a korábban legpuhábbnak számító C5-ös keveréken érte el, és adott 160 ezredet a vele azonos abroncsokon futó Max Verstappent. Így a pole pozíciós személye mellett, az első rajtsor is változatlan lesz, hiszen 2024-ben is a brit és a holland rugaszkodhatott el az első két helyről.

Az előző versenyhétvégén, Spanyolországban történt incidens, valamint a duó közös múltját tekintve ez mindenképpen érdekes helyzetet teremt, így kétségkívül nagy várakozás övezi, hogyan alakul a rajt. Verstappen csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy nem változtat a vezetési stílusán, és nehéz elképzelni, hogy nem próbálkozik előzéssel, ha van lehetősége, de ő és a mercedeses vetélytársa is tisztában van vele, hogy elég egyetlen hiba, és a Red Bull-osnak összejöhet az automatikus egyfutamos eltiltást érő tizenkettedik büntetőpont…

„Csodálatos volt a mai nap! – kezdte óriási mosollyal az arcán a pályafutása hatodik pole pozícióját szerző Russell. – Az utolsó köröm valószínűleg életem egyik legizgalmasabb köre volt, hiszen nagyon elkötelezettnek kell lenned ezen a pályán. Nem egyszerű. Elég hepehupás, és könnyű hibát véteni. Majdnem hét tizedet találtam az utolsó körömön. A kormánykijelzőn végig láttam a deltaidőt, és kanyarról kanyarra egy-egy tizedet gyorsultam, és az autó olyan volt, mintha sínen ment volna. Az utolsó kanyarba érve már hat tizeddel voltam előrébb, és az volt, hogy bennem, hogy hatalmas kört futottam. Igazi meglepetésként ért, amikor átszeltem a vonalat és láttam, hogy első vagyok, de nagy elégedettséggel töltött el.”

Russellt arról is kérdezték, mire számít az egyes kanyarba menet, a brit kissé odaszúrt Verstappennek. „Haverok vagyunk, minden rendben lesz! . Nekem még van néhány pont előnyöm a licencemen, amiből gazdálkodhatok – mondta, majd hangsúlyozta, nincs igazán veszítenivalója sem neki, sem a holland vetélytársának. – Nyilvánvalóan mindketten nyerni akarunk, és egyikünk sincs igazán harcban a bajnoki címért. Én az idén még nem nyertem, szóval szeretnék egyet szerezni.”