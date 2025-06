Norris vette át a vezetést; Leclerc a második helyről várja az izgalmasnak ígérkező kanadai időmérőt

Az első szabadedzésen Max Verstappen, a másodikon a helyszínen egy évvel ezelőtt pole pozíciót szerző George Russell bizonyult a leggyorsabbnak, utóbbi ráadásul úgy, hogy eggyel keményebb keveréken érte el a legjobbját. A saját bevallása szerint egyetlen jó kört összerakó Lando Norris a második, a vb-éllovas Oscar Piastri a hatodik helyen zárt, de utóbbi nem kongatta a vészharangot a rosszabb pénteki szereplés után.

A Ferrari eközben jobb kezdésben reménykedett: Charles Leclerc számára már a nyitány elején véget ért az aznapi program, mivel összetörte az autót, igaz, a monacói a sok kiesett pályaidő ellenére is magabiztosan várta a folytatást, nem úgy, mint Lewis Hamilton, aki péntek este már arról beszélt, hogy talán az időmérő harmadik szakaszába is kihívás lesz bejutni.

Leclerc mellett Lance Strollra is sűrű edzés várt, a hazai közönség előtt versenyző Aston Martin-pilóta a második gyakorlás elején törte össze az autóját. A csapatok ez idő alatt arra a kérdésre keresték a választ, hogy a közepes vagy a lágy gumi jobb-e egy körön belül.

Az első próbálkozások után a ritmust azonnal elkapó Leclerc nevével kezdődött az időlista, mögötte meglepetésre Fernando Alonso érkezett, majd Hamilton és Stroll tette teljessé a Ferrari, Aston Martin sormintát az első négy helyen, igaz, míg a maranellóiak a közepes, a silverstone-iak a lágy keveréken érték el az addigi legjobbjukat. Az ötödik helyen Oliver Bearman következett, amikor piros zászlóval félbe kellett szakítani az edzést.

A vétkes a vb-éllovas Piastri volt, aki a bajnokok falát találta el, az eset következtében jobb hátsó defektet kapott, és törmeléket hagyott maga mögött a pálya említett részén. Nem az ausztrál volt az egyetlen, aki meleg pillanatokat élt át az utolsó kanyarnál: Nico Hülkenberg megpördült, súrolta a falat is, de szerencséjére ennél nem történt nagyobb baja.

Félidőben továbbra is Leclerc állt az élen, mögé Norris zárkózott fel, de ekkor még nem került sor az időmérős szimulációkra, és még mindig nagy volt a szórás a gumihasználatban is. A folytatásban sokáig Russell vezetett, de megvillant Hamilton is, mielőtt Norris állt volna az élre. A brit 1:11.779-es köre első helyet ért, így a Red Bull és a Mercedes után a McLaren is behúzott egy edzést Kanadában.

Az utolsó pillanatokban már nyolc körös lágy gumin javító Leclerc lett a második, 78 ezreddel maradva el Norristól, míg a pénteken leggyorsabb Russell további 73 ezred hátránnyal foglalta el a harmadik helyet. A negyedik Hamilton lett, majd Verstappen, Alonso, Andrea Kimi Antonelli, Piastri, Sainz és Albon következett az első tízesben, vagyis a Williams megint ott volt a mezőny első felében.

Folytatás 22 órakor az időmérővel.