Verstappen reméli, hogy többet nem emlegetik a bajnoki esélyeit; Antonelli rajtbüntetést kapott

Max Verstappen nehéz versenyre készült a kudarcba fulladó időmérőjét követően, ám végül meg sem ízlelhette, hogyan viselkedik a Red Bullja versenykörülmények között, hiszen Andrea Kimi Antonelli már a rajt után kiütötte őt és saját magát is a spielbergi versenyből. A holland versenyző számára tehát a kvalifikáció és a futam is önhibáján kívül vett rossz fordulatot, miközben lemaradása 61 pontra nőtt az egyéni vb-összetett továbbra is vezető Oscar Piastri mögött.

„Egyszerűen nem volt szerencsém, mint ahogyan az időmérőn sem. De összességében sem volt túl nagyszerű a tempónk ezen a versenyhétvégén, szóval sokat kell tanulnunk, és remélhetőleg jobb formában térünk vissza a következő alkalommal. Persze, egyáltalán nem ideális a mostani eredmény. Mindent beleadunk a szezon fennmaradó részében, és mindez nem változtat a hozzáállásomon sem. Sokat nyertünk már a múltban, és néha el kell fogadnod, hogy egyszerűen nem győzhetsz. Mi csak próbáljuk a tőlünk telhető legjobb teljesítményt nyújtani – magyarázta, majd amikor a bajnoki pontállásról kérdezték, lemondó választ adott az esélyeit már korábban is elbagatellizáló holland. – Remélhetőleg most már nem nagyon fogják emlegetni a bajnoki esélyeimet.”

A hollandot kiütő Antonelli azonnal magára vállalta a felelősséget, de hozzáfűzte, elkerülhetetlen volt az ütközés. „Nem feltétlenül fékeztem későn, de amikor fékeztem, keményen tettem, mert voltak előttem. Abban a pillanatban blokkoltam a hátsókat, aztán egyszerűen nem tudtam megállítani az autót. Elvesztettem a hátulját, majd az irányítást az egész kocsi felett. El kellett kerülnöm (Liam) Lawsont, amit követően már túl késő volt, túl gyorsan érkeztem. Elkezdtem fékezni az elejét, de a gép inkább felgyorsult ahelyett, hogy lassult volna, és az ütközés elkerülhetetlen volt.”

„Nagyon sajnálom a csapat miatt, és természetesen elnézést kérek Maxtól, hiszen ő nyilvánvalóan tehetetlen volt. Természetesen ez egy nagy hiba volt. Most azonban tovább kell lépnünk, és Silverstone-ra kell összpontosítanunk. Meglátjuk, hogy kapok-e bármilyen büntetést, de a legfontosabb az, hogy úgy térjek vissza, és úgy kezdjek, mint ahogyan Kanadában tettem.”

Antonelli végül az eset nyomán három rajthelyes büntetésben részesült, amit a soron következő Brit Nagydíjon kell letöltenie. Az olasz pilóta emellett kapott két büntetőpontot is, ezek az első pontok a szuperlicencén.

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:23:47.693 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 2.695 mp h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 19.820 mp h. 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 29.020 mp h. 5. George Russell brit Mercedes 1:02.396 p h. 6. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:07.754 p h. 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 8. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1 kör h. 9. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1 kör h. 10. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h. 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. 16. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 15 feladta Max Verstappen holland Red Bull-Honda 0 feladta Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 0 feladta Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 0 nem indult

A VB ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 5 9 13 216 2. Lando Norris 3 9 12 201 3. Max Verstappen 2 5 11 155 4. George Russell 1 5 12 146 5. Charles Leclerc – 4 11 119 6. Lewis Hamilton – – 12 91 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 8 63 8. Alexander Albon – – 7 42 9. Esteban Ocon – – 5 23 10. Nico Hülkenberg – – 4 22 11. Isack Hadjar – – 5 21 12. Lance Stroll – – 3 14 13. Fernando Alonso – – 3 14 14. Carlos Sainz – – 6 13 15. Liam Lawson – – 2 12 16. Pierre Gasly – – 3 11 17. Cunoda Juki – – 5 10 18. Oliver Bearman – – 3 6 19. Gabriel Bortoleto – – 1 4