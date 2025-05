Hamilton összetört, Leclerc-nek fáj a Ferrari szenvedése Imolában

A Ferrari borzalmasan leszerepelt hazai pályán, versenyzői már az időmérő második szakaszában búcsúzni kényszerültek: Charles Leclerc a 11., míg Lewis Hamilton a 12. rajtkockát szerezte meg, és az előzetes várakozások szerint van esély rá, hogy vasárnap sem tudnak ennél előrébb végezni, hiszen Imolában rendkívül fontos a pályapozíció, a csapatok várhatóan egykiállásos stratégiát fognak követni, és meglehetősen nehéz előzni is.

„Nagyon csalódott vagyok, főleg itthon, a csapat szempontjából ilyen különleges nagydíjon. Egyszerűen fáj. Egyébként is fájdalmas lenne, bárhol is vagyunk, de de így még jobban fáj. Szavaim nincsenek a mostani teljesítményre. Csak annyit tudok mondani, hogy ilyen teljesítményt nyújtottunk idehaza, és úgy általában véve. Egyszerűen nem vagyunk elég jók jelenleg. Ennél jobbnak kell lennünk. Sajnos most csak ennyit tudok mondani. Mindannyian próbálunk jobbak lenni, és a megfelelő irányba menni. A versenytempónk erős volt, de a tizenegyedik helyről indulunk. Ha csak nem történik valami őrült dolog, akkor nagyon nehéz versenyünk lesz” – mondta csalódottan Leclerc.

„Nagyon kemény volt. Rendkívül le vagyok sújtva, és összetört vagyok, hogy nem sikerült továbbjutnunk. Tényleg úgy éreztem, hogy nagyon sokat léptünk előre a hétvégén. Általánosságban véve jobbnak éreztem a kocsit, és a fékek is jobbak voltak ma, az egyensúly is rendben volt, és a Q2-ben teljesített első köröm igazán jónak tűnt, aztán amikor feltettünk az új gumikat, valamilyen okból kifolyólag nem volt több tapadásunk, és nem tudtam gyorsulni sem. Mindenki másnak sikerült előrelépnie, szóval utána kell néznünk, miért történt ez.”

Lewis Hamilton szavai: „Lesújtó látni, mert mindenki nagyon keményen dolgozott a garázsban. Ez az első olaszországi versenyem a Ferrari színeiben, eléggé keserű érzés, hogy nem sikerült bejutnom a Q3-ba. Ezen a pályán nagyon nehéz előzni, szóval egyáltalán nem lesz könnyű előrébb kerülni. Már az első tízbe jutni is nehézkes lesz, és azon belül még keményebb lesz, mert gyors autók vannak előttünk.”