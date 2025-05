Norris igyekszik kiélvezni a pillanatot; Leclerc frusztrálja, hogy nem jött össze a pole

Előzetesen nem sok jel mutatott Lando Norris pole pozíciójára Monacóban, hiszen amellett, hogy az egy körön nehezen megzabolázható McLaren már nemegyszer alulmaradt az időmérőn, a házon belüli párharcban egyértelműen a brit volt hátrányba, aki saját bevallása szerint is gyengélkedik az idén akkor, amikor egy körön kell kihozni az autóból a maximumot. Ráadásul a három szabadedzés a hazai hősről, Charles Leclerc-ről szólt, aki igazi monacói specialistának számít, és egy évvel ezelőtt sikerült először nyernie is a hercegségbeli utcákon, ahol felnőtt.

A ferraris a mindent eldöntő harmadik szakasz utolsó pillanatiban is még az időlista élén állt, aztán jött a két gyors körre szavazó McLarennel Norris, és váratlanul elrontotta a monacói népünnepélyt. A brit versenyző az idei második, míg pályafutása 11. pole pozícióját szerezte, miközben a helyszínen először várhatja az élről a piros lámpák kialvását. A mostani siker akár fordulópontot is jelenthet a bajnoki párharcban, és magbiztossággal töltheti el az összetettben 13 pont hátránnyal második pilótát, hiszen pont a szűk utcákon, a falak fenyegető közelségében, ott, ahol a legkisebb megingásokat is keményen megbünteti a pálya, végre sikerült összetette a kört, amikor a leginkább számított.

„Ez már régóta érett! Jól érzem magam, szerintem nem is tudjátok elhinni, mennyire jó érzés az elmúlt hónapok nehézségei után. Monaco gyönyörű hely, a lehető legnehezebb itt megcsinálni, főleg a hazai hős ellen. Nagyon büszke vagyok a teljes csapatra, rendkívül keményen dolgoztunk az elmúlt néhány hónapban. Nagyon örülök” – kezdte az értékelést, majd arra is kitért, hogy a wokingiak már a kvalifikáció kezdete előtt eldöntötték, hogy a végén két gyors körrel fognak próbálkozni.

„Már az időmérő előtt is úgy gondoltuk, hogy ez a lehető legjobb stratégia, és ez be is bizonyosodott. A csapat csodálatos munkát végzett, szóval köszönettel tartozom mindenkinek itt és a gyárban is. Ezek a napok nem jönnek könnyen, büszkeséggel tölt el, hogy most valamit visszaadhattam nekik. Jól kör volt, sikerült szépen összetennem, és fantasztikus érzés, amikor áthaladsz a célvonalon, és mindez kifizetődik. Ez a hétvége arról szólt, hogy körről körre, edzésről edzésre fejlődjünk. Charles zárt az élen valamennyi gyakorláson, szóval nehéz volt úgy kimenni, hogy most meg kell csinálnunk.”

„Ugyanakkor magabiztosak voltunk azt illetően, hogy ott lehetünk, és tudtuk, hogy van bennünk még az időmérő előtt, így tisztában voltam azzal, hogy ha sikerül jól összetennem a kört, akkor meglehet a pole pozíció is – magyarázta, majd amikor arról kérdezték, mit vár a vasárnapi futamtól, amelyen egyedülálló módon kötelező lesz legalább kétszer kereket cserélni, jelezte, most szeretné kiélvezni a pillanatot. – Jelen pillanatban nem is érdekel. Ki szeretném élvezni a mai napot. Keményen dolgoztam érte. Majd este megvitatjuk, és felkészülünk a vasárnapra. Egyszerűen nagyon örülök annak, ahogyan a mai nap és az időmérőm alakult. Megélem a pillanatot, aztán a figyelmemet a versenyre összpontosítom.”

Míg a McLarenen belül Norris volt az, aki rendre rontott az időmérő döntő szakaszában, miközben Oscar Piastri három pole pozíciót is gyűjtött, most az ausztrál volt az, aki hibát hibára halmozott, és nem tudta összetenni a kört, amikor igazán számított. A vb-éllovas a második edzésen össze is törte az autóját, míg a mostani kvalifikáción többször is súrolta a szalagkorlátot.

„Elég intenzív volt, sok szempontból emlékeztetett a tavalyi évre. Az első köröm jól sikerült, aztán a második próbálkozásom alkalmával elkövettem egy hibát a Nouvelle Chicane-nál, és hagytam ott némi időt. Szerintem ezen a hétvégén már többször találtam el a falat, mint a teljes eddigi pályafutásom során, szóval egyáltalán nincs tiszta hétvégém. Kissé nehezen tudtam felvenni a ritmust, de a kvalifikáción már sokkal jobban éreztem magam, és elégedettebb voltam mindennel. Elég sokat dolgoztunk, és egészen tisztességes ez az eredmény. Most nehéz lett volna legyőzni Landót, szóval gratulálok neki. Nekem elég zűrös hétvégém van, szóval az, hogy sikerült ilyen kört összetennem, és megszereztem a harmadik helyet, egészen jó.”

Leclerc-t bosszantja, hogy így alakult az időmérő (Fotó: AFP)

Leclerc rendkívül magabiztosan vághatott neki az időmérőnek, és sokáig úgy tűnt, senki sem tudja megállítani abban, hogy megszerezze hazai pályán a negyedik pole pozícióját is. A McLaren taktikája azonban kifizetődött a végén, és a monacóinak meg kellett elégednie a második hellyel. „Mindig lehet még több időt találni, de végső soron ez volt a legtöbb, amit tehettünk. Úgy érzem, a köröm nagyon jól sikerült. Az első próbálkozásomért viszont kár, hiszen ha jól sikerül az első köröd az önbizalomlöketet ad a következő előtt. De nekem ez nem adatott meg, mert a második szektorban forgalomba kerültem. Ez van. De nyilvánvalóan eléggé frusztráló.”

„Tisztában vagyunk azzal, hogy nem igazán van olyan autónk, amellyel győzelmekért küzdhetünk az idén, de ezen a hétvégén jónak érződött a kocsi, és a második helyről nehéz lesz nyerni. Általánosságban véve szeretem az utcai pályákat, szeretek mindent feltenni egy körre és kockáztatni, és szerintem a legtöbb esetben mindez kifizetődik, persze előfordul az is, hogy nem. Büszke vagyok az elért eredményre, mivel papíron úgy festett, nagyon küzdelmes hétvége vár ránk. Végső soron ez nem is olyan rossz.”

A negyedik eredetileg Lewis Hamilton lett, ám a Max Verstappen feltartása miatt kapott három rajthelyes büntetése nyomán csak a hetedik helyről vághat neki a vasárnapi futamnak. A hétszeres világbajnok már a döntés előtt elismerte, hogy hátráltatta a Red Bull-ost, és megosztotta a gondolatait a hétvégéje eddigi alakulásáról is. „Nem a mostani volt a legnagyszerűbb napom, de a hétvége összességében nézve egészen jól alakult. Csodálatos érzés Ferrarit vezetni ezen a pályán! Az autó rendkívül jónak érződik, de nyilvánvalóan nem segített, hogy a harmadik szabadedzés összetörtem a kocsit. A végén voltak néhányan előttem, és vesztettem némi tapadást, és elvesztettem az irányítást a gép hátulja felett. A csapat viszont csodálatos munkát végzett az autó megjavításával.”

„Az időmérő nagyon szórakoztató itt, de rendkívül nehéz feladat elkerülni, hogy ne álld senki útját. Szerintem jó munkát végeztem ezen a területen, de a csapat először azt mondta, hogy Max gyors körön van, ezért lehúzódtam jobbra, majd arról tájékoztatott, hogy már nincs gyors körön, szóval emeltem a tempón, és nem voltam ott teljesen az íven, de kétségtelenül megzavartam őt” – osztotta meg a hátrasorolását eredményező feltartás előzményeit.