„Ha Colapinto ezeket megteszi, akkor örökké vezethet” – Briatore saját magának mondott ellent

Oscar Piastri vezérletével a McLaren kettőse mindkét pénteki szabadedzésen kibérelte az első két helyet Imolában, azonban még a korábbi tréningen nem volt számottevő az előnye, és az első ötöst kevesebb mint egy tized választotta el egymástól, a folytatásban a harmadik helyezett lemaradása már a három tizedet közelítette. A mindkétszer második Lando Norris ugyanakkor valamelyest közelíteni tudott, 32 ezred hátrányát 25-re csökkentette.

„Nem ez lenne az első péntek, amin erősnek tűnünk, hogy aztán mindenki valamivel több tempót találjon nálunk az időmérő előtt. Mi is szeretnénk még találni némi időt, de eddig minden nagyon simán ment. Az autó rendben van, még kell finomítanunk rajta, de összességében nem rossz. Az idén szinte mindenhol nagy jelentősége volt a szombatnak, de Imolában ettől függetlenül is kiemelten fontos az időmérő, és ez most sem lesz másként, de jelenleg egyáltalán nem gondolom azt, hogy Lando és köztem dőlne el. Szerintem néhányan csatlakozni fognak hozzánk, szóval nekünk is találnunk kell még tempót” – magyarázta a vb-éllovas, akivel a csapattársa is egyetértett.

„Egészen elégedett vagyok a mai nappal. Ezen a pályán eléggé nehéz elkapni a ritmust, rendkívül gyors, és minden a megfelelő időzítésről szól, nem szabad hibázni sem, ami elég nehéz, amikor ilyen nagy a tempó. Élveztem a vezetést, és sikerült előrelépnünk is. Remélhetőleg szombaton még több időt találhatunk. Biztos vagyok benne, hogy Oscar is emelni fog még a tempón” – kezdte az értékelést Norris.

„A második edzéseken azonban mindig jónak tűnünk, és úgy fest, mindenkinél gyorsabbak vagyunk, aztán megérkezünk az időmérőre, és elkapnak. Szóval egyáltalán nem gondolom úgy, hogy kényelmes helyzetben lennénk, még van min dolgoznunk. Az Alpine is gyors, mindig is jó volt itt, és nincs kétségem afelől, hogy a Red Bull is megérkezik ránk, mint ahogyan a Mercedes is ott lesz, amikor feltekeri a motort. Így nem lazsálhatunk, de úgy gondolom, produktív pénteket zártunk.”

Verstappen az idén már többször okozott meglepetést az időmérőn, de egyelőre túl lassúnak érzi a Red Bullt (Fotó: AFP)

A Red Bull nem kezdett túl jó formában Olaszországban, a címvédő Max Verstappen a nyitányon a hetedik, majd az ötödik helyen zárt, s hátránya utóbbi eseményen is meghaladta a fél másodpercet. Cunoda Juki eközben a 16.-ról egészen a 8. pozícióig zárkózott fel a nap folyamán, és sikerült 92 ezredre megközelítenie a márkatársát. A holland körül egyébként elég nagy volt a tömörülés: a négyszeres világbajnok 42 ezreddel maradt el George Russelltől, miközben Charles Leclerc-t 33, míg Isack Hadjart 57 ezreddel előzte meg.

A címvédőt a nap végén arról kérdezték, mennyire magabiztos azt illetően, hogy ezúttal is odaérhet a McLarenre, és megszerezheti-e a pole pozíciót. „Pillanatnyilag nem igazán. Sok dolgot próbáltunk ki, volt, ami jobban bevált, mint más, összességében nem vagyunk most elég gyorsak. Nem kétséges, hogy kicsit dolgozunk kell még a stabilitáson a kanyarokban, hogy emelhessük a sebességet. És ugyanez igaz a hosszú etapjainkra is. A McLaren meg is előzött, ami elég sokatmondó, aztán elhúzott előttem. De még ezt leszámítva, ha a többieket veszem alapul, akkor is elég kemény napunk volt.”

Az idén eddig hat versenyből négyen dobogón záró Mercedes nem kezdett olyan meggyőzően, igaz, Russell ezúttal is ott volt a top 5-ben, mindkét alkalommal a negyedik lett. Azonban míg a nyitó tréningen csupán 54 ezred volt a hátránya, késő délután már kereken 4 tizedet kapott. A hazai pályán versenyző Andrea Kimi Antonelli, akit a családja mellett az osztálytársai is elkísértek a helyszínre, nem tudott beférkőzni az első tízbe: 13. és 18. hely íródott a neve mellé.

„Van egy-két meglepetés. Pierre Gasly nagyon erős kört rakott össze, ami kissé váratlan volt. De elég nagy a gumikopás, az idény során először a leglágyabb keverékek állnak a rendelkezésünkre, szóval ez kissé megfűszerezi a dolgokat. Általában véve azt láthattuk, hogy a McLaren ilyen körülmények között növeli az előnyét. Láttam Oscart, megelőzte Maxot, aztán egyszerűen eltűnt a távolban. Csapatként pillanatnyilag itt tartunk, és tudjuk, hogy mi Maxszel és a Ferrarikkal harcolunk. Közelebb voltunk a McLarenhez az időmérős szimuláció során, mint a hosszabb etapokon. Van néhány fejlesztésünk, a kocsi rendben van. Egyszerűen megpróbálunk kiegyensúlyozottan teljesíteni, és összegyűjteni a pontokat” – zárta a gondolatait Russell.

„Eléggé keszekusza napom volt. Egyszer sem tudtam igazán összetenni a gyors körömet, ráadásul a második edzésen még hibáztam is, aztán a következő próbálkozásomra nem tudtam eléggé visszahűteni a gumikat, és már a tapadás sem volt jó. Nyilvánvalóan nem volt ideális, de tudom, hol kell javulnom szombatra, és a hosszú etapon mutatott tempó elég biztató volt. A közepes keveréken eléggé jó etapot futottam, szóval már kíváncsian várom a folytatást” – tekintett előre Antonelli.