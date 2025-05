A pilótatársak szerint az Alpine igazságtalan volt Doohannel; Colapintót nem aggasztja, hogy öt versenye van

Az Imolára jelentős fejlesztési csomaggal készülő Racing Bulls francia versenyzője, Isack Hadjar is együttérez Doohannel. „Már a szezon előtt is lehetett érezni, hogy benne van a levegőben. Nagyon nagy nyomás nehezedett rá már az idény kezdetekor, és óriásiak voltak az elvárások, ami egyáltalán nem teremtett jó közeget. Kissé igazságtalannak érzem, mert hat futam alatt nem volt sok ideje arra, hogy bizonyítson, és nem is egy űrhajó van alatta. Ez így kissé szigorú – osztotta meg a véleményét, majd rámutatott, a feanzai istállónál ő nagyon jó helyzetben van, mivel támogató környezetben versenyezhet. – Nekem nem szegeztek pisztolyt a fejemhez már a bajnokság kezdete előtt! Ez határozottan segített. Már az első naptól fogva megkapom a támogatást, ami mindenképpen nagy segítség.”

Lawsont mindössze két nagydíj után váltották le (Fotó: AFP)

Az eddig remekül teljesítő francia ezen kívül arra is kitért, a Red Bull pilótacseréje valamivel érthetőbb volt, hiszen az osztrák alakulat a világbajnoki címért küzd. „A Red Bull esetében valamelyest érthető, mivel a világbajnoki címért szeretnének harcolni. Szóval ennek van értelme egy élcsapat tekintetében, de másfelől, ha egy tapasztalattal rendelkező újoncra vágysz, akkor egyszerűen versenyeket kell adnod neki, különben nem tud versenyezni...”

Az ügyben megszólalt a pont a „vörös bikák” által leváltott Liam Lawson is, aki mindenki másnál jobban át tudja érezni Doohan helyzetét. „Beszéltem vele, nyilván ez nagyon nehéz neki. Szerintem eleget mutatott ahhoz, hogy maradhasson a Formula–1-ben. De ez nagyon nehéz, mégis hogyan lehet elvárni, hogy mindössze hat futam alatt megmutass mindent, különösen az újoncévedben? Sajnos ez nagyon könyörtelen. De ahogyan Esteban is mondta, eleget tett ahhoz, már azelőtt, hogy megérkezett volna az F1-be, hogy itt legyen. És eleget tett az F1-ben ahhoz, hogy visszakerülhessen. De azzal, hogy húsz ülés van, elég kemény a helyzet. De minden csapat meghozza a maga döntéseit, szóval nem igazán tudok mit mondani.”

Az ugyancsak az első teljes évét teljesítő Oliver Bearman sem ment el szó nélkül a történtek mellett. „Rendkívül nehéz egy ilyen helyzetben, amikor már az első versenytől fogva ekkora nyomás nehezedik rád. El sem tudom képzelni, mennyire borzalmas szituáció ez, és úgy érzem, igazságtalanul bántak vele. Én magam is újonc vagyok, és nagyon nehéz, különösen az idény első negyedében. Az első hat futamból négy ismeretlen volt a számunkra, ráadásul két sprinthétvége is volt, ami az újoncoknak még nehezebb. Mielőtt megérkeztünk volna az európai helyszínekre, a pályákra, amiket ismer, már el is vették tőle az ülést. Ez hihetetlenül szigorú volt.”