„Nála jobban senki sem érti az autósportot” – Sainz szerint az édesapja ideális FIA-elnök lenne

Mint beszámoltunk róla, a kétszeres ralivilágbajnok és négyszeres Dakar-győztes Carlos Sainz fontolgatja, hogy induljon a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) decemberben esedékes elnökválasztásán, miután számos vezető megkereste őt az autósport világából azzal, hogy szálljon harcba a posztot 2022 óta betöltő, és regnálása alatt nemegyszer össztűz alá kerülő Mohammed Ben-Szulajemmel. Azt maga a spanyol ralilegenda is elismerte, most látja elérkezettnek az idejét annak, hogy ilyen jellegű kihívásba belevágjon, s noha hivatalosan még nem erősítette meg az indulását, már most széles körben támogatják.

Többek mellett a korábbi Formula–1-es versenyző, Juan Pablo Montoya, a Williamst irányító James Vowles meglátása szerint is remek elnök válna az idősebbik Sainzból, és egyikük sem látja problémának, hogy a fia, Carlos Sainz Jr. a F1-es mezőnyt erősíti. Az ügy kapcsán a Williams-pilóta is megszólalt az Emilia-romagnai Nagydíj csütörtöki sajtónapján, és elmondta, teljes vállszélességgel kiáll az édesapja mellett, és támogatja az indulását. A versenyző úgy gondolja, összeférhetetlenségről sem lehet beszélni, hiszen abban az esetben, ha édesapját megválasztanák, soha nem tenne olyat, amivel az ő vagy a saját imázsát, esetleg a pályafutását kompromittálná.