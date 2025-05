Hamilton édesapja az FIA-nál kaphat pozíciót – sajtóhír

Míg Carlos Sainz édesapja, az idősebbik Carlos Sainz azt fontolgatja, hogy indul a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) decemberben esedékes elnökválasztásán, egybehangzó sajtóhírek szólnak arról, hogy Lewis Hamilton édesapja, Anthony Hamilton hamarosan hivatalos pozíciót kaphat az irányító testületen belül.

Először a The Times számolt be arról, majd a Motosport is megerősítette, hogy az idősebbik Hamilton az elmúlt másfél évben tanácsadóként dolgozott együtt az FIA-elnökkel a szövetség új, fiatal versenyzők fejlesztését támogató programjában, amit a következő hónapban indítanak útjára a makaói konferencián, így az ő szerepvállalása is akkor válhat hivatalossá.

Mindez abból a szempontból érdekes, hogy több versenyzőtársával együtt Hamilton nemegyszer fogalmazott meg már kritikát a pozícióját 2022 óta betöltő Ben-Szulajemmel szemben.