Kulcsfontosságú rajt, trónfosztás, biztonsági autó és vonatozás – mit hozhat a szaúdi verseny?

A szűk, egy századnyi résbe ráadásul George Russell is befért volna, ha összeteszi a „tökéletes körét”, hiszen mindössze 98 ezreddel maradt volna el a hollandtól. Az időmérő legfontosabb részében ezúttal is hibázó Lando Norris eközben a negyedik lett volna, ha sikerül az időmérőn elért legjobb részidejeit megismételni, azonban ehelyett egy igencsak küzdelmes verseny vár rá a tizedik helyről.

Noha a versenyzőket három DRS-zóna is segíti az előzésben, a dzsiddai pálya alapvetően nem kínál túl sok jó lehetőséget a manőverezésre már csak az adottságaiból fakadóan sem. A sok egymásba fűződő gyors kanyar, a kevés durva fékezési zóna és a falak közelsége mellett ráadásul más egyéb tényezők is szerepet játszhatnak abban, hogy a rajt-, és így a pályapozíció Japánhoz hasonlóan itt is meghatározónak bizonyuljon, még úgy is, hogy a Pirelli a maga részéről mindent megtett azért, hogy elejét vegye egy újabb gumibeosztós vonatozásnak.

A szaúd-arábiai helyszín 2021-es bemutatkozása óta egyértelműen látszik, hogy a mezőny az egy kiállásos stratégiát preferálja, és ez a tendencia akkor sem tört meg, amikor pályára hajtott a biztonsági autó. Az ilyenfajta korlátozások általában véve felpezsdítik és taktikai szempontból is színesítik a versenyt, nem úgy, mint egy évvel ezelőtt Dzsiddában. Akkor a Lance Stroll által a hatodik körben előidézett biztonsági autós szakasz minden izgalmat kiölt a futamból: a mezőny jelentős része a bokszba vette az irányt az egyetlen kerékcseréjére, s a friss keményeken megkezdődött a hosszú etap a célvonalig.

Mindösszesen három versenyző, Norris, Lewis Hamilton és Nico Hülkenberg nem állt ki a korlátozás ideje alatt, és inkább elnyújtották az etapjukat a közepesen. Ha lett volna újabb virtuális biztonsági vagy valódi biztonsági autós szakasz, vagy esetleg megszakítás, ez a taktika akár a kezükre is játszhatott volna, ám ehelyett zavartalanul ment le a fennmaradó több mint negyven kör, amely során a gumikezelés játszotta a főszerepet.

Az első hat helyezett kivétel nélkül a közepes, kemény stratégiát választotta, s csak ketten, Hamilton és Norris próbálkozott meg a végén lágyakon előrelépni, azonban a gumielőny nem igazán éreztette a hatását… A hétszeres bajnok a kilencedik helyen, míg a honfitársa előtte, nyolcadikként ért célba, miközben az első etapját ugyancsak elnyújtó, de a népszerű közepes, kemény taktikát követő Hülkenberg tizedikként látta meg a kockás zászlót, amihez az akkori csapattárs, Kevin Magnussen is nagy szerepet vállalt.

AZ A FRÁNYA PÁLYAPOZÍCIÓ Egy évvel ezelőtt a Haas igyekezett kihasználni a pályapozíció jelentőségét, amikor a korai safety car-periódus alatt úgy döntött, megosztja a stratégiát az épp top 10-en kívül álló Magnussen és Hülkenberg között. Előbbi a bokszutca felé vette az irányt, míg utóbbi maradt, és előrelépett a nyolcadik helyre. A csapat ezt követően arra kérte a dánt, hogy próbálja meg feltartani a mögötte haladókat, ezzel segítve a márkatársát. Magnussen körönként közel két másodperccel volt lassabb, és gyorsan hosszú vonat alakult ki mögötte, miközben több büntetést is összeszedett a kemény védekezésével már korábban. A stratégia végül kifizetődött: az amerikaiak Hülkenberg révén egy pontot szereztek.

A hivatalos gumibeszállító pontosan a tavalyi futamból okulva határozott úgy, hogy eggyel puhább kiosztást hoz Szaúd-Arábiába, ami azt jelenti, hogy a tavaly a többség által mellőzött lágy keverék az idén a közepes lesz. A Pirelli nem titkolt szándéka az volt a lépéssel, hogy teret nyisson a két kiállásnak is, de valószínű, hogy még így is sokan próbálják meg egyetlenegy cserével végigvinni az 50 kört. Az eddigi tapasztalatok alapján ugyanis elég kis mértékű a kopás, és az elévágás sem fog túl hatékonynak bizonyulni, épp ellenkezőleg, az elnyújtott etap és így a tiszta levegőben autózás jelentheti a kulcsot.

A PIRELLI ELŐZETESEN FELVÁZOLT STRATÉGIÁI Rajt a közepesen, majd a 16. és a 22. kör között váltás a keményre.

majd a 16. és a 22. kör között váltás a Rajt a keményen, majd a 28. és a 34. kör között váltás a közepesre.

majd a 28. és a 34. kör között váltás a Rajt közepesen, a 10. és a 16. kör között váltás a keményre, majd 28 és a 34. kör között újra kemény.

a 10. és a 16. kör között váltás a majd 28 és a 34. kör között újra Rajt a lágyon, majd a 10. és a 16. kör között váltás a keményre.

Mindezek alapján Norris hiába rendelkezik a legjobb versenyautóval, alternatív stratégiával kell próbálkoznia ahhoz, hogy előrébb juthasson. Az egyik lehetőséget az jelentheti, hogy a jobban tapadó lágyon rajtol, és igyekszik minél több pozíciót nyerni az első körökben, vagy pont fordítva, inkább kitolja a keményen az első etapot, a riválisok koraibb kiállása révén előrébb lép, tiszta levegőben halad, hogy aztán a végén puhább abroncsokon támadhasson.

Az esetleges megszakítások és a különböző korlátozások természetesen bármikor boríthatják a papírformát, hiszen mindig lesz olyan, aki rajta veszít, vagy éppen nyer egy-egy ilyen esetnél. A korábbi versenyekből kiindulva ráadásul nem az a kérdés, hogy lesz-e ilyesmi, hanem az, hogy mikor. Az eddig megrendezett négy futamon ugyanis összességében tízszer volt virtuális vagy valódi biztonsági autós szakasz, miközben a helyszín bemutatkozásakor, 2021-ben két piros zászlós kényszerleállás is fokozta az izgalmakat.

És pontosan ez az a faktor, amiért a négy élcsapat, a McLaren, a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari, valamint az Alpine és Hülkenberg is arra szavazott, hogy két új szett kemény gumit is megspórol a versenyre. A Pirelli sportigazgatója, Mario Isola is beszélt erről a jelenségről, és megosztotta, az istállók azért döntöttek így, mert adott esetben, ha a verseny alakulása megköveteli a két kiállásra váltást, akkor a kemény keverék jelenti a legjobb opciót.

Norrisra tehát nehéz feladat vár, és nagy a valószínűsége annak, hogy a bajnokság ötödik állomásáról már nem vb-éllovasként távozik. Az, hogy kinek van a legjobb esélye letaszítani az élről már a rajtnál eldőlhet, hiszen két közvetlen üldözője, Verstappen és Piastri egymás mellől várhatja a piros lámpák kialvását, előbbi nyolc, utóbbi három pont hátrányból fordítana.

Sokba kerülhet a szombati autótörés: Norris nemcsak a vezetést veszítheti el a bajnokságban, a csapattársa is megelőzheti őt az összetettben (Fotó: AFP)

A holland tisztában van vele, hogy úgy nyílhat lehetősége az újabb sikerre, ha megőrzi az első helyét, és így tiszta levegőben autózhat az élen, míg az ausztrál tudja, hogy talán az egyetlen esélyét jelentheti a rajt, hiszen már Szuzukában is láthattuk, hogy hiába gyorsabb valamivel a McLaren, az még ahhoz sem volt elegendő, hogy egyáltalán előzési helyzetbe kerüljön. Persze ez a pálya jóval szigorúbb, mint a japán, így egy-egy megingás teret nyithat az előzések előtt, de Verstappen nem az a versenyző, akinek túl sokszor megremeg a keze versenykörülmények között.

Ebből fakadóan jó esély van rá, hogy az első hármas abban a sorrendben fogja meglátni a kockás zászlót, amiben befejezi az első kört, és ha a rajtnál nem lesz pozíciócsere, akkor megint az időmérő határozhatja meg a verseny végeredményét. A harmadikként végző Russell nem hiába volt kissé csalódott a kvalifikáció után, az idén már három ízben dobogóra álló, s ebből kétszer az alsó, s egyszer a második fokon ünneplő brit pilóta úgy érezte, maradt benne némi idő, és azzal is jó lehetőséget szalasztottak el, hogy nem követték Verstappen két gyors körös taktikáját.

EDDIG CSAK AZ ELSŐ KÉT SORBÓL SZÜLETETT GYŐZELEM Az eddigi négy versenyből három alkalommal a pole pozícióból induló aratott győzelmet, az egyetlen kivételt 2022 jelentette, akkor Verstappen a negyedik rajtkockát váltotta a dobogó felső fokára.

A Mercedes és különösen Russell jelenti az egyik legstabilabb pontot eddig a bajnokságban: noha egyértelműen nem az övé a legjobb csomag, konstansan ott tud lenni az élmezőnyben, és nem hibázik. Ha sikerül most is dobogóra állnia, akkor öt nagydíj során már negyedszer zárna a top 3-ban, ami azért lenne óriási eredmény, mert 2024-ben huszonkét nagydíj kellett neki ugyanehhez a teljesítményhez, igaz, akkor két harmadik és két első helyből adódott össze a négy pódium.

Az élen zajló csatába persze beleszólna a negyedik rajtkockából támadó Charles Leclerc is, aki a Ferrari idei első dobogóját hajszolja. A monacói a helyszínen már két ízben végzett a top 3-ban, 2022-ben a második, 2024-ben a harmadik helyen szelte át célvonalat, míg csapata összességében háromszor képviseltette magát a pódiumon. Ezen a ranglistán egyedül a Red Bull előzi meg a maranellóiakat, a „vörös bikák” duplaannyi, vagyis hat dobogós helyezést gyűjtöttek össze a négy szaúdi versenyen.

Az osztrák és az olasz istálló mellett a Mercedes, valamint az Aston Martin zárt már az első háromban a helyszínen, előbbi kétszer, míg utóbbi egyszer, így a konstruktőri tabellát nagy előnnyel vezető McLaren számára a mostani lehetne az első dobogó, vagy akár az első győzelem.

Ami a többieket illeti, az ötödik helyről induló Andrea Kimi Antonelli erős pontszerzéssel vágna vissza a bahreini csalódás után, mint ahogyan a Williams is, aminek remek sansza van arra, hogy akár mindkét autójával az első tízesben zárjon, hiszen Carlos Sainz Jr. az előkelő hatodik, míg Alexander Albon a tizenegyedik pozícióból támadhat.

Rajtuk kívül az előző versenyen az idei első pontjait megszerző Alpine is azon lesz, hogy legalább Pierre Gaslyval ott maradjon a pontzónában, mint ahogyan a negyedik rajtsorból induló, s a Ferrarival az összhangot továbbra sem találó Lewis Hamilton, illetve a Red Bull-lal múlt hétvégén már az első pontjait megszerző Cunoda Juki is.

SZAÚDI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 3. George Russell brit Mercedes 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 5. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 6. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 8. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 9. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 10. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 13. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 14. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 17. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 18. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 20. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 1 4 5 77 2. Oscar Piastri 2 3 5 74 3. Max Verstappen 1 2 5 69 4. George Russell – 3 5 63 5. Charles Leclerc – – 4 32 6. Andrea Kimi Antonelli – – 4 30 7. Lewis Hamilton – – 4 25 8. Alexander Albon – – 3 18 9. Esteban Ocon – – 2 14 10. Lance Stroll – – 2 10 11. Pierre Gasly – – 1 6 12. Nico Hülkenberg – – 1 6 13. Oliver Bearman – – 3 6 14. Cunoda Juki – – 2 5 15. Isack Hadjar – – 1 4 16. Carlos Sainz – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 151 2. Mercedes 93 3. Red Bull-Honda 71 4. Ferrari 57 5. Haas-Ferrari 20 6. Williams-Mercedes 19 7. Aston Martin-Mercedes 10 8. Racing Bulls-Honda 7 9. Alpine-Renault 6 10. Sauber-Ferrari 6