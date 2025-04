„Cserben hagytam magamat. Cserben hagytam a csapatot” – Norris idiótának érzi magát

Lando Norris vállaira nagy nyomás nehezedett Szaúd-Arábiában, mert úgy érkezett meg az ultragyors, s minden kisebb megingást büntető pályára, hogy továbbra sem érezte magát kényelmesen a McLaren idei autójában. A vb-éllovas a saját elmondása szerint nem tudja megfutni azokat a köröket, mint egy évvel ezelőtt, és közel sincs ahhoz, mint amire képes lehetne. A dzsiddai nyomvonalon különösen fontos, hogy a versenyző magabiztos legyen a volán mögött, és támadni tudja a kanyarokat a falak fenyegető közelségében, így nagy kihívás állt a brit előtt.

Eleinte azonban úgy tűnt, Norris jól kezeli a helyzetet, mindhárom szabadedzésen a csapattársa, Oscar Piastri előtt zárt, ráadásul az utóbbi kettőn ő bizonyult a leggyorsabbnak is. Aztán az időmérő első és második szakaszában is meg tudta előzni az ausztrált, s úgy készülhetett a mindent eldöntő utolsó szakaszra, hogy ő a leggyorsabb. A Q3-ban azonban már az első körénél meginogott a keze a gyors négyes-hatos kanyarkombinációnál, megcsúszott, elcsípte a kerékvetőt, amit követően még igyekezett korrigálni, de nem tudta elkerülni a falat, s az első vezetőszárnya mellett bal oldalon az első felfüggesztést is megrongálta.

Az egyéni vb-összetett mindössze három ponttal vezető pilóta közvetlen a baleset után idiótának titulálta magát a csapatrádióban, és a frusztráltságát, illetve a csalódottságát a kvalifikációt követő interjúk során sem leplezte. Noha először nem emlékezett rá, hogy milyen jelzővel illette magát, miután felfrissítették a memóriáját, egyetértett a korábbi kijelentésével. „Nos, igen... egyetértek vele. A pole pozícióért kellene harcolnom, és különösen az első gyors köröm alkalmával nem szabadna olyan ostoba kockázatot vállalnom, mint amit én látszólag megtettem. Nem tudom, mi történt, még nem volt időm megnézni, de egyszerűen hibáztam. Nem tudom, hol rontottam, kényelmesen éreztem magam, elégedett voltam, és az autó is erős volt.”

„Nincs garancia arra, hogy megszereztem volna a rajtelsőséget, hiszen Max (Verstappen) elég jó munkát végzett, ami nem volt meglepetés, mert a Red Bull az egész időmérőn gyorsnak tűnt. De remek érzés lett volna részt venni abban a küzdelemben. Jó munkát végeztem, és egészen komfortosan éreztem magam egészen addig a pontig. Most megint nem vagyok boldog, nem vagyok büszke, cserben hagytam magamat, a csapatot, és a srácokra nagy munka vár, hogy mindent helyrehozzanak. Szóval igen, így van, egyetértek azzal, amit mondtam.”

„Egyszerűen csalódott vagyok. Tudom, hogy most előre kell tekintenem, most elmegyek, beszélek a mérnökeimmel, elnézést kérek tőlük, és megvitatjuk, milyen kilátásaink vannak vasárnapra, majd előállunk egy tervvel. Tisztában vagyunk vele, hogy jó és gyors az autó, de némi szerencsére is szükségünk lesz. Nagyon nehéz, már-már lehetetlen ezen a pályán előzni. Azzal is elégedett lennék, ha sikerülne visszazárkózni az első öt-hat helyre. Oscar (Piastri) nem szerezte meg a rajtelsőséget, szóval a tempónk egyértelműen nem volt sokkal jobb, mint Maxé. Még George (Russell) sem volt messze, pontosan ezért úgy érzem, nem túl reális elvárás az, hogy közel kerüljek hozzájuk. De az első ötöt talán már kitűzhetjük célul magunk előtt.”