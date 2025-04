„Pokoli küzdelem lesz magunk mögött tartani Piastrit" – a Red Bull taktikája bevált, de mit hoz a verseny?

Max Verstappen már a csalódást keltő és a Red Bull által riasztónak nevezett bahreini verseny utáni napokban is arról beszélt, hogy a szaúdi pálya már csak az adottságaiból fakadóan is kedvezhet az RB21-esnek, és bízott benne, hogy több tempót tud kihozni az autóból, mint Szahírban, és szuzukaihoz hasonló teljesítménnyel feledtetheti a kudarcot. Noha a három szabadedzésen látottak egyáltalán nem sugallták azt, hogy a holland pilóta megismételheti a szenzációs eredményt, megint előhúzott egy varázslatos kört az utolsó pillanatokban, és Japán után Szaúd-Arábiában is kisajátította a pole pozíciót.

A négyszeres világbajnok a helyszínen másodszor, míg teljes pályafutását tekintve a 42. alkalommal várhatja az élről a piros lámpák kialvását, és minden esélye megvan rá, hogy vasárnap akár átvegye a vezetést az egyéni vb-összetettben is. „Nagyon boldog vagyok! A harmadik gyakorlás, és az egész eddigi hétvége alakulása alapján határozottan nem számítottam arra, hogy megszerezhetem a rajtelsőséget. Az autó egyszerűen életre kelt az éjszakában. A kvalifikáció előtt még végrehajtottunk néhány változtatást, és sokkal élvezetesebb volt vezetni a kocsit, megjött a tapadás is. Azonban ezen a helyszínen rettenetesen nehéz az időmérő, hiszen közel vannak a falak, és tényleg nagyon el kell találnod a kört."