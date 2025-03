„Ő az a srác, akinek a Red Bullban kellene ülnie” – Brown furcsállja Cunoda mellőzését

A Red Bull az előző év végén bejelentette, hogy megválik az alulteljesítő Sergio Péreztől, és a helyére végül Liam Lawsont léptette elő a testvércsapatától, miközben a faenzai székhelyű istállóval az idén már az ötödik idényét futó Cunoda Jukit ezúttal is mellőzte. A „vörös bikák" döntését már akkor is többen furcsállták, illetve kritizálták, mondván az új-zélandi versenyző jóval tapasztalatlanabb, ráadásul nem is volt láthatóan erősebb a japánnál az együtt elöltött idő során, s a téma a múlt hétvégi Ausztrál Nagydíj után újra felerősödött, hiszen míg Cunoda remek teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, Lawson bemutatkozása csalódást keltően alakult.

Az időmérőn a Racing Bulls-pilóta az ötödik helyre kvalifikálta magát, míg a Red Bull-os már az első szakaszban búcsúzott a tizennyolcadik helyen, majd másnap előbbi sokáig a pontzónában autózott, és stratégiai hiba okán zárt végül tizenkettedikként, míg utóbbi összetörte az autóját a változékony időjárást hozó melbourne-i versenyen.

A címvédő McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown is azok között van, aki meglepőnek találta, hogy a Red Bull nem Cundának adott lehetőséget, de egyúttal rámutatott, ez nem egyedi eset a riválisnál, hiszen a múltban már többször voltak érdekes választásai pilótaügyben. „Úgy gondolom, rendkívül izgalmas idényünk lesz. Juki nagyszerű munkát végzett, valószínűleg ő az a srác, akinek a Red Bullban kellene ülnie, ha megnézzük, hogyan teljesít. De úgy tűnik, időnként furcsa döntéseket hoznak a versenyzőkkel kapcsolatban" – szúrt oda az osztrák alakulatnak.

A Racing Bulls sportigazgatója, Alan Permane jelezte, még mindig az a céljuk, hogy Cunoda megszerezze a hőn áhított Red Bull-ülést, és megjegyezte, versenyzőjük már most jobban teljesít, mint egy évvel ezelőtt. „Az előző évből is látható, hogy Cunoda fejlődött mentálisan, illetve az összpontosítás és a visszajelzések terén is. Már most nagy lépést tett meg tavalyhoz képest, és nagyszerű lenne, ha segítené és mentorálná Isacket (Hadjar)."

„Cunodának most lehetősége nyílt rá, hogy megmutassa egy másik arcát is rutinos versenyzőként. Az én célom Jukival és Juki célja egybeesik. Mi hozzá szeretnénk segíteni a Red Bull-üléshez, és ha jól teljesít nálunk, nincs ok arra, miért ne sikerülhetne neki. Minden, amit megtehetünk, hogy segítünk neki abban, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújthassa itt, és ha az év végéig elég jó munkát végez ahhoz, hogy előléptessék, az mindenkit örömmel töltene el."

Cunoda sem mondott még le arról, hogy egy napon a Red Bull versenyzője legyen. „Még mindig szeretném azt az ülést. De kizárólag tőlük függ, milyen döntést hoznak."