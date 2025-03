Norris a leggyorsabb, Hamilton a top 10-en kívül a két piros zászlót is hozó melbourne-i nyitányon

Kilencvenhat nap után véget ért a várakozás, és közép-európai idő szerint péntek hajnali 2 óra 30 perckor zöldre váltott a bokszutca végi lámpa az Albert Parkban, amivel kezdetét vette a 2025-ös idénynyitó Ausztrál Nagydíj első szabadedzése.

Nagy várakozás előzte meg a mostani szabályciklus utolsó évét, hiszen változatos, kiélezett küzdelemre lehet számítani a négy élcsapat között, miközben a jelek szerint a középmezőny is sűrűsödött. Noha a februári bahreini tesztet figyelembe véve leginkább a McLaren korai előnyét lehetett prognosztizálni, az egyéni összetettben tavaly másodikként végző és a fő esélyesnek tartott Lando Norris igyekezett lehűteni a kedélyeket a hétvége előtt, és jelezte, nem érzi úgy, hogy csapata külön szintet képviselne, helyette az előző évi fő ellenfelére, a Ferrarira irányította a reflektorfényt.

A nyitány egyik fő kérdése így kétség kívül az volt, a wokingiak milyen formában kezdenek a riválisokkal szemben, illetve hogy milyen kezdetleges sorrend alakul ki az élcsapatok között.

Nagy figyelem hárult Lewis Hamiltonra is, aki úgy készült az első ferraris versenyére, mint 2007-ben az F1-es bemutatkozására Melbourne-ben, de nagy érdeklődés övezte a többi csapatváltót, illetőleg az újoncokat is. Az idén összesen hat pilóta, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber), Liam Lawson (Red Bull), Jack Doohan (Alpine) és Oliver Bearman (Haas) készült az első teljes idényére, de közülük csak az előbbi három számított teljesen rutintalannak, hiszen utóbbi három már állt rajthoz versenyen.

Az idénynyitónak 2019 óta először, míg összességében huszadik alkalommal otthont adó Ausztráliában két hazai pilótának, Doohannek és Oscar Piastrinak is szurkolhattak a nézők, akik már az első napon is szép számban tiszteletüket tették a lelátókon. A mezőnyt napos és viszonylag meleg idő fogadta pénteken, a higanyszálak 25 Celsius-fokig kúsztak fel, és a pálya hőmérséklete a 40 Celsius-fokot is meghaladta.

A versenyzők kivétel nélkül a C4-es, vagyis itt a közepesnek számító keveréken kezdte meg a körözést, és az első etapok után Leclerc nevével kezdődött az időlista. Másodikként Norris következett, majd Max Verstappen, Hamilton és Pierre Gasly tette teljessé az első ötöst, míg a sort a Sauber pilótapárosa, Bortoleto és az első negyedóra után egyedüliként mért kör nélkül álló Nico Hülkenberg zárta.

Szűk húsz perccel a kezdés után előkerült a piros zászló is, az ok a felverődő kavicsok voltak, amelyek teleszórták a pályát a hatos kanyar kijáratánál, illetve a hetesnél. Érdekesség, hogy ez az a szakasz, ahol kibővítették a kavicságyat, és számos változtatást is végeztek többek között a tavalyi George Russell-baleset után, így az eset már akkor kétségeket vetett fel a hétvége folytatását illetően. A rövid pályatakarítást követően folytatódhatott a körözés Melbourne utcáin, és hamarosan megérkeztek az első igazán gyors körök is. A lágy gumin az elsők között futó Carlos Sainz Jr. állt az élre a Williams színeiben, majd Leclerc és Verstappen érkezett a sorban, ám az időmérős szimulációkat újabb piros zászlós szakasz szakította félbe.

Ezúttal Bearman okozta a kényszerszünetet, a Haas brit pilótája a 9–10-es kanyarnál hibázott, kicsúszott a kavicságyba, majd eltalálta a falat, és csúnyán összetörte a VF-24-est, bő húsz perccel a vége előtt. A versenyzők rendelkezésére végül tizenegy perc maradt az újraindítást követően, amit igyekeztek is kihasználni, amit jól mutatott, hogy a Haas párosának kivételével valamennyien pályára hajtottak.

Noha a fennmaradó időben a többség felrakta a lágy gumikat, egészen az utolsó pillanatokig Sainz 1:17.401-es köre jelentette az etalont, akkor azonban megérkezett Norris, aki 149 ezreddel megelőzte a a Williams-pilótát, és egyúttal gyorsabb kört ért el, mint a mezőny a tavalyi melbourne-i nyitó napon. Harmadikként Leclerc érkezett már több mint két tizedmásodperc lemaradással, majd Piastri és Verstappen egészítette ki a top 5-öt.

Hatodikként Alexander Albon zárt, aki ezzel tovább erősítette, hogy van tempó a Williamsben, majd a végén a falat is eltaláló Russell, Fernando Alonso, Hadjar, valamint Lance Stroll zárta az első tízes sorát, míg a csapatrádión az autó vezethetőségére panaszkodó Hamilton végül a tizenkettedik lett az első ferraris edzésén. Doohan tizenharmadik pozícióban zárt hazai közönség előtt, az ausztrált az Antonelli, Bortoleto és Lawson alkotta trió követte, míg a mezőny végén Esteban Ocon vezérletével a Haas kettőse foglalt helyet.

Folytatás 6 órakor, a második szabadedzéssel.

39. AUSZTRÁL NAGYDÍJ MÁRCIUS 14., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:17.252 2. szabadedzés 6.00–7.00 MÁRCIUS 15., SZOMBAT 3. szabadedzés 2.30–3.30 Időmérő 6.00–7.00 MÁRCIUS 16., VASÁRNAP A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja 5.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Kínai Nagydíj, Sanghaj március 23., 8.00 Japán Nagydíj, Szuzuka április 6., 7.00 Bahreini Nagydíj, Szahír április 13., 17.00