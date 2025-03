Piastri szoros csatában Russell és Verstappen előtt; Bearman újabb hibával került a középpontba az utolsó edzésen

A harmadik gyakorlás legnagyobb kérdése így az volt, változik-e valamelyest a helyzet az élcsapatok között, illetve, hogy a középmezőnyben a Williams, az Alpine és a Racing Bulls milyen formát mutat egymáshoz képest az időmérő előtt.

Alighogy zöldre váltott a bokszutca végi lámpa, máris lendült a piros zászló a napsütéses Melbourne-ben: az első tréningen autót törő, és a másodikat emiatt teljes egészében kihagyni kényszerülő Oliver Bearman az elkészült Haaszal már az első gyors körében elásta magát a kavicságyban a tizenegyes kanyarnál. Bár az autó ezúttal nem sérült meg, a pilóta szempontjából az újabb hiba a tréning véget jelentette.

Bearman már a nyitó napon történt balesete után elismerte, talán az vezetett a töréséhez, hogy túlságosan is jól érezte magát a volán mögött, de akkor abban bízott, a szombati tréningen visszahozhat valamennyit az elvesztett időből. Az újabb, látszólag felesleges incidens ugyanakkor azt jelenti, hogy a brit óriási lépéshátrányban lesz a vetélytársaihoz képest az időmérőn.

A korai megszakítás miatt az utolsó gyakorlás végül az eredetileg tervezetthez viszonyítva bő tíz perccel később vehette érdemben kezdetét az Albert Parkban, ahol már ekkor elérték a higanyszálak 30 Celsius-fokot. A mezőny nagy része a pénteken több csapatnak is problémát okozó lágy keveréken kezdett, és az első etap után meglepetésre Max Verstappen nevével kezdődött az időlista.

A pénteken az autója lassúsága miatt kissé tanácstalannak tűnő Red Bull-os azonban ekkor még elmaradt az előző napi, Charles Leclerc által jegyzett leggyorsabb körtől, ráadásul előnye úgy sem volt számottevő, hogy az őt követő Williams-páros kettővel keményebb keveréken futotta a legjobbját. A második Alexander Albon lemaradása csupán 155, míg a harmadik Carlos Sainz Jr.-é 213 ezred volt.

Nem sokkal később aztán a Ferrari kettőse közelítette meg a hollandot, és férkőzött be a thaiföldi, spanyol kettős elé. Leclerc csupán 30 ezreddel maradt el a címvédőtől, míg az első napján az új kocsival még ismerkedő és a ritmust még nem igazán találó Lewis Hamilton további egy ezred hátránnyal érkezett a harmadik pozícióban, ami mindenképpen biztató jel volt a hétszeres bajnok számára.

Bő húsz perccel a vége előtt történt őrségváltás az élen: akkor George Russell futotta meg a hétvége addigi legjobb idejét, és vette át két tized előnnyel a vezetést Verstappen előtt, akit hamarosan az év fő esélyesének tartott Lando Norris is maga mögé utasított. Azonban ezzel még nem volt vége, hiszen a következő szakasz igazi tűzijátékot hozott, a versenyzők sorra javítottak, és folyamatosan változott a sorrend az élen, miközben az első percekben a motorra panaszkodó Liam Lawson továbbra is mért kör nélkül állt, és a gyakorlás vége előtt már nem is tudott visszatérni a pályára.

Az élen végül a hazai pályán versenyző, és a hétvége előtt a McLarennel szerződéshosszabbítást aláíró Oscar Piastri zárt, az ausztrál 39 ezreddel előzte meg a második helyre odaférő Russellt, aki így a pénteki problémák után szombaton már a lágy gumin is az élmezőnyben tudott maradni, míg harmadikként a csatába a kvalifikáció előtt visszatérni látszó Verstappen érkezett további 42 ezred lemaradással következett, vagyis az első hármast kevesebb mint egy tized választotta el egymástól.

Ugyan a negyedik Leclerc hátránya már szűk három tized volt, a monacói szempontjából biztató lehet, hogy az utolsó próbálkozása alkalmával egyéni legjobb második szektort jegyzett úgy, hogy már több gyors kör is volt a lágy abroncsaiban. Az első ötös sorát Andrea Kimi Antonelli zárta, aki ezúttal jóval közelebb tudott férkőzni a tapasztaltabb csapattársához. A hatodik-hetedik helyen a Williams duója érkezett Sainz vezérletével, ami azt sugallta, a Mercedeshez hasonlóan a grove-iaknak is sikerült jobban kiaknáznia a piros oldalfestésű Pirelliben rejlő potenciált, ami pénteken még komoly problémát jelentett a számukra.

A negyedik–hetedik helyen egyébként különösen kiélezett volt a küzdelem, hiszen Leclerc-t és Albont mindössze hét század választotta el egymástól, ami igencsak izgalmas időmérőt vetít előre.

Nyolcadikként Hamilton következett, aki az újabb lágy gumis körein nem igazán tudott előrelépni, de lemaradása így sem haladta meg a fél másodpercet az élen végző Piastrihoz képest. A Racing Bulls ezúttal is képviseltette magát az első tízesben, hiszen Cunoda Juki a kilencedik lett, míg az első szabadedzésen leggyorsabb Norris a tizedik pozíciót foglalta el. A mclarenes lemaradása 676 ezred volt a márkatárshoz képest. A mezőny második felét Gabriel Bortoleto vezette fel, a pénteken legjobb eredményt elérő és Helmut Markót is lenyűgöző Isack Hadjar a tizenharmadik, míg az Aston Martin duója, Lance Stroll és Fernando Alonso a tizennegyedik és a tizenhetedik helyen végzett.

Folytatás 6 órakor az időmérővel.

39. AUSZTRÁL NAGYDÍJ MÁRCIUS 14., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:17.252 2. szabadedzés 1. Leclerc 1:16.439 MÁRCIUS 15., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Piastri 1:15.921 Időmérő 6.00–7.00 MÁRCIUS 16., VASÁRNAP A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja 5.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Kínai Nagydíj, Sanghaj március 23., 8.00 Japán Nagydíj, Szuzuka április 6., 7.00 Bahreini Nagydíj, Szahír április 13., 17.00