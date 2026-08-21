Debreceni tornán hangol az ETO

Harmadik alkalommal rendez rangos nemzetközi felkészülési tornát a debreceni női kézilabdacsapat, amely a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő, Bajnokok Ligája-ezüstérmes Győr mellett a szintén BL-szereplő horvát Koprivnicát és a szerb Crvena zvezdát látja vendégül pénteken és szombaton – az első nap a DVSC a kaproncaiakkal, míg az ETO a belgrádiakkal küzd meg, a győztesek másnap a döntőben, a vesztesek a bronzért folytathatják. A viadal első kiírását 2024-ben a montenegrói Buducsnoszt Podgorica nyerte meg, míg tavaly a Ferencváros végzett az első helyen, így az idén mindenképpen új győztest avatnak a Hódos Imre Sportcsarnokban.

Az előző idényben BL-rájátszásba jutó, az élvonalban bronz-, az MK-ban ezüstérmes hajdúsági klub szokásos idénynyitó sajtótájékoztatóját is megtartotta, amelyen Ábrók Zsolt ügyvezető többek között arról beszélt, hogy az együttes célja ősztől az NB I-ben és a kupában is az éremszerzés, a második számú kontinentális klubsorozatnak számító Európa-ligában (amelyben egyből a januárban kezdődő 16 csapatos főtáblán rajtol a DVSC) pedig a legjobb négy közé jutás. A sportvezető szerint azzal, hogy a BL helyett az El-ben indulnak, lehetőségük nyílik bátrabb célok megfogalmazására, és ha sikerül bejutniuk az El négyes döntőjébe, akkor megpályáznák a rendezést a Főnix Arénában. Kifejtette, azért dolgoztak az elmúlt időszakban, hogy stabil gazdasági hátteret teremtsenek a jelenlegi, bizonytalanságokkal teli időszakban is, a felelősségteljes gazdálkodás és a sérülések miatt választották az Európa-ligában való indulást, és bízik benne, hogy a játékoskeretből mindenki százszázalékos állapotban lesz a csoportkör rajtjára.

Dunaszerdahelyen már csütörtökön elkezdődött a hagyományos, Határok nélkül elnevezésű háromnapos kézilabda- és kulturális fesztivál (minden program és koncert ingyenes), amelynek ünnepi megnyitóján bemutatták a Magyar Kézilabda-szövetség Köztünk nincs határ című hivatalos szurkolói dalát is. Péntektől utánpótlástornákat rendeznek, a lányoknál a Dunaszerdahely, a Ferencváros, a Hajdúnánás, a Székelyudvarhely, az adai Halász József NKK, a Beregszász, az Alba Fehérvár és a Partium együttese alkotja a mezőnyt, míg a fiúknál a házigazda mellett az FTC, az Ada, a Székelyudvarhely és a Tatabánya kapott meghívást. Péntek 18 órától a városi sportcsarnokban a DAC és az Esztergom felnőtt női együttese vív egymással felkészülési mérkőzést.