„Hihetetlen minőséget mutatott a Ferencváros” – svéd visszhang

A vezető svéd lap, az Aftonbladet beszámolójában azt emeli ki, hogy a lehető legrosszabbul kezdődött a Ferencváros elleni mérkőzés a Malmö számára, hiszen 11 perc után már 2–0-ra vezetett az FTC, ez pedig alapvetően meghatározta a meccset. Az Aftonbladet a Malmőből két játékost idézett a meccs után.

„Mérhetetlenül csalódott vagyok, és fáj a szívem, hogy nem tudtunk jobb teljesítményt nyújtani, amikor ennyi szurkoló elkísért minket, sokkal többet érdemelnek ennél” – nyilatkozta a Malmö norvég csatára, Erik Botheim.

„Minőségi különbség volt a két csapat között, ők élesek voltak a kontrajátékban, mi nem – ezt már a svéd bajnok dán csapatkapitánya, Anders Christiansen mondta. – A mai meccs után el kell ismerjük, ellenfelünk, kiváltképp a támadóharmadban, hihetetlen minőséget mutatott. Az Európa-ligában a következő meccsünket meg kell nyerni. A Ferencváros elleni mérkőzésen már nem rágódok túl sokat, de a minket elkísérő összes szurkolóktól elnézést kérek.”

A Malmö szurkolói megtöltötték a vendégszektort a Groupama Aréénában

(Fotó: Hegedüs Róbert)

A másik vezető lap, az Expressen a televíziós szakértőként dolgozó, 51-szeres svéd válogatott Pontus Wernbloom értékelésével indít, aki tyúkólhoz hasonlította a Malmö védelmét. A lap és a szakértő is azt emelte ki, hogy a sérülés miatt kieső Pontus Jansson és az első számú kapus, Johan Dahlin hiányát nagyon megérezte a Malmö, vezér nélkül maradt a védelem, amely így átjáróházzá vált.

„Olyan volt a védelem az első tíz percben, mint egy tyúkól. Az ellenfél folyamatosan szabadon kontrázhatott, rendre fölénybe tudott kerülni a kapu előtt. Az ellenfél rendkívül éles volt a védekezésből támadásba való átmenetekben, de két gólhelyzetet is nekik ajándékoztunk” – mondta Pontus Wernbloom a meccs közvetítése alatt.

„A Malmö egy budapesti bulira készült, de tönkretette magának” – írja kommentárban a malmői Sydsvenskan. A lap újságírója, Jan Jönsön kiemeli, hogy több mint ezer Malmö-szurkoló érkezett Budapestre, akik csalódottan térhettek haza, és ezzel a vereséggel létfontosságúvá vált a győzelem a következő fordulóban, otthon, a Galatasaray ellen, máskülönben a svéd bajnoknak le kell mondania a továbbjutásról. Jönsön azt is kiemeli, hogy a Malmö úgy kapott négy gólt, hogy Ricardo Friedrich kapusnak nem is volt sok védeni valója, csakhogy a kapura menő labdákból általában gól is született. Több más laphoz hasonlóan a Sydsvenskan is nagyban felelőssé tette a Malmö második számú kapusát a gólokért.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FERENCVÁROS–MALMÖ (svéd) 4–1 (2–1)

Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Aliyar Aghayev (Zeynal Zeynalov, Akif Amirali) – azeriek

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé (Szalai G., 86.), Gartenmann, Ramírez – Abu Fani (Rommens, 86.), Maiga – Kady (Ben Romdan, 74.) – Saldanha (Zachariassan, 62.), A. Traoré – Varga B. (Pesics, 86.). Vezetőedző: Pascal Jansen

MALMÖ: Friedrich – Stryger (Skogmar, 83.), Rösler, Zatterström, Busanello – Pena (Kise Thelin, 66.), Johnsen – Rosengren, Christiansen (Loukili, 83.), Bolin (D. Gudjohnsen, 87.) – Botheim (O. Berg, 83.). Vezetőedző: Henrik Rydström

Gólszerző: Varga B. (8., 11. – az elsőt 11-esből), Kady (53.), I. Cissé (74.), ill. Botheim (18. – 11-esből)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Lazio 5 4 1 – 11–2 +9 13 2. Athletic Bilbao 5 4 1 – 9–2 +7 13 3. Eintracht Frankfurt 5 4 1 – 10–5 +5 13 4. Galatasaray 5 3 2 – 13–9 +4 11 5. Anderlecht 5 3 2 – 9–5 +4 11 6. Ajax 5 3 1 1 13–3 +10 10 7. Lyon 5 3 1 1 12–5 +7 10 8. Rangers 5 3 1 1 12–6 +6 10 9. Tottenham Hotspur 5 3 1 1 10–6 +4 10 10. FCSB 5 3 1 1 7–5 +2 10 11. FERENCVÁROS 5 3 – 2 11–5 +6 9 12. Manchester United 5 2 3 – 10–7 +3 9 13. Viktoria Plzen 5 2 3 – 9–7 +2 9 14. Olympiakosz Pireusz 5 2 2 1 5–3 +2 8 15. Fenerbahce 5 2 2 1 7–7 0 8 16. Real Sociedad 5 2 1 2 7–6 +1 7 17. Bodö/Glimt 5 2 1 2 8–8 0 7 18. Braga 5 2 1 2 7–7 0 7 19. AZ Alkmaar 5 2 1 2 7–7 0 7 20. Midtjylland 5 2 1 2 5–5 0 7 21. Roma 5 1 3 1 5–5 0 6 22. Besiktas 5 2 – 3 5–11 –6 6 23. FC Porto 5 1 2 2 10–10 0 5 24. Union Saint-Gilloise 5 1 2 2 3–4 –1 5 25. Hoffenheim 5 1 2 2 5–8 –3 5 26. Slavia Praha 5 1 1 3 4–5 –1 4 27. PAOK 5 1 1 3 5–8 –3 4 28. Elfsborg 5 1 1 3 7–11 –4 4 29. Twente 5 – 3 2 4–7 –3 3 30. Malmö 5 1 – 4 4–10 –6 3 31. Maccabi Tel-Aviv 5 1 – 4 5–12 –7 3 32. Qarabag 5 1 – 4 4–13 –9 3 33. Ludogorec 5 – 2 3 1–6 –5 2 34. Riga FS 5 – 2 3 4–10 –6 2 35. Nice 5 – 2 3 5–12 –7 2 36. Dinamo Kijev 5 – – 5 1–12 –11 0