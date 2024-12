Megválasztották a maraton és SUP szakágvezetőket a kajak-kenusoknál

A maraton szakág vezetőedzői feladatait 2020 óta Kadler Viktor látta el, akit az elnökség december elején kinevezett az utánpótlás szövetségi kapitányi posztra. Bauer Gyula korábban maraton válogatott kajakos volt, számos világversenyen állt rajthoz, emellett edzőként is komoly rutinnal rendelkezik – írta a szövetség honlapja. A megbízatása 2+2 évre szól.

Nagy-Rasztotzky Eszter szerződése szintén 2+2 éves. Ő válogatott kajakosként 2003-ban világbajnoki címet ünnepelhetett K–4 1000 méteren, ugyanebben a számban egy Európa-bajnoki bronzérmet is szerzett. Pályafutása befejezése után személyi edzőként is dolgozott, majd a szülei által alapított Dunakeszi Diák és Szabadidő Club edzője lett. Az elmúlt években SUP-deszkán is jelentős sikereket ért el: a 2021-es balatonfüredi vb-n a sprintversenyben és a technikai számban is ezüstérmes lett a masters mezőnyben, míg 2022-ben a hazai világkupán megnyerte a hosszú távú viadalt, emellett versenyrendezésben is nagy tapasztalattal rendelkezik. Nagy-Rasztotzky Eszter 2023-ban az MKKSZ elnökségének tagja lett, a mostani megbízatása pedig azt is jelenti, hogy az összeférhetetlenség elkerülése miatt kezdeményezi kilépését a testületből.

Hadvina Gergely továbbá felkérte Oláh Tamást az utánpótlás kenu szakági edzőjének, Seprenyi Sárát pedig a szlalom szakág fejlesztési koordinátorának.

A grémium idei utolsó ülésén arról is döntött, hogy az MKKSZ pályázik két 2028-as esemény, a SUP-világbajnokság és gyorsasági és para világkupa rendezési jogára.