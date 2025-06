Az ötödik helyen zárt a magyar párbajtőrcsapat a vívó Európa-bajnokságon

A magyarok – ugyanabban a felállásban, mint a tavalyi olimpián, melyet megnyertek – kiemeltként a 16 között kapcsolódtak be a küzdelmekbe, s ott az angolok elleni magabiztos, 14 tusos győzelemmel kezdtek. Koch Máté, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid lépett pástra, az Eb-n egyéniben bronzérmes Siklósi Gergely ekkor még pihent.

A következő mérkőzésen viszont már ő is vívott, de ez is kevésnek bizonyult a sikerhez. Az első asszót szűken megnyerte, utána magyar vereségek következtek. Az ötödik párban Siklósi David van Nunen elleni 5:2-es győzelemmel fordított, de aztán megint visszavették a vezetést a hollandok. Több párban is volt többször három tus a különbség, ami aztán négyre is nőtt. Andrásfi helyére a harmadik körre Nagy állt be, de 5:4-re kikapott Rafaël Tulentől.

A végén Siklósi 23:26-os állásnál állt fel a pástra, mennie kellett előre, hogy megpróbálja csökkenteni a hátrányt, Tristan Tulen azonban taktikusan és pontosan vívott. A különbség nőtt, a várakozásnak megfelelően sok találatot hozó záró asszót a holland 19:15-re nyerte meg, így a mieink héttusos vereséget szenvedtek.

A magyar válogatott ezt követően az ötödik helyet vehette célba, és ezt végül meg is szerezte. A helyosztó mérkőzéseken előbb magabiztosan verték a cseheket, majd hasonló teljesítménnyel az ukránokat. Ezeken a mérkőzéseken Koch Máté, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid vívott, az egyéniben bronzérmes Siklósi Gergely nem lépett pástra. A magyar csapat egy éve is ötödik volt az Eb-n.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, GENOVA

FÉRFI PÁRBAJTŐRCSAPAT

Nyolcaddöntő

Magyarország–Nagy-Britannia 45:31 (Andrásfi +6, Nagy D. +5, Koch +3)

Negyeddöntő

Hollandia–Magyarország 45:38 (Siklósi 0, Nagy D. –1, Koch –3, Andrásfi –3)

Az 5-8. helyért

Magyarország–Csehország 45:31

Az 5. helyért

Magyarország–Ukrajna 37:28

Elődöntő

Hollandia–Németország 45:28

Franciaország–Olaszország 45:33

Bronzmérkőzés

Olaszország–Németország 40:28

Döntő

Franciaország–Hollandia 45:29