Darts: Jehirszki György és Lakatos Gergely képviseli Magyarországot a PDC idei csapat-vb-jén

Szombaton a Budapesti Kongresszusi Központban rendezték meg a Hungarian Darts Super League nyolcas döntőjét – a torna arról hivatott dönteni, melyik két játékos szerepelhet magyar színekben a World Cup of Dartson június 12. és 15. között Frankfurt am Mainban. A torna 32 versenyzővel indult útjára még tavaly novemberben. Az alapszakaszban négy versenynap során játszott mindenki mindenkivel, majd a tabella szerint felső- és alsóházra osztották a 16-16 játékost – előbbiben a legjobb nyolc közé kerülésért, míg utóbbiban a kiesés ellen küzdöttek meg a dartsosok. A nyolcas finálé két döntőse kaphatta meg a jogot arra, hogy Magyarországot képviselje a PDC idei csapat-világbajnokságán.

A nap első negyeddöntőjén a felsőház nyolcadikjaként végző Prés Nándor kiélezett meccsen, döntő legben győzte le a felsőház élén záró Kovács Patrikot, míg Lakatos Gergely nagy fordítást mutatott be a tavalyi szuperligát megnyerő Major Nándor ellen – utóbbi egy 11 nyilas leget követően még 4–1-re vezetett, innentől viszont Lakatos nyerte a további legeket, két 13 nyilasat is összehozott, több duplát egyből megdobott. Jehirszki György összességében magabiztosan győzte le Beke Józsefet, bár Beke is kirukkolt egy szép, bullal megoldott 124-es kiszállóval 4–1-es hátrányban. Az utolsó negyeddöntő újból rendkívül szoros párharcot hozott, mind Jagicza Gábor, mind Vida Mihály volt breakelőnyben a másik ellen a meccs során. Vida 3–5-ről kapaszkodott vissza, 4–5-nél egy 14 nyilas leggel vette el ellenfele kezdését, és a döntő legben is lépéselőnyben volt, ám a végjátékot elizgulta, 40-nél és 10-nél is rontott a duplákra, ezt pedig Jagicza később kihasználta.

Az elődöntőben összekerült Lakatos Gergely és Prés Nándor, akik 2022-ben közösen képviselték a magyar színeket. Ismét Lakatos kezdett lassabban, de 0–2 után dominált Prés ellen, egy szép 120-as kiszállóval egyenlített, és magabiztosan nyert – csakúgy, mint Jehirszki, aki 5–0-ra elhúzott Jagicza ellen, és csak egy leget bukott el.

A 2018-ban U18-as Európa-bajnok Lakatos Gergely 2022 után lehet ott ismét a World Cup of Dartson, míg Jehirszki Györgynek – aki a tavalyi Hungarian Darts Trophy European Tour-fordulón mutatkozott be PDC-színpadon, valamint 2024 után ismét kijutott a Poland Darts Mastersre, amit július 4-5-én tartanak meg Gliwicében – ez lesz az első szereplése a csapat-vb-n.

„Kezdetben már annak is örültem, hogy játszhatok a szuperligában, aztán hogy a tizenhat, majd a nyolc közé kerültem, nem tudom még hova helyezni ezt a sikert. Sokat küzdöttem az elmúlt években, két éve nem adtam volna sok esélyt annak, hogy most itt leszek. Bízom benne, hogy ez egy új kezdet lesz” – fogalmazott Lakatos Gergely a győztes elődöntője után, míg az érzelmeivel küzdő Jehirszki György így fogalmazott: „Nehezen találom a szavakat. Az egyik legnagyobb vágyam teljesült azzal, hogy a magyar színeket képviselhetem PDC-színpadon, ezt már kipipálhatom a bakancslistámon.”

A döntőt a majdnem 50 százalékkal kiszállózó (14/6) Jehirszki 6–2-re nyerte meg Lakatos ellen.

A csapat-vb-n minden mérkőzésen párban, felváltva dobnak a játékosok, azaz összesen négyen állnak a tábla elé legenként. A többi nemzet párosára (az egyik olaszon kívül) korábban fény derült, a nagy dartsnemzeteket a világranglistán a legjobban álló két játékos képviseli, kivéve Hollandiát, Michael van Gerwen ugyanis lemondta a szereplést, így Danny Noppert mellett Gian van Veen lesz ott Németországban. Az angol párost Luke Humphries és Luke Littler, a legutóbbi két világbajnok alkotja.

Van Gerwen visszalépése miatt a hollandok kicsúsztak a négy legjobb kiemelt közül, ami azért fontos, mert a négy legjobb nemzet – a címvédő Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország – nem vesz részt a csoportküzdelmekben, csak a kieséses szakaszban csatlakozik a mezőnyhöz. A maradék 36 nemzetet 12 háromcsapatos csoportba sorsolják, és ezekből csak az első helyezett jut tovább a nyolcaddöntőbe.

A 40 csapat összesen 450 ezer fontért (215 millió forint) küzd, a csapat-vb-t a Sport Tv közvetíti Magyarországon.

A PDC CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG SZEREPLŐI

ERŐNYERŐ KIEMELTEK

1. Anglia (Luke Humphries, Luke Littler)

2. Wales (Jonny Clayton, Gerwyn Price)

3. Skócia (Gary Anderson,Peter Wright)

4. Észak-Írország (Josh Rock, Daryl Gurney)

TOVÁBBI KIEMELTEK (nem kerülhetnek azonos csoportba)

5. Hollandia (Danny Noppert, Gian van Veen)

6. Belgium (Mike De Decker, Dimitri Van den Bergh)

7. Németország (Martin Schindler, Ricardo Pietreczko)

8. Írország (William O'Connor, Keane Barry)

9. Lengyelország (Krzysztof Ratajski, Radek Szaganski)

10. Kanada (Matt Campbell, Jim Long)

11. Svédország (Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak)

12. Ausztria (Mensur Suljovic, Rusty-Jake Rodriguez)

13. Egyesült Államok (Danny Lauby, Jules van Dongen)

14. Csehország (Karel Sedlácek, Petr Krivka)

15. Horvátország (Boris Krcmar, Pero Ljubic)

16. Finnország (Teemu Harju, Marko Kantele)

TOVÁBBI ORSZÁGOK

MAGYARORSZÁG (Lakatos Gergely, Jehirszki György)

Argentína (Jesús Sálate, Víctor Guillín)

Ausztrália (Damon Heta, Simon Whitlock)

Bahrein (Hasszan Buseri, Szadik Daszmal)

Dánia (Benjamin Drue Reus, Andreas Hyllgaardhus)

Dél-Afrika (Cameron Carolissen, Devon Peterseon)

Franciaország (Thibault Tricole, Jacques Labre)

Fülöp-szigetek (Lourence Ilagan, Paolo Nebrida)

Gibraltár (Craig Galliano, Justin Hewitt)

Hongkong (Man Lok Leung, Li Lok Jin)

India (Nitin Kumar, Mohan Kumar)

Japán (Goto Tomoja, Azemoto Rjuszei)

Kína (Cung Hsziao-csen, Ven Li-hao)

Lettország (Madars Razma, Valters Melderis)

Litvánia (Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas)

Malajzia (Tengku Shah, Jenn Ming Tan)

Norvégia (Cor Dekker, Kent Jöran Sivertsen)

Olaszország (Michele Turetta, ?)

Portugália (José de Sousa, Bruno Nascimento)

Spanyolország (Ricardo Fernández, Daniel Zapata)

Svájc (Stefan Belmont, Alex Fehlmann)

Szingapúr (Paul Lim, Phuay Wei Tan)

Tajvan (Pupo Teng Lieh, An Seng Lu)

Új-Zéland (Haupai Puha, Mark Cleaver)