NS-mérföldkő: a Puskás Múzeumnál is megállnak a városnéző buszok

Örömhír a Budapestre érkező futballrajongóknak: a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) és a City Sightseeing Budapest együttműködésének köszönhetően új megállóval bővült a népszerű fővárosi városnéző panorámabuszok (Hop On–Hop Off) útvonala, közvetlen megállóhely létesült a Puskás Arénánál, ahol a turisták egyben megtekinthetik a stadionban található, novemberben megnyitott Puskás Múzeumot is!

„A Nemzeti Sportügynökség számára kiemelten fontos, hogy a magyar sportot ne csupán a létesítményein keresztül, hanem az országimázs építésében is méltó módon képviselje – mondta a Puskás Múzeumban tartott sajtótájékoztatón Bíró Péter, az NSÜ elnök-vezérigazgatója. – Ez a kezdeményezés tökéletes példája annak, hogyan találkozhat a sport, a kultúra és a gazdaság, valós példát mutatunk arra, miként tud az állam és egy piaci szereplő együttműködni a közös célok elérésében.”

Bíró Péter hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy több korábbi és aktív sportolót vonnak be a missziójukba, köztük a világválogatott futballcsillagot, Détári Lajost, aki szintén megszólalt a sajtótájékoztatón: „Nagy megtiszteltetés, hogy nagykövete lehetek az NSÜ-nek és a Puskás Múzeumnak, ahol Öcsi bácsira mint egy lángoszlopra tekintünk, és nemzeti kincsként kezeljük. Szeretnénk Öcsi bácsi szellemiségét továbbörökíteni, minél szélesebb körnek megmutatni, milyen ember is volt ő.”

Szöllősi György, Török István, Bíró Péter, Jakab János és Détári Lajos (Fotó: Kovács Péter)

Spanyol alapötlet alapján a City Sightseeing Budapest több mint tíz éve végez Hop On–Hop off buszos városnéző turisztikai szolgáltatást a fővárosban. „Fő célunk, hogy élményeket adjunk, márpedig a Puskás Aréna és a Puskás Múzeum valódi élményt ad, a külföldi vendégeknek is – fogalmazott Török István, a vállalkozás ügyvezető igazgatója. – Külön vonzerőt jelent, hogy 2026-ban itt lesz a Bajnokok Ligája-döntő.”

Török István elmondta még: az ugyan puszta véletlen, de nagyon jól jött ki, hogy épp a 10. megállója az útvonalnak a Puskás Aréna, hiszen ez volt Puskás Ferenc mezszáma minden csapatában. A Puskás Múzeum gyűjteménye elsősorban arra a kincsre épül, amely Jakab János miniszterelnöki tanácsadó, budafoki tiszteletbeli klubelnök, illetve Szöllősi György, a Puskás-örökség nagykövete, lapunk főszerkesztője közbenjárása révén került a spanyolországi Benidormból Magyarországra csaknem másfél évtizede.

„A Puskás-rajongók régi vágya teljesült azzal, hogy Schmidt Mária professzor asszony vezetésével létrejött a Puskás Múzeum – mondta Szöllősi György. – Kézenfekvőnek tűnhet, hogy a leghíresebb magyarról legyen egy múzeum, és azt útba ejtsék a Budapestre látogató turisták, de nagyon hosszú út vezetett idáig. Biztos vagyok benne, hogy Puskás külföldi tisztelői is hosszasan elidőznek, szívesen fényképezkedhetnek itt, és még amikor nincs is meccs, egy szurkolónak a stadion üresen is szakrális hely lehet.”