Az utolsó ezer jegyet árulják a svédek elleni meccsre

Sipos Jenő, a magyar szövetség szóvivője szerint az MTI-nek elmondta, a mérkőzésére az utolsó ezer jegy vár gazdára.

Az MLSZ felhívta a figyelmet rá, hogy a mérkőzés előtt három órával, 16.30-kor nyitják meg a Puskás Aréna kapuit, s kérik a szurkolókat, hogy időben érkezzenek a mérkőzésre, lehetőség szerint közösségi közlekedéssel.

Kiemelték, hogy a belépéshez a szurkolók használják a Szurkolói Klub alkalmazást, s készíték elő az applikációban tárolt jegyeket, illetve a személyes azonosításra alkalmas igazolványokat, ugyanis az azokon szereplő névnek egyeznie kell a jegyen található névvel.

A jegyeket az MLSZ Szurkolói Klub alkalmazásában, a Jegyeim menüpontban lehet elérni. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a jegyeken szerepel, hogy melyik belépési pontot (forgóvilla) keresztül juthatnak be a stadionba a drukkerek. A forgóvilláknál történő belépéshez koppintsanak a QR-kódra és a felugró kóddal lépjenek be, ugyanakkor minden belépéshez külön profil szükséges, ezért ha nem elérhetőek a külön profilok, készüljenek papír alapú jegyekkel.

Férfi A-válogatottunk június 6-án 19:30-kor lép pályára @svenskfotboll ellen a Puskás Arénában, kapunyitás három órával a mérkőzés előtt, 16:30-kor lesz. Érdemes a mérkőzés kezdését megelőzően, lényegesen korábban érkezni, mert a bejutás, az átvizsgálás időt vesz igénybe és a… — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 6, 2025

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos * (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás * (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

*: Svédország ellen nem játszik.

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Robin Olsen (Aston Villa)

Védők: Samuel Dahl (Benfica), Hjalmar Ekdal (Groningen), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Victor Lindelöf (Manchester United), Axel Norén (Mjällby)

Középpályások: Ken Sema (Pafosz), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Yasin Ayari (Brighton & Hove), Alexander Bernhardsson (Holsten Kiel), Hugo Bolin (Malmö), Anthony Elanga (Nottingham Forest)

Támadók: Jesper Karlström (Udinese), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Jordan Larsson (FC Köbenhavn), Benjamin Nygren (Nordsjaelland), Anton Salétros (AIK), Besfort Zeneli (Elfsborg)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6. (péntek), 19.30: Magyarország–Svédország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Június 10. (kedd), 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország