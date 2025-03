Bravúros magyar szereplés, Gledura Benjámin 5. a sakk Európa-bajnokságon

Gledura Benjámin megmutatta klasszisát: a világkupás részvételhez jó lehetett neki a fél pont, de benne volt az is, hogy nem. Azonban a Nagykanizsa nagyszerű formában játszó nagymestere sötéttel is nyert a végén súlyos hibát elkövető olasz Francesco Solis ellen, ezzel a rendkívül értékes ötödik helyet szerezte meg a 375 induló között. Teljesítményével kilenccel növelte értékszámát, és hatezer eurót (2.4 millió forint) is kapott, de ami a legfontosabb, hogy ezzel az eredménnyel részt vehet az őszi vk-n Indiában.

A messze várakozáson felül szereplő Kántor Gergely gyorsan remizett, amivel észszerű döntést hozott, hiszen az éremre még győzelem esetén is kevés esélye volt, ellenben vereséggel a legjobb 20 közé jutás is veszélybe került volna. Ellenfelének, Gabriel Szargiszjannak szintén jól jött a fél pont, így a háromszoros olimpiai bajnok örmény is megszerezte a kvótát a világkupára.

Kántor teljesítménye ugyancsak lenyűgöző. Legyőzött két korábbi győztest, a horvát Ivan Saricot és az orosz származású, de szerbként versenyző Alekszej Szaranát. Összesen 20 Élő-pontot szerzett, ami egészen kivételes. A 11 forduló során 8 pontot gyűjtött, kettővel többet, mint ami az ellenfelek értékszáma alapján várható volt tőle.

A győzelmet Matthias Blübaum szerezte meg. A 2022-ben is győztes németet honfitársa, Frederik Svane és az izraeli Makszim Rodstejn követte a dobogón.

SAKK, EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, EFORIE NORD (Románia)

Végeredmény

Európa-bajnok: Matthias Blübaum (Németország) 8.5 pont

2. Frederik Svane (Németország) 8.5

3. Makszim Rodstejn (Izrael) 8.5

…5. Gledura Benjámin 8

…11. Kántor Gergely 8

…55. Kozák Ádám 7

…67. Dudin Gleb 6.5

…115. Pásztor Balázs 6

…144. Bodrogi Bendegúz 6

…158. Csonka Balázs 6

…178. Gombócz Ferenc 5.5

…232. Palczert Mátyás 5

…319. Bognár Csaba 4

Pontazonosságnál elsőként az egymás elleni eredmények, másodsorban az egyes játékosok ellenfelei által elért pontok összege, mínusz a leggyengébb eredmény rangsorol(nak). Az első húsz helyezett kvalifikált az őszi vk-ra.