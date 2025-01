Nem jártak sikerrel a magyarok a PDC Pro Tour-selejtezőjében

A németországi Kalkarban 16, az angliai Milton Keynesben 13 Pro Tour-kártyáért küzdött meg csaknem 900 dartsos, a kontinentális tornán a több nevező miatt osztottak ki hárommal több kétéves licencet.

Az első három napon a selejtező első körét bonyolították le, innen a két helyszínen nevező 14 magyarból ketten jutottak tovább a csütörtöktől vasárnapig rendezett második szakaszba. Major Nándor és Jehirszki György Kalkarban mind a négy napon elindulhatott a közel 128 fős egynapos tornán, amelynek győztesei Pro Tour-kártyát szereztek. A napi győztesek mellett Németországban a négy napon legtöbb pontot szerző 12 játékos járt sikerrel. Pont a legjobb 64 között és azt követően aratott győzelmekért járt, a két magyar közül Jehirszki verekedte be magát kétszer is a legjobb 32 közé, ami két pontot jelentett, de a Pro Tour-kártyához az 5 pont is csak két versenyzőnek volt elég, heten ennyivel is hoppon maradtak.

Kalkarban a napi tornákat a svéd Viktor Tingström, a német Kai Gotthardt, illetve két holland, Dennie Olde Kalter és Maik Kuivenhoven nyerte meg. Utóbbi azonnal vissza tudta szerezni az előző év végén elvesztett Pro Tour-kártyáját, ahogy a cseh Karel Sedlácek és az angol Adam Warner is egyből kvalifikálta magát. Elindult ugyan az újabb Pro Tour-kártyáért, de nem járt sikerrel többek között az ausztrál Simon Whitlock, az osztrák Rowby-John Rodriguez, a horvát Boris Krcmar, cseh Adam Gawlas, az angol Jamie Hughes, Mervyn King, Keegan Brown, Lee Evans négyes, valamint a holland Jeffrey de Zwaan sem.

Milton Keynesben a napi tornákat Tom Bissell (angol), Justin Hood (angol), Tavis Dudeney (angol) és Jim Long (kanadai) nyerte meg, ott a ranglistáról bejutott még a 128 fős Pro Tour-mezőnybe Bradley Brooks (angol), Darryl Pilgrim (angol), Greg Ritchie (skót), Adam Lipscombe (angol), Adam Paxton (angol), Cam Crabtree (angol), Adam Warner (angol), Andy Boulton (skót) és Thomas Lovely (angol).

Kalkarban ranglistáról szerzett profi licencet Cor Dekker (norvég), Pero Ljubic (horvát), Karel Sedlácek (cseh), Oskar Lukasiak (svéd), Tytus Kanik (lengyel), Rusty-Jake Rodriguez (osztrák), Dominik Grüllich (német), Stefaan Henderyck (belga), Maximilian Czerwinski (német), Max Hopp (német), Leon Weber (német) és Marvin van Velzen (holland). Max Hopp többéves távollét után lesz ott ismét a profi mezőnyben, a németek első Pro Tour-tornagyőztese az utóbbi években kommentátorként vett részt a nagyobb tornákon.

A 2025-ÖS PDC-IDÉNY PRO TOUR-KÁRTYÁSAI

A világranglista első 64 helyezettje

1. Luke Humphries (angol)

2. Luke Littler (angol)

3. Michael van Gerwen (holland)

4. Rob Cross (angol)

5. Stephen Bunting (angol)

6. Dave Chisnall (angol)

7. Jonny Clayton (walesi)

8. Damon Heta (ausztrál)

9. Gerwyn Price (walesi)

10. Chris Dobey (angol)

11. Nathan Aspinall (angol)

12. Peter Wright (skót)

13. Danny Noppert (holland)

14. Gary Anderson (skót)

15. James Wade (angol)

16. Josh Rock (északír)

17. Michael Smith (angol)

18. Dimitri Van den Bergh (belga)

19. Ryan Searle (angol)

20. Andrew Gilding (angol)

21. Ross Smith (angol)

22. Martin Schindler (német)

23. Joe Cullen (angol)

24. Mike De Decker (belga)

25. Daryl Gurney (északír)

26. Dirk van Duijvenbode (holland)

27. Gian van Veen (holland)

28. Ritchie Edhouse (angol)

29. Ryan Joyce (angol)

30. Ricardo Pietreczko (német)

31. Brendan Dolan (északír)

32. Krzyszfof Ratajski (lengyel)

33. Luke Woodhouse (angol)

34. Raymond van Barneveld (holland)

35. Jermaine Wattimena (holland)

36. Scott Williams (angol)

37. Gabriel Clemens (német)

38. Martin Lukeman (angol)

39. Cameron Menzies (skót)

40. Callan Rydz (angol)

41. Kevin Doets (holland)

42. Madars Razma (lett)

43. Mickey Mansell (északír)

44. Ricky Evans (angol)

45. José de Sousa (portugál)

46. Kim Huybrechts (belga)

47. Richard Veenstra (holland)

48. Niels Zonneveld (holland)

49. Ian White (angol)

50. Keane Barry (ír)

51. Jim Williams (walesi)

52. William O'Connor (ír)

53. Florian Hempel (német)

54. Matt Campbell (kanadai)

55. Wessel Nijman (holland)

56. Alan Soutar (skót)

57. Dylan Slevin (ír)

58. Robert Owen (walesi)

59. Ryan Meikle (angol)

60. Stephen Burton (angol)

61. Connor Scutt (angol)

62. Mensur Suljovic (osztrák)

63. Jeffrey de Graaf (svéd)

64. Nick Kenny (walesi)

A tavaly kétéves Tour-kártyát szerzők, akik nincsenek a legjobb 64-ben (31 fő) – a ranglistahelyezésük a vb utáni állapot, az új idényt Tricole a 65. helyről kezdi, a többiek pedig mögötte sorakoznak majd.

74. Thibault Tricole (francia)

79. James Hurrell (angol)

83. Dom Taylor (angol)

84. Chris Landman (holland)

89. Mario Vandenbogaerde (belga)

90. Rhys Griffin (walesi)

95. Andy Baetens (belga)

97. Berry van Peer (holland)

99. Nathan Rafferty (északír)

100. Steve Lennon (ír)

101. Radek Szaganski (lengyel)

102. Lukas Wenig (német)

108. Patrick Geeraets (holland)

109. Matthew Dennant (angol)

111. Darren Beveridge (skót)

113. Jitse van der Wal (holland)

114. Benjamin Drue Reus (dán)

117. Danny Lauby (amerikai)

118. Robert Grundy (angol)

124. George Killington (angol)

125. Owen Bates (angol)

126. Brett Claydon (angol)

127. Martijn Dragt (holland)

128. Adam Hunt (angol)

133. Haupai Puha (új-zélandi)

135. Jelle Klaasen (holland)

136. William Borland (skót)

159. Tim Wolters (német)

160. Joshua Richardson (angol)

163. Michele Turetta (olasz)

171. Jules van Dongen (amerikai)

A PDC Development Tourról (új kétéves kártyával, 2 fő)

Niko Springer (német)

Sebastian Bialecki (lengyel)

A PDC Challenge Tourról (új kétéves kártyával, 2 fő)

Wesley Plaisier (holland)

Christian Kist (holland)

A Q Schoolon Pro Tour-kártyát szerzők (29 fő)

Viktor Tingström (svéd), Kai Gotthardt (német), Dennie Olde Kalter (holland), Maik Kuivenhoven (holland), Cor Dekker (norvég), Pero Ljubic (horvát), Karel Sedlácek (cseh), Oskar Lukasiak (svéd), Tytus Kanik (lengyel), Rusty-Jake Rodriguez (osztrák), Dominik Grüllich (német), Stefaan Henderyck (belga), Maximilian Czerwinski (német), Max Hopp (német), Leon Weber (német), Marvin van Velzen (holland), Tom Bissell (angol), Justin Hood (angol), Tavis Dudeney (angol), Jim Long (kanadai), Bradley Brooks (angol), Darryl Pilgrim (angol), Greg Ritchie (skót), Adam Lipscombe (angol), Adam Paxton (angol), Cam Crabtree (angol), Adam Warner (angol), Andy Boulton (skót), Thomas Lovely (angol)