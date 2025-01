India több városban rendezné a 2036-os nyári olimpiát

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz portál jelentése szerint a központ Ahmedábád lenne, de a cél az, hogy országos „mozgalommá” váljon az olimpia. A hivatalos indiai álláspontot várhatóan hamarosan megkapja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB).

Az ahmedábádi létesítmények fejlesztése az olimpiai tervtől függetlenül zajlik, ugyanakkor Mumbai adna otthont az ország legnépszerűbb sportjának, a krikettnek, Púnéban lenne a kajak-kenu, Bhopálban az evezés, Bhubanésvarban a gyeplabda.

Ahmedábád többek között az atlétika, a kosárlabda, a röplabda, a lövészet, a tenisz, valamint a vizes sportok és a városi sportok versenyeit rendezné.

Az olimpiai felkészülés része, hogy India 2036-ig számos sportág világeseményeinek rendezési jogát is szeretné elnyerni.

A tavalyi párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben az ausztráliai Brisbane lesz a vendéglátó. A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB. A tizenegy év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek. India mellett kinyilvánította szándékát többek között Dél-Korea, a Dél-afrikai Köztársaság, Chile, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.