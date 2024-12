Minden, mint a búcsúban – Deák Zsigmond jegyzete

A magyar sport csodás múltjának és szerencsére szintén sikeres jelenének – no meg remény szerint hasonló jövőjének – köszönhetően mindig is nehéz volt és lesz eldönteni, ki is az adott évben a legjobb sportolónk. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) tagjai 1958 óta próbálják meg összevetni az almát a körtével, egyéb gyümölcsökkel, sőt néha zöldségekkel is, és különösen a nyári olimpiák évében kell vakargatni a fejüket. Idén sincs másképp, pedig még csak a kategóriák úgynevezett tízes listájánál járunk, amit az MSÚSZ elnöksége állított össze. Innen lehet majd jelölni a legjobb hármat január harmadikáig, amikor nyilvánosságra kerül a dobogósok kiléte. A végső győzteseket január 13-án, az Operában rendezendő 67. M4 Sport – Az Év Sportolója Gála színpadán ismerhetjük meg.

2024-ben is volt minden, mint a búcsúban, olimpia, paralimpia, labdarúgó Európa-bajnokság, további vb-k, Eb-k, zajlanak a nemzetközi és hazai nívós sorozatok, bajnokságok, ember legyen a talpán, aki rendet vág a sikerek, gólok, pontok, akciók, tusok között. S még ha ez megy is, olyan eredmény egészen biztosan nem születik, amellyel mindenki maradéktalanul elégedett, mert a különböző szubjektív nézőpontok miatt valószínűleg nincs is ilyen. Nyilván minden kategórián felesleges végigmenni, de az azért feltűnhet, hogy a Párizsban arany- és ezüstérmet szerző Milák Kristóf edzője nincs a listán. Ez egészen egyszerűen azért lehet így, mert maga az úszófenomén nem nevezett meg őt felkészítő szakembert (sőt, a nevelőedzőjét is „elhagyta” Tokió óta) a játékok előtti, hivatalosan aláírt nyilatkozatában, s mivel azóta sem szólalt meg, nincs hitelt érdemlő információ arról, miképpen készült. Persze az MSÚSZ-elnökség meghazudtolhatta volna őt és beírhatott volna a zuhanyhíradóra hivatkozva ezt vagy azt, esetleg magát Milákot vagy egy anonim edzőt, de ezt nem vállalta fel, inkább a hiátussal jelezte, milyen nehezen kezelhető az eset.

Bár melyik eset kezelhető könnyen? Egyértelmű, hogy lesznek még viták a legjobb tízről, a legjobb háromról s magukról a legjobbakról is. Ám az szintén nyilvánvaló, hogy klasszisaink megérdemelnek egy nagyszabású gálát, ahol nemcsak a legjobbnak választottakat, hanem a többieket, az egész magyar sport tevékeny tagjait is ünneplik és köszöntik a lehető legemelkedettebb módon és a legszebb kulisszák között. Éppen ez történik majd január 13-án az Operában.