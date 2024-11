Sport Forum Hungary: konkurens kandidálók egy asztalnál

Párizs után, Los Angeles előtt: a Sport Forum Hungary kerekasztal-beszélgetései az olimpiai trendekkel is foglalkoztak. Az úgynevezett újhullámos, városi sportágak képviselői hangsúlyozták, a statisztikák alapján sikeres volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azon törekvése, hogy a játékok megszólítsák a fiatalokat, ugyanakkor hozzátették, nem csupán a tizenévesek jelentik a célközönségüket. A közösségi médiának köszönhetően futótűzként terjednek a látványos jelenetek, amelyek inspirálják a tehetségeket, ám mint mondták, az olimpiára nem lehet csupán oktatóvideók alapján felkészülni.

Bemutatkoztak a Los Angeles-i műsorba bekerülő sportágak is. A krikett, a lacrosse és a fallabda honi szövetségének vezetői egyetértettek abban, hogy a tömegbázis növelése a legfontosabb feladat, amiben az iskolai bemutatóórák mellett még amerikai filmsorozatok is segíthetnek. A flag football esetében nagy előnyt jelent, hogy az NFL-t sokan követik és kedvelik Magyarországon, már „csak” meg kell ismertetni velük az új szakágat, amely a kevesebb játékmegszakítás miatt is vonzó lehet.

„Mindenki az olimpiára vágyik” – mondta a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, Mészáros János, aki konkurens kandidálókkal beszélgetett a játékokról. A padel, a sakk, a kick-boksz és a görkorcsolya országos szövetségének első embere is megerősítette, hogy limitált az olimpiai létszám, viszont „kiskaput” jelent, hogy a rendező városok javasolhatnak sportágakat. A hosszú távú programon maradáshoz nemzetközi elismertség és lobbitevékenység is szükséges.