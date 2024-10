Javul az állapota az infarktuson átesett Ónodi Henriettának

Az évek óta az Egyesült Államokban élő 50 éves egykori tornász nővére, Ónodi-Klausler Barbara a Blikknek elmondta, hogy az 1992-es barcelonai olimpián aranyérmes Ónodi Henrietta állapota javul, de nagyon sok idő kell a teljes felépüléséig.

A három gyermekét egyedül nevelő egykori tornász márciusban Floridában egy üzletben kapott szívinfarktust, amely után újra kellett éleszteni, s két hónapig volt kómában. Ezt követően derült ki, hogy súlyos agysérülést szenvedett.

Ónodi felépüléséért nővére, Ónodi-Klausler Barbara mindent megtesz, a gofundme.com oldalon rengeteg pénzt gyűjtöttek a felépüléséhez, Békéscsaba város önkormányzata például tízezer dollárral támogatta a tornásznő rehabilitációját, s létrehozták a Henrietta Gyógyulásáért Alapítványt is, amelynek teljes vagyonát is az egykori sportoló felépülésére fordítják.

Ónodi Henrietta nővére elmondta, a tornásznő visszatért otthonába.

„Ez kihívásokkal teli folyamat, fokozatosan alkalmazkodik új hétköznapi rutinokhoz, a fizioterápia, az ápolója, a családja és sok barátja segíti – árulta el Ónodi-Klausler Barbara. – Hosszú az útja a felépülésig, de ereje és kitartása jól látszik. Már most is ígéretes javulást mutat, bár még mindig nem vagyunk biztosak potenciális felépülésének mérté­kében. Az egyik nagy áttörés az, hogy most már be tudja hajlítani a bal térdét, ami egészen a közelmúltig mozgásában teljesen korlátozva volt. Segítség nélkül ül az ágya szélén, hosszabb ideig képes magát megtartani. Fejlődése nem áll meg itt, önállóbban használja a jobb kezét, sőt bizonyos ételeket egyedül is eszik. Emellett több időt tölt speciális tolószéké­ben, élvezi a kinti sétákat az ápolókkal, napról napra erőre kap. Heni törzsizmai erősek, és például remekül tud számolni angolul és magyarul is a fizioterápiás foglalkozásokon” – idézte a lap a tornásznő testvérét, aki kiemelte, hogy az adományok döntő szerepet játszanak a fejlesztésekben, s ezeknek köszönhetően rámpákat szereltek Ónodi otthonába, emellett a gyógytornász ajánlása szerint infravörös/vörös fénypanellel segítik az izmok regenerálódását, valamint önkéntesek segítségével tervezik Ónodi fürdőszobájának átalakítását, hogy az jobban megfeleljen mozgási képességeinek.