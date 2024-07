Új hírek Ónodiról: nem megoldható a szívinfarktust kapó Ónodi Henrietta hazaszállítása – a Nemzeti Sportnak nyilatkozott a nővére

Mint arról elsőként a Nemzeti Sport beszámolt, drámai pillanatokon van túl Ónodi Henrietta és családja, hiszen a Floridában élő olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar tornásznő márciusban szívinfarktust kapott és életmentő beavatkozáson kellett átesnie. Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy Ónodi Henrietta nővére, Ónodi-Klausler Barbara tett közzé egy közösségi gyűjtésre szóló felhívást, amelyben a húga műtét utáni rehabilitációs kezelésének a költségeiben kéri az együttérző támogatók segítségét.

A felhívásra már megindult a gyűjtés, sőt a Nemzeti Sport cikkére reagálva lapunkon keresztül is akadtak jó szándékú érdeklődők, akik készek a lehetőségeikhez képest erőforrásokat megmozgatni, hogy segítsenek a korábban hazánkban is rendkívül népszerű bajnoknőnek, a barcelonai olimpia egyik igazi magyar hősének. „Szándékosan döntöttem úgy, hogy a most Párizsban kezdődő olimpia rajtjánál próbálok a húgomnak segítséget kérni a nemzetközi tornászközösségtől, mert nekik a világon mindenhol sokat jelent a név: Ónodi Henrietta” – beszélt a döntéséről csak lapunknak Ónodi-Klausler Barbara azt követően, hogy úgy érezte, a húga érdekében lépnie kell. „Olyan sokat adott a testvérem tornászként a világnak, hogy nem maradhatunk tétlenek akkor, amikor most neki van segítségre szüksége” – mondta érzelmektől átitatott hangon a Minnesotában élő idősebbik Ónodi lány.

„Fontos, hogy tisztázzunk egy-két dolgot, mert a húgomnak, aki egy kórházban fontos adminisztratív munkakört töltött be, hiába volt biztosítása, az csak a sürgősségi beavatkozásokat finanszírozta, és sajnos az itteni biztosítótársaságokkal még a legdörzsöltebb ügyfelek is nehezen értenek szót. A törvények értelmében pedig jelenleg Bella, Heni legidősebb gyermeke, az éppen nagykorú lánya volna jogszerűen az a személy, akinek minden ilyen kérdésben jelenleg döntenie kellene, pláne egy műtét alatt vagy a klinikai halál pillanatában. De hogy lehetne mindezt egy ilyen fiatal felnőttre bízni, akinek az édesanyjáról van szó?” – mondta aggódva Henrietta nővére.

Ónodi Henriettának és kiropraktőr (csontkovács) volt férjének három közös gyermeke van, akiket válásuk után Henrietta egyedülálló anyaként nevelt Floridában – az ezzel együtt járó összes, egyedülálló anyákat érintő megnövekedett teherrel együtt.

„Az itteni törvények miatt még én, a testvére sem számítok családtagnak, az információk megszerzése is nehézkes, sokat ingázom Heni érdekében Florida és Minnesota között, és azt látom, hogy a húgomnak a súlyos szívleállásokat követően nagyon szakszerű ellátásra és rehabilitációra van most és a jövőben szüksége. De ugyanolyan erős, mint tornászkorában! Ha képesek vagyunk neki megadni azt az egészségügyi támogatást, amire most szüksége van, őszintén hiszem, hogy teljesen felépülhet” – folytatta Henrietta nővére.

Természetesen a remélt nagyságrend még nagyon messze van, és mivel Ónodi Henrietta rehabilitációja hónapokig is eltarthat, az ellátása – az amerikai kórházi és rehabilitációs költségeket ismerve – hatalmas erőforrásokat igényel. „Szeretném azokat a felvetéseket is tisztázni, hogy miért nem hozatjuk őt Magyarországra. Nos, Heni hazautaztatása jelenleg nem megoldható, vagyis a gyűjtés célja, hogy itt, Amerikában hozzuk őt rendbe. Fiatal szervezete van, és szeretnénk hinni, hogy képes lesz kijönni ebből az állapotból.”

A közösségi adakozás megindult, és érdekesség, hogy az adakozók között túlnyomó többségben vannak a nagylelkű magyarok, akik közül sokan nevükkel együtt, személyazonosságukat vállalva járultak hozzá a várhatóan igen magas rehabilitációs költségekhez.

„Teljesen mindegy egy édesanyának, hogy a gyereke hány éves, mindig aggódni fog érte. Egy édesanyának nincs annál rosszabb, mint az a tehetetlenség, amit most érzek – osztotta meg fájdalmát a Nemzeti Sporttal a Békéscsabán élő édesanya is. – Mindkét lányom Amerikában él, Barbara, az idősebb ráadásul messze Henitől, neki is nagy feladat a húga körüli vészhelyzet kezelése. Én nem beszélek angolul, szóval rá vagyok utalva kissé arra, hogy mikor hívnak ők engem – mondta Ónodiné Katalin.

Henrietta édesanyja és nővére is roppant hálás minden segítő gesztusért. „Nem tudjuk eléggé megköszönni mindazt a segítséget, amit az adományokkal az utolsó centig Henrietta kezelésére tudunk fordítani és az online köszönetnyilvánításon túl ezúton is szeretném kifejezni hálámat a kedves és biztató szavakért is az adományokon túlmenően, mert ez sokat jelenthet a húgomnak is” – zárta gondolatait Henrietta nővére.

Az Ónodi Henrietta rehabilitációjának költségeiért meginduló gyűjtésről és a bajnoknő remélt jobbulásáról lapunk továbbra is tájékoztatja majd a Nemzeti Sport olvasóit.