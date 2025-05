Mészáros Krisztofer: Tudtam, hogy ez bennem van!

– A második helyen jutott be az Európa-bajnokság egyéni összetett döntőjébe – csütörtökön este mindenki tiszta lappal indult, lehetett volna talán jobb is, rosszabb is, nincs is ennek jelentősége, mégis: önben hogyan csapódik le ez a bronzérem?

– Örömmel és boldogsággal tölt el, hogy megszereztem az összetett címet… jaj, nem azt, a bronzot, az arany csak ezután jön még – válaszolta Mészáros Krisztofer, aki 33 évvel Supola Zoltán Eb-ezüstje után hozta ezt a jó eredményt a magyar torna férfivonalán. – A döntőnek úgy vágtam neki, hogy ezt most nemcsak élvezni akarom, mint általában szoktam a versenyzést, hanem kifejezetten az éremért hajtottam. Tudtam, hogy bennem van ez az eredmény, de nem volt egyszerű meg is csinálni, hiszen az egyéni összetett a legnehezebb szám, hat szeren kell jól tornázni, mindezt úgy, hogy az embert nem nyomja össze a teher. Nem mondom, hogy könnyű volt..

– A legvége kiváltképp nem volt az, hiszen bár jól megcsinálta az utolsó gyakorlatát nyújtón, még következett a fináléba első helyen bejutó svájci Noe Seifert, aki közismerten nagyon jó ezen a szeren. Míg ellenfele tornázott, mire gondolt?

– Felfogás, hozzáállás kérdése, mi zajlik ilyenkor a sportoló fejében, mert azért biztosan akadnak olyanok, akik nem akarják, hogy az ellenfelük jól versenyezzen, én viszont nagyon higgadtan néztem végig a svájci fiú gyakorlatát – hívő ember vagyok, az Úrra bíztam mindent, legyen meg az ő akarata, már csak ezért sem volt bennem semmiféle izgalom.

– Az olimpiai szersorrend jut mindig a fináléba az első hat helyen bejutó tornásznak, vagyis talajjal kezd ez a csoport, amelyik az ön egyik legkedvesebb szere, és korláttal, majd nyújtóval zárnak, amelyeket szintén szeret. Adódik a kérdés, hogy nem volt nehéz úgy versenyezni, hogy a közepén óhatatlanul visszább csúszott a rangsorban, de tudta, tudhatta, ha a két utolsó szerén megcsinálja, amit tud, visszakapaszkodhat a mezőny elejére?

– Örültem, hogy a normális szersorrend a miénk, én nagyon szeretek talajon kezdeni. Lovon volt egy kisebb hibám, de ott viszonylag jó pontszámot kaptam, aztán a gyűrűre már kicsit gyengébbet, és utána az ugrásnál, majd a korlát előtt felvetődött bennem, a hetedik-nyolcadik helyről hogyan is fogok visszajönni a versenybe. A „mi lesz most?” kérdésre elsőre adódó választ valamelyest átformáltam a fejemben, mégpedig úgy, jó az, hogy nem vagyok elöl, mert így nem számolnak velem – sem a nézők, sem az ellenfelek. A végén meg jön két erős szerem, akkor úgyis vissza tudok érni a legjobbak közé.

– Legutóbb harminchárom éve állt Eb-dobogón magyar férfi tornász – sokan emlékeztetik erre?

– Már annak is örültem, hogy több éve mondogatják, én lehetek az, aki Supola Zoltán után dobogóra állhatok egy Európa-bajnokságon egyéni összetettben, és annak is, hogy többféle ilyen csúcsot „megdöntöttem” már korábban, de azt várom, hogy végre olyat érjek el, amilyet korábban magyar férfi tornásznak még sohasem sikerült.