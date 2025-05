Mészáros Krisztofer: tovább, tovább!

Csak minden menjen így tovább, mert akkor valami nagyon szép sikernek örülhetünk majd a tornászok lipcsei kontinensviadalán: az Eb második napján a férfiak selejtezőjét rendezték, meg, kedd este egyben érmeket is osztottak a csapatversenyben.

A magyar színeket a Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd, Zombori Zala, Kiss Balázs összetételű kvintett képviselte – Kovács István szövetségi kapitány nem köntörfalazott az elvárásokat illetően, egyértelműen kijelentette, a nyolc közé várja „fiait”.

Nos, ezek a fiúk hozták is, amit várt tőlük a Berki Krisztiánnal mindenféle csúcsot bejáró szakember, s a hetedik helyen végzett. Két tizedre volt a gárda az ötödik helytől, ez akár némi elégedetlenséget is szülhet, ám talán ennél fontosabb, hogy a kifejezetten erős és kiegyenlített mezőnyben ez az együttes képes volt odaérni a legjobbak közé.

Az ötösből Mészáros és Tomcsányi mutatta be a gyakorlatait mind a hat szeren, így aztán értelemszerűen csak kettejüknek volt, lehetett esélye az egyéni összetett fináléra – nos, jelentjük, mindketten bejutottak a legjobb 24 közé: Mészáros a második (!), Tomcsányi a 21. helyen, utóbbi pozíció a csütörtöki fináléban még előkelőbbet is jelent majd, hiszen minden döntőbe egy országból csak két tornász juthat, így aztán Tomcsányi elől is „esnek” még ki vetélytársak.

Mészáros Krisztofer stabil, megbízható teljesítményt mutatott be, de ez nem is lehetett másként, egyéni összetettben ez számít igazán. Más kérdés, hogy kicsi csalódottság lehet benne, és bennünk is, hiszen Eb-érmei ellenére sem jutott be talajon a szerenkénti fináléba, jó hír viszont, hogy másik kedvenc szerén, nyújtón pódiumra léphet szombaton a legjobb nyolc között.

TORNA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, LIPCSE

Férfiak. Csapat. Európa-bajnok: Nagy-Britannia (Harry Hepworth, Jake Jarman, Jamie Lewis, Jonas Rusworth, Luke Whitehouse) 247.528, 2. Svájc (L. Giubellini, M. Giubellini, Langenegger, Raubal, Seifert) 245.727, 3. Olaszország (Abbadini, Bartolini, Casali, De Rosa, Macchiati) 242.826, …7. Magyarország (Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd, Zámbori Zala, Kiss Balázs) 238.262